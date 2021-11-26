https://ria.ru/20211126/matvienko-1760873540.html

Матвиенко призвала оказать поддержку беженцам на белорусской границе

Матвиенко призвала оказать поддержку беженцам на белорусской границе - РИА Новости, 26.11.2021

Матвиенко призвала оказать поддержку беженцам на белорусской границе

Россия готова оказать любое необходимое содействие Белоруссии для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, если получит соответствующее... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:48

2021-11-26T13:48

2021-11-26T14:28

белоруссия

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Россия готова оказать любое необходимое содействие Белоруссии для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, если получит соответствующее обращение, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Мы видим, как много Белоруссия делает, оказывается всяческая помощь и поддержка мигрантам. Россия готова оказать Белоруссии любое содействие, если поступит такое обращение", - сказала она на брифинге.Спикер Совфеда подчеркнула, что в России все сопереживают тому, что сейчас происходит на границе Белоруссии и Польши. "Бесконечно жалко детей, пожилых людей, беременных женщин. Вы оказываете им всяческую поддержку и помощь, мы вам желаем успеха и держаться", - заключила Матвиенко, обращаясь к главе верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой.Матвиенко добавила, что международные гуманитарные организации должны наравне с Белоруссией оказывать поддержку и помощь беженцам на белорусско-польской границе."Мы понимаем, что это вопрос не только и не столько Белоруссии, должны быть политические решения в ЕС, куда эти беженцы стремились. И, конечно, должна быть оказана гуманитарная помощь мигрантам, которые оказались в такой ситуации в Белоруссии, стремясь к лучшей жизни в Европе", - сказала она на брифинге.

https://ria.ru/20211124/migranty-1760541086.html

белоруссия

россия

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белоруссия, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии