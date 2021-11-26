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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760987202.html
США ограничат въезд из восьми африканских стран
США ограничат въезд из восьми африканских стран - РИА Новости, 26.11.2021
США ограничат въезд из восьми африканских стран
Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР, в связи с распространением РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T22:20
2021-11-26T22:46
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР, в связи с распространением нового штамма коронавируса, говорится в заявлении главы государства."В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября", - говорится в письменном заявлении Байдена.Так, новые ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Данное решение было принято спустя менее чем через три недели после того, как администрация Байдена сняла ограничения на въезд в страну для посетителей из более чем 30 стран мира.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760920073.html
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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19
22:20 26.11.2021 (обновлено: 22:46 26.11.2021)
 
США ограничат въезд из восьми африканских стран

США с 29 ноября ограничат въезд из восьми африканских стран из-за нового штамма COVID-19

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР, в связи с распространением нового штамма коронавируса, говорится в заявлении главы государства.
"В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября", - говорится в письменном заявлении Байдена.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" эффективен против нового штамма
Так, новые ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Данное решение было принято спустя менее чем через три недели после того, как администрация Байдена сняла ограничения на въезд в страну для посетителей из более чем 30 стран мира.
Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
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