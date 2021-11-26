17:09 26.11.2021 (обновлено: 17:27 26.11.2021)
Главы МИД стран НАТО обсудят Россию, Украину и Белоруссию
Главы МИД стран НАТО обсудят Россию, Украину и ситуацию на польско-белорусской границе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО в Риге обсудят усиление "военной активности" РФ на границе с Украиной, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД блока в Риге 30 ноября и 1 декабря.
"Министры соберутся на следующей неделе, чтобы обсудить новые вызовы в системе безопасности. Они обсудят усиление военной активности России у границ с Украиной… Оно ничем не оправдано и нагнетает напряженность, Россия должна продемонстрировать прозрачность", - сказал он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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