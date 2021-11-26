13:48 26.11.2021 (обновлено: 14:28 26.11.2021)
Матвиенко призвала оказать поддержку беженцам на белорусской границе
Спикер Совфеда Матвиенко: международные организации должны помочь беженцам в Белоруссии
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Россия готова оказать любое необходимое содействие Белоруссии для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, если получит соответствующее обращение, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Мы видим, как много Белоруссия делает, оказывается всяческая помощь и поддержка мигрантам. Россия готова оказать Белоруссии любое содействие, если поступит такое обращение", - сказала она на брифинге.
Спикер Совфеда подчеркнула, что в России все сопереживают тому, что сейчас происходит на границе Белоруссии и Польши. "Бесконечно жалко детей, пожилых людей, беременных женщин. Вы оказываете им всяческую поддержку и помощь, мы вам желаем успеха и держаться", - заключила Матвиенко, обращаясь к главе верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой.
Матвиенко добавила, что международные гуманитарные организации должны наравне с Белоруссией оказывать поддержку и помощь беженцам на белорусско-польской границе.
"Мы понимаем, что это вопрос не только и не столько Белоруссии, должны быть политические решения в ЕС, куда эти беженцы стремились. И, конечно, должна быть оказана гуманитарная помощь мигрантам, которые оказались в такой ситуации в Белоруссии, стремясь к лучшей жизни в Европе", - сказала она на брифинге.