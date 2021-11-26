Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/lgoty-1760844861.html
Россиян ждут новые льготы
В России хотят ввести новые льготы для семей с детьми - РИА Новости, 26.11.2021
Россиян ждут новые льготы
В Госдуме предложили увеличить сумму налогового вычета на миллион рублей при покупке жилья за каждого ребенка. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:35
2021-11-26T11:35
общество
госдума рф
лдпр
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756085580_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_b11cc08da4c827ddd2a575a8d7d2b145.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Госдуме предложили увеличить сумму налогового вычета на миллион рублей при покупке жилья за каждого ребенка. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо депутата от ЛДПР Ивана Сухарева.По словам парламентария, при приобретении жилья предоставляется в размере фактических расходов и не зависит от наличия или отсутствия детей.В настоящее время имущественный вычет не должен превышать двух миллионов рублей, и семья может вернуть с указанной суммы 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ.Ранее Совфед ободрил закон, согласно которому доходы многодетных семей освобождаются от НДФЛ при продаже жилья и приобретения нового в целях улучшения жилищных условий.
https://ria.ru/20211124/lgota-1760445621.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756085580_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9202320e904df7df4f8ef29f095633dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госдума рф, лдпр, совет федерации рф
11:35 26.11.2021
 
В России хотят ввести новые льготы для семей с детьми

Депутат Сухарев предложил увеличить налоговый вычет за каждого ребенка при покупке жилья

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Госдуме предложили увеличить сумму налогового вычета на миллион рублей при покупке жилья за каждого ребенка. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо депутата от ЛДПР Ивана Сухарева.
По словам парламентария, при приобретении жилья предоставляется в размере фактических расходов и не зависит от наличия или отсутствия детей.
"Прошу поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера налогового вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая его размер на миллион рублей за каждого ребенка", – говорится в документе.
В настоящее время имущественный вычет не должен превышать двух миллионов рублей, и семья может вернуть с указанной суммы 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ.
Ранее Совфед ободрил закон, согласно которому доходы многодетных семей освобождаются от НДФЛ при продаже жилья и приобретения нового в целях улучшения жилищных условий.
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 02:15
Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
 
ОбществоГосдума РФЛДПРСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
Лента новостейМолния
Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной