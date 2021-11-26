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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211126/morgenshtern-1760823832.html
Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год
Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год - РИА Новости, 26.11.2021
Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год
Концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться сегодня, перенесён на следующий год, сообщается на сайте клуба. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:29
2021-11-26T09:29
шоубиз
москва
сергей жорин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться сегодня, перенесён на следующий год, сообщается на сайте клуба.Организаторы отмечают, что это произошло по независящим от них причинам и в качестве извинений дают возможность по этим же билетам посетить концерт музыканта SLAVA MARLOW и получить денежный бонус для бара. Также билеты можно вернуть."По этим же билетам можно пойти на SLAVA MARLOW и получить +1000 р на бар. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам", - говорится на сайте.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". По мнению председателя СК, в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию. После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, комментируя высказывание Бастрыкина, заявил, что музыкант не занимается продажей наркотиков.
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москва, сергей жорин, моргенштерн (алишер моргенштерн)
09:29 26.11.2021
 
Концерт Моргенштерна в Москве перенесли на 2022 год

Намеченный на 26 ноября концерт Моргенштерна в клубе Gipsy в Москве перенесли на 2022 год

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться сегодня, перенесён на следующий год, сообщается на сайте клуба.
"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали всё, что в наших силах", - сообщается на сайте.
Организаторы отмечают, что это произошло по независящим от них причинам и в качестве извинений дают возможность по этим же билетам посетить концерт музыканта SLAVA MARLOW и получить денежный бонус для бара. Также билеты можно вернуть.
"По этим же билетам можно пойти на SLAVA MARLOW и получить +1000 р на бар. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам", - говорится на сайте.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". По мнению председателя СК, в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию. После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, комментируя высказывание Бастрыкина, заявил, что музыкант не занимается продажей наркотиков.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 13:07Шоубиз
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ШоубизМоскваСергей ЖоринМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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