https://ria.ru/20211126/mirotvortsy-1760921668.html
Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе
Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2021
Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи заявил, что российские... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:47
2021-11-26T16:47
2021-11-26T17:14
ситуация в нагорном карабахе
в мире
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
армения
азербайджан
россия
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи заявил, что российские миротворцы играют ключевую роль в карабахском урегулировании."Очевидна ваша личная роль и роль РФ в приостановлении войны в прошлом году. И после 9 ноября российские миротворческие силы разместились в Нагорном Карабахе, вдоль Лачинского коридора. Очевидно, что миротворцы РФ играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и регионе", - сказал Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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в мире, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, армения, азербайджан, россия
16:47 26.11.2021 (обновлено: 17:14 26.11.2021)
Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе
Премьер Армении Пашинян отметил роль российских миротворцев в стабилизации в Карабахе