https://ria.ru/20211126/morgenshtern-1760823832.html

Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год

Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год - РИА Новости, 26.11.2021

Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год

Концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться сегодня, перенесён на следующий год, сообщается на сайте клуба. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:29

2021-11-26T09:29

2021-11-26T09:29

шоубиз

москва

сергей жорин

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться сегодня, перенесён на следующий год, сообщается на сайте клуба.Организаторы отмечают, что это произошло по независящим от них причинам и в качестве извинений дают возможность по этим же билетам посетить концерт музыканта SLAVA MARLOW и получить денежный бонус для бара. Также билеты можно вернуть."По этим же билетам можно пойти на SLAVA MARLOW и получить +1000 р на бар. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам", - говорится на сайте.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". По мнению председателя СК, в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию. После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, комментируя высказывание Бастрыкина, заявил, что музыкант не занимается продажей наркотиков.

https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760501495.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей жорин, моргенштерн (алишер моргенштерн)