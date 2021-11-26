https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760966835.html

Новый штамм COVID-19 может вытеснить "дельту", заявил эксперт

Новый штамм COVID-19 может вытеснить "дельту", заявил эксперт - РИА Новости, 26.11.2021

Новый штамм COVID-19 может вытеснить "дельту", заявил эксперт

Вероятность того, что новый штамм с 32 мутациями может вытеснить "дельту", есть, так как он активно распространяется в некоторых регионах Южной Африки, заявил... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:43

2021-11-26T19:43

2021-11-26T19:43

распространение коронавируса

в мире

ботсвана

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вероятность того, что новый штамм с 32 мутациями может вытеснить "дельту", есть, так как он активно распространяется в некоторых регионах Южной Африки, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19."Раз этот штамм активно распространяется в некоторых регионах Южной Африки, и за очень короткое время, кажется, сместил "дельту", то вероятность такая есть",- сказал Хафизов.Он отметил, что ученые уже изучают этот штамм, в том числе в части возможности его нейтрализации антителами, вызванными как вакцинацией, так и перенесенным ранее заболеванием."Мы пока не знаем насколько хорошо этот вариант будет распространяться в странах с более высоким уровнем вакцинации, чем в ЮАР, где лишь 25% полностью вакцинированы. Впрочем, большое количество людей в Южной Африке уже переболели коронавирусной инфекцией, но судя по всему это не спасает от роста заболеваемости в стране", - пояснил Хафизов.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760958873.html

ботсвана

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов, дельта-штамм коронавируса