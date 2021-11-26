Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия
Генсек НАТО Столтенберг заявил о желании жить в мире без ядерного оружия
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по альянсу, включая Германию, не должны присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), поскольку "мир не становится безопасным".
"Я приветствую платформу нового руководства Германии. Я считаю, что это платформа четко отмечает, что Германия продолжит оставаться сильным и надежным союзником по НАТО, включая ее обязательства по совместному использованию ядерного оружия… Что касается Договора о запрещении ядерного оружия, все союзники по НАТО согласились, что мы не должны быть его частью… Мы стремимся к миру без ядерного оружия, но для этого необходимо прийти к сбалансированному надежному контролю над вооружениями. Мы бы хотели жить в мире без ядерного оружия, но Россия, Китай, такие страны как Северная Корея, имеют ядерное оружие. Мир не становится безопасным. Пока в мире будет ядерное оружие, НАТО будет сохранять ядерное сдерживание. Мы должны выступать единым фронтом по таким вопросам", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к цели новых немецких властей на превращение Германии в страну, свободную от атома, а значит, и от ядерного оружия.
Социал-демократическая партия, "Зеленые" и свободные демократы в коалиционном соглашении о будущем правительстве Германии ранее отметили, что их целью "остается свободный от атомного оружия мир и, таким образом, свободная от атомного оружия Германия". Аналогичная формулировка была в коалиционном соглашении правительства Ангелы Меркель, но без уточнения о "свободной от атомного оружия Германии". При этом в документе отмечается, что "до тех пор, пока ядерное оружие играет роль в стратегической концепции НАТО", Германия будет продолжать участвовать в стратегических дискуссиях и планировании.
Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу 22 января 2021 года. Это юридически обязывающее международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Его подписали 86 государств и ратифицировала 51 страна.
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