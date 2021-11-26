https://ria.ru/20211126/lgoty-1760844861.html

Россиян ждут новые льготы

В России хотят ввести новые льготы для семей с детьми - РИА Новости, 26.11.2021

Россиян ждут новые льготы

В Госдуме предложили увеличить сумму налогового вычета на миллион рублей при покупке жилья за каждого ребенка. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:35

2021-11-26T11:35

2021-11-26T11:35

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госдума рф

лдпр

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Госдуме предложили увеличить сумму налогового вычета на миллион рублей при покупке жилья за каждого ребенка. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо депутата от ЛДПР Ивана Сухарева.По словам парламентария, при приобретении жилья предоставляется в размере фактических расходов и не зависит от наличия или отсутствия детей.В настоящее время имущественный вычет не должен превышать двух миллионов рублей, и семья может вернуть с указанной суммы 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ.Ранее Совфед ободрил закон, согласно которому доходы многодетных семей освобождаются от НДФЛ при продаже жилья и приобретения нового в целях улучшения жилищных условий.

https://ria.ru/20211124/lgota-1760445621.html

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общество, госдума рф, лдпр, совет федерации рф