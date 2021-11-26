Глава НАТО призвал ЕС вместе противостоять "гибридной атаке" Белоруссии
Глава НАТО Столтенберг: НАТО и ЕС должны вместе противостоять "гибридной атаке" Белоруссии
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. НАТО и ЕС должны вместе противостоять "гибридной атаке" на границе с Белоруссией, сказал на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря.
Он также сообщил, что эта тема включена в повестку заседания министров.
"Главы МИД стран-членов НАТО обсудят ситуацию на границе с Белоруссией… Против союзников НАТО – Польши, Латвии и Литвы - осуществляется гибридная атака, которой нужно противостоять совместно с Евросоюзом", - сказал он.
Столтенберг пояснил, что "тесное сотрудничество между НАТО и ЕС необходимо для противодействия этой гибридной кампании, направленной на дестабилизацию наших стран".
Генсек также добавил, что во встрече в Риге примет участие глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.