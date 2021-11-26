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Ульяновская область
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В Ульяновске будут изготавливать оборудование, не имеющее аналогов в России
В Ульяновске будут изготавливать оборудование, не имеющее аналогов в России - РИА Новости, 26.11.2021
В Ульяновске будут изготавливать оборудование, не имеющее аналогов в России
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с главой концерна "Моринсис-Агат" Михаилом Храмовым и генеральным директором НПО "Марс" Владимиром... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:01
2021-11-26T18:01
ульяновская область
ульяновск
ульяновская область
алексей русских
нпо "марс"
россия
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УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с главой концерна "Моринсис-Агат" Михаилом Храмовым и генеральным директором НПО "Марс" Владимиром Маклаевым перспективы развития предприятия и укрепление его кадрового потенциала, сообщает пресс-служба регионального правительства.НПО "Марс" выпускает приборную технику и входит в число лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса. Как отмечалось на встрече, на предприятии НПО "Марс" будут изготавливать инновационное оборудование, а высококвалифицированным специалистам обещают достойную зарплату столичного уровня."Стратегия развития НПО "Марс" определена вплоть до 2050 года. Принято решение, что именно здесь, в Ульяновске, будет осуществляться разработка и изготовление инновационного оборудования, не имеющего аналогов в России. В связи с этим стоит задача привлечь сюда высококвалифицированных специалистов, прежде всего, сферы информационных технологий", - приводит пресс-служба слова Храмова.Глава региона, в свою очередь, отметил, что Ульяновская область – регион ИТ-компетенций, и на этом рынке значительная конкуренция за кадры."НПО "Марс" - предприятие инновационное, здесь работают сотрудники высочайшей квалификации. Таких специалистов нужно удерживать, в том числе предлагая оплату труда, сопоставимую с заработками в других регионах и даже столице. Это очень важный момент", - подчеркнул Русских.Как отмечает пресс-служба, предприятие заключило соглашение с региональным Минэкономразвития, согласно которому темпы роста оплаты труда будут выше уровня инфляции.По информации руководства АО "НПО "Марс", заработная плата сотрудников в течение последних десяти лет ежегодно увеличивается и продолжит расти в дальнейшем. На конец текущего года средняя зарплата составляет 61 тысячу рублей, ее рост выше индекса роста заработной платы, установленного Минэкономразвития РФ. А оплата труда программистов высокой квалификации уже сейчас составляет порядка ста тысяч рублей, говорится в сообщении.
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ульяновск, ульяновская область, алексей русских, нпо "марс", россия
18:01 26.11.2021
 

В Ульяновске будут изготавливать оборудование, не имеющее аналогов в России

© Фото : НПО "Марс"Приборы
Приборы - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : НПО "Марс"
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УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с главой концерна "Моринсис-Агат" Михаилом Храмовым и генеральным директором НПО "Марс" Владимиром Маклаевым перспективы развития предприятия и укрепление его кадрового потенциала, сообщает пресс-служба регионального правительства.
НПО "Марс" выпускает приборную технику и входит в число лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса. Как отмечалось на встрече, на предприятии НПО "Марс" будут изготавливать инновационное оборудование, а высококвалифицированным специалистам обещают достойную зарплату столичного уровня.
"Стратегия развития НПО "Марс" определена вплоть до 2050 года. Принято решение, что именно здесь, в Ульяновске, будет осуществляться разработка и изготовление инновационного оборудования, не имеющего аналогов в России. В связи с этим стоит задача привлечь сюда высококвалифицированных специалистов, прежде всего, сферы информационных технологий", - приводит пресс-служба слова Храмова.
Глава региона, в свою очередь, отметил, что Ульяновская область – регион ИТ-компетенций, и на этом рынке значительная конкуренция за кадры.
"НПО "Марс" - предприятие инновационное, здесь работают сотрудники высочайшей квалификации. Таких специалистов нужно удерживать, в том числе предлагая оплату труда, сопоставимую с заработками в других регионах и даже столице. Это очень важный момент", - подчеркнул Русских.
Как отмечает пресс-служба, предприятие заключило соглашение с региональным Минэкономразвития, согласно которому темпы роста оплаты труда будут выше уровня инфляции.
По информации руководства АО "НПО "Марс", заработная плата сотрудников в течение последних десяти лет ежегодно увеличивается и продолжит расти в дальнейшем. На конец текущего года средняя зарплата составляет 61 тысячу рублей, ее рост выше индекса роста заработной платы, установленного Минэкономразвития РФ. А оплата труда программистов высокой квалификации уже сейчас составляет порядка ста тысяч рублей, говорится в сообщении.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 15:25Ульяновская область
В Ульяновской области 42 тысячи работников получат прибавку к зарплате
 
Ульяновская областьУльяновскУльяновская областьАлексей РусскихНПО "Марс"Россия
 
 
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