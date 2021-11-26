https://ria.ru/20211126/nato-1760978083.html

Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия

Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия - РИА Новости, 26.11.2021

Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по альянсу, включая Германию, не должны присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО),... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:58

2021-11-26T20:58

2021-11-26T20:58

в мире

йенс столтенберг

китай

ангела меркель

нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по альянсу, включая Германию, не должны присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), поскольку "мир не становится безопасным".Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря."Я приветствую платформу нового руководства Германии. Я считаю, что это платформа четко отмечает, что Германия продолжит оставаться сильным и надежным союзником по НАТО, включая ее обязательства по совместному использованию ядерного оружия… Что касается Договора о запрещении ядерного оружия, все союзники по НАТО согласились, что мы не должны быть его частью… Мы стремимся к миру без ядерного оружия, но для этого необходимо прийти к сбалансированному надежному контролю над вооружениями. Мы бы хотели жить в мире без ядерного оружия, но Россия, Китай, такие страны как Северная Корея, имеют ядерное оружие. Мир не становится безопасным. Пока в мире будет ядерное оружие, НАТО будет сохранять ядерное сдерживание. Мы должны выступать единым фронтом по таким вопросам", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к цели новых немецких властей на превращение Германии в страну, свободную от атома, а значит, и от ядерного оружия.Социал-демократическая партия, "Зеленые" и свободные демократы в коалиционном соглашении о будущем правительстве Германии ранее отметили, что их целью "остается свободный от атомного оружия мир и, таким образом, свободная от атомного оружия Германия". Аналогичная формулировка была в коалиционном соглашении правительства Ангелы Меркель, но без уточнения о "свободной от атомного оружия Германии". При этом в документе отмечается, что "до тех пор, пока ядерное оружие играет роль в стратегической концепции НАТО", Германия будет продолжать участвовать в стратегических дискуссиях и планировании.Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу 22 января 2021 года. Это юридически обязывающее международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Его подписали 86 государств и ратифицировала 51 страна.

https://ria.ru/20211119/nato-1759868482.html

https://ria.ru/20211123/shoygu-1760383305.html

китай

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в мире, йенс столтенберг, китай, ангела меркель, нато, россия