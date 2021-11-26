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Генсек НАТО пригрозил последствиями в случае применения силы против Украины
Генсек НАТО пригрозил последствиями в случае применения силы против Украины - РИА Новости, 26.11.2021
Генсек НАТО пригрозил последствиями в случае применения силы против Украины
НАТО посылает России сигнал, что любое применение силы против Украины "будет иметь последствия", заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:22
2021-11-26T18:36
в мире
киев
йенс столтенберг
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. НАТО посылает России сигнал, что любое применение силы против Украины "будет иметь последствия", заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря."Мы призываем Россию в ситуации с Украиной снизить напряженность и действовать прозрачно, а также посылаем четкий сигнал о том, что любое применение силы против Украины будет иметь для России последствия и цену", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, киев, йенс столтенберг, нато, россия
18:22 26.11.2021 (обновлено: 18:36 26.11.2021)
 
Генсек НАТО пригрозил последствиями в случае применения силы против Украины

Генсек НАТО Столтенберг пригрозил последствиями в случае применения силы против Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. НАТО посылает России сигнал, что любое применение силы против Украины "будет иметь последствия", заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря.
"Мы призываем Россию в ситуации с Украиной снизить напряженность и действовать прозрачно, а также посылаем четкий сигнал о том, что любое применение силы против Украины будет иметь для России последствия и цену", - сказал он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 14:45
Захарова шуткой ответила на репортаж CNN про "нападение" России на Украину
 
В миреКиевЙенс СтолтенбергНАТОРоссия
 
 
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