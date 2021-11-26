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Мурашко рассказал о тестировании вакцин против новых штаммов COVID-19
Мурашко рассказал о тестировании вакцин против новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
Мурашко рассказал о тестировании вакцин против новых штаммов COVID-19
Мониторинг на выявление новых штаммов коронавируса в России ведется постоянно, проводится тестирование на эффективность вакцин против них, заявил министр... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:31
2021-11-26T14:31
2021-11-26T14:53
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здоровье - общество
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ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мониторинг на выявление новых штаммов коронавируса в России ведется постоянно, проводится тестирование на эффективность вакцин против них, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мониторинг штаммов на территории РФ ведётся регулярно... одновременно проводится тестирование на эффективность и протективную активность вакцин против новых штаммов", - сказал Мурашко журналистам.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
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14:31 26.11.2021 (обновлено: 14:53 26.11.2021)
Мурашко рассказал о тестировании вакцин против новых штаммов COVID-19
Глава Минздрава Мурашко рассказал о тестировании вакцин против новых штаммов COVID-19