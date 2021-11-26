Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/matvienko-1760873540.html
Матвиенко призвала оказать поддержку беженцам на белорусской границе
Матвиенко призвала оказать поддержку беженцам на белорусской границе - РИА Новости, 26.11.2021
Матвиенко призвала оказать поддержку беженцам на белорусской границе
Россия готова оказать любое необходимое содействие Белоруссии для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, если получит соответствующее... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:48
2021-11-26T14:28
белоруссия
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Россия готова оказать любое необходимое содействие Белоруссии для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, если получит соответствующее обращение, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Мы видим, как много Белоруссия делает, оказывается всяческая помощь и поддержка мигрантам. Россия готова оказать Белоруссии любое содействие, если поступит такое обращение", - сказала она на брифинге.Спикер Совфеда подчеркнула, что в России все сопереживают тому, что сейчас происходит на границе Белоруссии и Польши. "Бесконечно жалко детей, пожилых людей, беременных женщин. Вы оказываете им всяческую поддержку и помощь, мы вам желаем успеха и держаться", - заключила Матвиенко, обращаясь к главе верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой.Матвиенко добавила, что международные гуманитарные организации должны наравне с Белоруссией оказывать поддержку и помощь беженцам на белорусско-польской границе."Мы понимаем, что это вопрос не только и не столько Белоруссии, должны быть политические решения в ЕС, куда эти беженцы стремились. И, конечно, должна быть оказана гуманитарная помощь мигрантам, которые оказались в такой ситуации в Белоруссии, стремясь к лучшей жизни в Европе", - сказала она на брифинге.
https://ria.ru/20211124/migranty-1760541086.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:48 26.11.2021 (обновлено: 14:28 26.11.2021)
 
Матвиенко призвала оказать поддержку беженцам на белорусской границе

Спикер Совфеда Матвиенко: международные организации должны помочь беженцам в Белоруссии

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Россия готова оказать любое необходимое содействие Белоруссии для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, если получит соответствующее обращение, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Мы видим, как много Белоруссия делает, оказывается всяческая помощь и поддержка мигрантам. Россия готова оказать Белоруссии любое содействие, если поступит такое обращение", - сказала она на брифинге.
Спикер Совфеда подчеркнула, что в России все сопереживают тому, что сейчас происходит на границе Белоруссии и Польши. "Бесконечно жалко детей, пожилых людей, беременных женщин. Вы оказываете им всяческую поддержку и помощь, мы вам желаем успеха и держаться", - заключила Матвиенко, обращаясь к главе верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой.
Матвиенко добавила, что международные гуманитарные организации должны наравне с Белоруссией оказывать поддержку и помощь беженцам на белорусско-польской границе.
"Мы понимаем, что это вопрос не только и не столько Белоруссии, должны быть политические решения в ЕС, куда эти беженцы стремились. И, конечно, должна быть оказана гуманитарная помощь мигрантам, которые оказались в такой ситуации в Белоруссии, стремясь к лучшей жизни в Европе", - сказала она на брифинге.
ГПК Беларуси: поляки продолжают травить беженцев газом
24 ноября, 15:41
Поляки открыли огонь, когда беженцы пытались перейти границу, заявил Минск
 
БелоруссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
Лента новостейМолния
Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины