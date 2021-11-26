https://ria.ru/20211126/oborudovanie-1760944547.html
В Ульяновске будут изготавливать оборудование, не имеющее аналогов в России
В Ульяновске будут изготавливать оборудование, не имеющее аналогов в России - РИА Новости, 26.11.2021
В Ульяновске будут изготавливать оборудование, не имеющее аналогов в России
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с главой концерна "Моринсис-Агат" Михаилом Храмовым и генеральным директором НПО "Марс" Владимиром... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:01
2021-11-26T18:01
2021-11-26T18:01
ульяновская область
ульяновск
ульяновская область
алексей русских
нпо "марс"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139622/74/1396227467_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_adc01128a0c5ae50608e14b12d11b54b.jpg
УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с главой концерна "Моринсис-Агат" Михаилом Храмовым и генеральным директором НПО "Марс" Владимиром Маклаевым перспективы развития предприятия и укрепление его кадрового потенциала, сообщает пресс-служба регионального правительства.НПО "Марс" выпускает приборную технику и входит в число лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса. Как отмечалось на встрече, на предприятии НПО "Марс" будут изготавливать инновационное оборудование, а высококвалифицированным специалистам обещают достойную зарплату столичного уровня."Стратегия развития НПО "Марс" определена вплоть до 2050 года. Принято решение, что именно здесь, в Ульяновске, будет осуществляться разработка и изготовление инновационного оборудования, не имеющего аналогов в России. В связи с этим стоит задача привлечь сюда высококвалифицированных специалистов, прежде всего, сферы информационных технологий", - приводит пресс-служба слова Храмова.Глава региона, в свою очередь, отметил, что Ульяновская область – регион ИТ-компетенций, и на этом рынке значительная конкуренция за кадры."НПО "Марс" - предприятие инновационное, здесь работают сотрудники высочайшей квалификации. Таких специалистов нужно удерживать, в том числе предлагая оплату труда, сопоставимую с заработками в других регионах и даже столице. Это очень важный момент", - подчеркнул Русских.Как отмечает пресс-служба, предприятие заключило соглашение с региональным Минэкономразвития, согласно которому темпы роста оплаты труда будут выше уровня инфляции.По информации руководства АО "НПО "Марс", заработная плата сотрудников в течение последних десяти лет ежегодно увеличивается и продолжит расти в дальнейшем. На конец текущего года средняя зарплата составляет 61 тысячу рублей, ее рост выше индекса роста заработной платы, установленного Минэкономразвития РФ. А оплата труда программистов высокой квалификации уже сейчас составляет порядка ста тысяч рублей, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211124/pribavka-1760536819.html
ульяновск
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139622/74/1396227467_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_1ec28bb536348073e90a1d4befa33ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, ульяновская область, алексей русских, нпо "марс", россия
УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
обсудил с главой концерна "Моринсис-Агат" Михаилом Храмовым и генеральным директором НПО "Марс"
Владимиром Маклаевым перспективы развития предприятия и укрепление его кадрового потенциала, сообщает пресс-служба регионального правительства.
НПО "Марс" выпускает приборную технику и входит в число лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса. Как отмечалось на встрече, на предприятии НПО "Марс" будут изготавливать инновационное оборудование, а высококвалифицированным специалистам обещают достойную зарплату столичного уровня.
"Стратегия развития НПО "Марс" определена вплоть до 2050 года. Принято решение, что именно здесь, в Ульяновске
, будет осуществляться разработка и изготовление инновационного оборудования, не имеющего аналогов в России
. В связи с этим стоит задача привлечь сюда высококвалифицированных специалистов, прежде всего, сферы информационных технологий", - приводит пресс-служба слова Храмова.
Глава региона, в свою очередь, отметил, что Ульяновская область – регион ИТ-компетенций, и на этом рынке значительная конкуренция за кадры.
"НПО "Марс" - предприятие инновационное, здесь работают сотрудники высочайшей квалификации. Таких специалистов нужно удерживать, в том числе предлагая оплату труда, сопоставимую с заработками в других регионах и даже столице. Это очень важный момент", - подчеркнул Русских.
Как отмечает пресс-служба, предприятие заключило соглашение с региональным Минэкономразвития, согласно которому темпы роста оплаты труда будут выше уровня инфляции.
По информации руководства АО "НПО "Марс", заработная плата сотрудников в течение последних десяти лет ежегодно увеличивается и продолжит расти в дальнейшем. На конец текущего года средняя зарплата составляет 61 тысячу рублей, ее рост выше индекса роста заработной платы, установленного Минэкономразвития РФ. А оплата труда программистов высокой квалификации уже сейчас составляет порядка ста тысяч рублей, говорится в сообщении.