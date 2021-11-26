https://ria.ru/20211126/morgenshtern-1760823832.html
Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год
Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год - РИА Новости, 26.11.2021
Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год
Концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться сегодня, перенесён на следующий год, сообщается на сайте клуба. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:29
2021-11-26T09:29
2021-11-26T09:29
шоубиз
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сергей жорин
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться сегодня, перенесён на следующий год, сообщается на сайте клуба.Организаторы отмечают, что это произошло по независящим от них причинам и в качестве извинений дают возможность по этим же билетам посетить концерт музыканта SLAVA MARLOW и получить денежный бонус для бара. Также билеты можно вернуть."По этим же билетам можно пойти на SLAVA MARLOW и получить +1000 р на бар. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам", - говорится на сайте.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". По мнению председателя СК, в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию. После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, комментируя высказывание Бастрыкина, заявил, что музыкант не занимается продажей наркотиков.
https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760501495.html
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москва, сергей жорин, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год
Намеченный на 26 ноября концерт Моргенштерна в клубе Gipsy в Москве перенесли на 2022 год