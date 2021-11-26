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Глава Кемеровской области рассказал об уровне метана в шахте "Листвяжная"
Глава Кемеровской области рассказал об уровне метана в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021
Глава Кемеровской области рассказал об уровне метана в шахте "Листвяжная"
Через трое суток, согласно прогнозу, уровень метана в шахте "Листвяжная" будет достаточным, чтобы зайти туда, но власти мониторят ситуацию каждый день,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:12
2021-11-26T19:19
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
россия
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Через трое суток, согласно прогнозу, уровень метана в шахте "Листвяжная" будет достаточным, чтобы зайти туда, но власти мониторят ситуацию каждый день, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Мы примерно по нашей модели, есть сертифицированные программы, которые просчитывают, в связи с этими программами - три дня. Но мы будем мониторить ситуацию по шахте каждый день, как она будет развиваться. Это мы предполагаем по программе, а как она в реальности будет, будем смотреть отклонения в ту или иную сторону и после того корректировать свои планы", - рассказал Цивилев журналистам.Он уточнил, что по прогнозу на достижение достаточной концентрации метана в шахте необходимо трое суток."Прогноз трое суток, должны выйти на уровень, когда метан будет более 20%, и мы закачаем достаточно туда азота, тогда можно будет заходить и отрабатывать шахту", - пояснил Цивилев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.
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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, россия
19:12 26.11.2021 (обновлено: 19:19 26.11.2021)
 
Глава Кемеровской области рассказал об уровне метана в шахте "Листвяжная"

Глава Кемеровской области Цивилев: зайти в шахту "Листвяжная" можно будет через трое суток

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Через трое суток, согласно прогнозу, уровень метана в шахте "Листвяжная" будет достаточным, чтобы зайти туда, но власти мониторят ситуацию каждый день, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Мы примерно по нашей модели, есть сертифицированные программы, которые просчитывают, в связи с этими программами - три дня. Но мы будем мониторить ситуацию по шахте каждый день, как она будет развиваться. Это мы предполагаем по программе, а как она в реальности будет, будем смотреть отклонения в ту или иную сторону и после того корректировать свои планы", - рассказал Цивилев журналистам.
Трагедия на шахте Листвяжная, или Как погибли кузбасские горняки
Вчера, 18:48
Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать.
Он уточнил, что по прогнозу на достижение достаточной концентрации метана в шахте необходимо трое суток.
"Прогноз трое суток, должны выйти на уровень, когда метан будет более 20%, и мы закачаем достаточно туда азота, тогда можно будет заходить и отрабатывать шахту", - пояснил Цивилев.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
Авария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествияКемеровская областьБеловоСергей ЦивилевРоссия
 
 
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