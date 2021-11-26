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Семь главных событий концертного зала "Зарядье" в декабре

Семь главных событий концертного зала "Зарядье" в декабре - РИА Новости, 26.11.2021

Семь главных событий концертного зала "Зарядье" в декабре

Пианисты-вундеркинды, известный грузинский хор, барочная музыка и предновогодний концерт – в декабрьской афише зала "Зарядье" можно найти концерты разных стилей РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:40

2021-11-26T16:40

2021-11-26T16:40

екатерина мечетина

концертный зал "зарядье"

культпоход

москва

юнеско

московский государственный академический симфонический оркестр

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Москва, 26 ноя – РИА Новости. Пианисты-вундеркинды, известный грузинский хор, барочная музыка и предновогодний концерт – в декабрьской афише зала "Зарядье" можно найти концерты разных стилей и направлений. Подробности – в материале РИА Новости.Молодые и талантливые10 декабряВ этот вечер в зале "Зарядье" прозвучит музыка, возможно, самых популярных и исполняемых композиторов – Чайковского и Рахманинова. На сей раз интерес вызывает не только программа, но и исполнители – молодые, но уже известные музыканты. Вместе с Национальным филармоническим оркестром на сцену выйдут пианисты Александр Малофеев и Ева Геворгян.Александр Малофеев – студент Московской консерватории, ему 20 лет, известность пришла к нему семь лет назад, когда он одержал победу на Международном конкурсе молодых музыкантов имени П.И. Чайковского. Уже тогда критики отмечали не только его прекрасную технику, но и зрелость как исполнителя. С тех пор список побед и успехов только пополнялся, и молодой музыкант обрел признание и поклонников. Другая героиня этого вечера – 17-летняя Ева Геворгян – пока еще ученица Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Она ведет активную концертную деятельность, участвуя не только в академических выступлениях, но и в необычных авангардных проектах.Гершвин, Стравинский и Рахманинов12 декабряПианистку Екатерину Мечетину многие знают не только как прекрасную исполнительницу, но и как человека с активной жизненной позицией, например, она много занимается вопросами детского музыкального образования, участвует в организации больших музыкальных юбилеев. Что касается сценической карьеры, то здесь она не менее активна: всегда много выступала с разными программами. В "Зарядье" Мечетина исполнит "Рапсодию в стиле блюз" Гершвина для фортепиано с оркестром. В этот же вечер прозвучит музыка фактически его ровесников – Стравинского и Рахманинова.Патриарший хор из Грузии16 декабряПожалуй, нет смысла рекламировать певцов из Грузии – страны, которая всегда славилась своей музыкальностью, особенно в сфере хорового пения. Тбилисский Патриарший хор Кафедрального собора Святой Троицы, которые приезжает в Москву, занесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Он был создан чуть больше 20 лет назад и с тех пор постоянно участвует в богослужениях в главном грузинском православном соборе. Всего – 60 первоклассных певцов, которым под силу и традиционные церковные песнопения, и народные песни, и духовная музыка современных композиторов.Лучшее барочное21 декабряБарочная музыка сейчас, если можно так сказать, в моде: наши театры выпускают оперные премьеры, а концерты музыки, например, Генделя собирают полные залы. В этом направлении "Зарядье" точно улавливает тенденции – с самого его открытия на площадке выступают лучшие российские исполнители в этой области и приезжают настоящие зарубежные звезды.В этот вечер в программе две наиболее известные оды Пёрселла и Генделя, для исполнения которых к оркестру Pratum Integrum и вокальному ансамблю Intrada присоединится международная команда солистов. Одами в английской барочной музыке назвали сочинения для хора, солистов и оркестра. Композитора писали их много, по разным поводам, от трагических до радостных. Постепенно эти произведения стали писать ко дню святой Цецилии, которую считали покровительницей музыки и чей праздник отмечали в ноябре. Очевидно, что такие музыканты как Пёрселл и Гендель не остались в стороне.Исландский Гленн Гульд29 декабряПожалуй, о музыкальной культуре Исландии мы можем судить лишь по записям певицы Бьорк, но представления о классической музыке этой страны стремятся к нулю. Тем интереснее послушать пианиста Викингура Олафссона, который даст в "Зарядье" сольный концерт. Он известен не только как виртуоз, но и оргиниальный интерпретатор, не зря его называют исландским Гленном Гульдом. К тому же Олафссон всегда нетривиально составляет программы – будь то концерты или диски. Кстати, один из его дисков этого года вошел в списки лучших академических альбомов осени. В Москве он исполнит произведения Моцарта, Гайдна, одного из сыновей Баха – Карла Филиппа Эмануэля. Не обойдется дело без музыкальных раритетов, произведений итальянца Бальдассаре Галуппи, который работал в Петербурге капельмейстером при дворе Екатерины II.Новогодний концерт31 декабряПоход на концерт в канун Нового года для многих стал хорошей традицией, так что о билетах стоит позаботиться заранее. В этот вечер в "Зарядье" немного поменяют расписание – концерт начнется в 18.00. На сцену выйдут выдающиеся исполнители: певица и настоящая звезда Лена Белкина, которая в этом году появляется здесь уже в третий раз. Вместе с ней – один из самых известных контратеноров нашего времени Макс Эмануэль Ценчич, который уже давно покорил московскую публику не только своим великолепным голосом, но и незаурядным артистизмом. Конечно, в такой вечер в программе не может быть ничего "тяжеловесного", исполнители выбрали арии из опер Моцарта и Россини.Новогодний детский праздник2-4 январяВ праздничные дня в зале "Зарядье" ежегодно делают новый детский спектакль. В этом году это представление, созданное театром "Странствующие куклы Господина Пэжо" и Московским государственным симфоническим оркестром под руководством пианиста и дирижёра Ивана Рудина. Сказочное представление будет сопровождать музыка Прокофьева, Гайдна, Дебюсси, Штрауса, Моцарта, Чайковского и Дунаевского.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина мечетина, концертный зал "зарядье", культпоход, москва, юнеско, московский государственный академический симфонический оркестр