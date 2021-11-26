https://ria.ru/20211126/nato-1760949180.html

Генсек НАТО пригрозил последствиями в случае применения силы против Украины

Генсек НАТО пригрозил последствиями в случае применения силы против Украины - РИА Новости, 26.11.2021

Генсек НАТО пригрозил последствиями в случае применения силы против Украины

НАТО посылает России сигнал, что любое применение силы против Украины "будет иметь последствия", заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:22

2021-11-26T18:22

2021-11-26T18:36

в мире

киев

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. НАТО посылает России сигнал, что любое применение силы против Украины "будет иметь последствия", заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря."Мы призываем Россию в ситуации с Украиной снизить напряженность и действовать прозрачно, а также посылаем четкий сигнал о том, что любое применение силы против Украины будет иметь для России последствия и цену", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html

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в мире, киев, йенс столтенберг, нато, россия