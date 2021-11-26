https://ria.ru/20211126/murashko-1760884496.html

Мурашко рассказал о тестировании вакцин против новых штаммов COVID-19

Мурашко рассказал о тестировании вакцин против новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

Мурашко рассказал о тестировании вакцин против новых штаммов COVID-19

Мониторинг на выявление новых штаммов коронавируса в России ведется постоянно, проводится тестирование на эффективность вакцин против них, заявил министр... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:31

2021-11-26T14:31

2021-11-26T14:53

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ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мониторинг на выявление новых штаммов коронавируса в России ведется постоянно, проводится тестирование на эффективность вакцин против них, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мониторинг штаммов на территории РФ ведётся регулярно... одновременно проводится тестирование на эффективность и протективную активность вакцин против новых штаммов", - сказал Мурашко журналистам.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

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2021

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