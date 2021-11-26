https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760987202.html

США ограничат въезд из восьми африканских стран

США ограничат въезд из восьми африканских стран - РИА Новости, 26.11.2021

США ограничат въезд из восьми африканских стран

Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР, в связи с распространением РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T22:20

2021-11-26T22:20

2021-11-26T22:46

распространение коронавируса

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сша

джо байден

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР, в связи с распространением нового штамма коронавируса, говорится в заявлении главы государства."В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября", - говорится в письменном заявлении Байдена.Так, новые ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Данное решение было принято спустя менее чем через три недели после того, как администрация Байдена сняла ограничения на въезд в страну для посетителей из более чем 30 стран мира.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760920073.html

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сша

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19