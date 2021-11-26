https://ria.ru/20211126/metan-1760960208.html

Глава Кемеровской области рассказал об уровне метана в шахте "Листвяжная"

Глава Кемеровской области рассказал об уровне метана в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021

Глава Кемеровской области рассказал об уровне метана в шахте "Листвяжная"

Через трое суток, согласно прогнозу, уровень метана в шахте "Листвяжная" будет достаточным, чтобы зайти туда, но власти мониторят ситуацию каждый день,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:12

2021-11-26T19:12

2021-11-26T19:19

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

белово

сергей цивилев

россия

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Через трое суток, согласно прогнозу, уровень метана в шахте "Листвяжная" будет достаточным, чтобы зайти туда, но власти мониторят ситуацию каждый день, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Мы примерно по нашей модели, есть сертифицированные программы, которые просчитывают, в связи с этими программами - три дня. Но мы будем мониторить ситуацию по шахте каждый день, как она будет развиваться. Это мы предполагаем по программе, а как она в реальности будет, будем смотреть отклонения в ту или иную сторону и после того корректировать свои планы", - рассказал Цивилев журналистам.Он уточнил, что по прогнозу на достижение достаточной концентрации метана в шахте необходимо трое суток."Прогноз трое суток, должны выйти на уровень, когда метан будет более 20%, и мы закачаем достаточно туда азота, тогда можно будет заходить и отрабатывать шахту", - пояснил Цивилев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.

https://ria.ru/20211126/gornyaki-1760954724.html

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белово

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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, россия