Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20211126/mirotvortsy-1760921668.html
Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе
Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2021
Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи заявил, что российские... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:47
2021-11-26T17:14
ситуация в нагорном карабахе
в мире
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
армения
азербайджан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733204057_0:0:2611:1469_1920x0_80_0_0_2905da89d01d8441a62467e5d1dd79b6.jpg
ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи заявил, что российские миротворцы играют ключевую роль в карабахском урегулировании."Очевидна ваша личная роль и роль РФ в приостановлении войны в прошлом году. И после 9 ноября российские миротворческие силы разместились в Нагорном Карабахе, вдоль Лачинского коридора. Очевидно, что миротворцы РФ играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и регионе", - сказал Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211126/aliev-1760920757.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733204652_0:0:2580:1935_1920x0_80_0_0_b10c6e7d95166295fe09333ea0a093bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, армения, азербайджан, россия
16:47 26.11.2021 (обновлено: 17:14 26.11.2021)
 
Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе

Премьер Армении Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи заявил, что российские миротворцы играют ключевую роль в карабахском урегулировании.
"Очевидна ваша личная роль и роль РФ в приостановлении войны в прошлом году. И после 9 ноября российские миротворческие силы разместились в Нагорном Карабахе, вдоль Лачинского коридора. Очевидно, что миротворцы РФ играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и регионе", - сказал Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Флаг российских миротворцев на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
16:45
Российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе, заявил Алиев
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянАрменияАзербайджанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
Лента новостейМолния
Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины