https://ria.ru/20211126/mirotvortsy-1760921668.html

Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе

Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2021

Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи заявил, что российские... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:47

2021-11-26T16:47

2021-11-26T17:14

ситуация в нагорном карабахе

в мире

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

армения

азербайджан

россия

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи заявил, что российские миротворцы играют ключевую роль в карабахском урегулировании."Очевидна ваша личная роль и роль РФ в приостановлении войны в прошлом году. И после 9 ноября российские миротворческие силы разместились в Нагорном Карабахе, вдоль Лачинского коридора. Очевидно, что миротворцы РФ играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и регионе", - сказал Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211126/aliev-1760920757.html

армения

азербайджан

россия

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в мире, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, армения, азербайджан, россия