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Хинштейн прокомментировал "банкет" главы Прикопьевска во время траура

Хинштейн прокомментировал "банкет" главы Прикопьевска во время траура - РИА Новости, 26.11.2021

Хинштейн прокомментировал "банкет" главы Прикопьевска во время траура

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") сообщил в своём Telegram-канале, что вопрос партийной ответственности в отношении принимавших участие в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T22:07

2021-11-26T22:07

2021-11-26T22:07

происшествия

кемеровская область

александр хинштейн

единая россия

госдума рф

сергей цивилев

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") сообщил в своём Telegram-канале, что вопрос партийной ответственности в отношении принимавших участие в банкете во время траура в Кузбассе будет решаться на следующей неделе.Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что глава Прокопьевска Вячеслав Старченко, устроивший банкет по случаю своего назначения на должность во время траура в регионе, отправлен в отставку."Вопрос партийной ответственности участников банкета - членов "ЕР" будет решаться уже на следующей неделе. С учетом того, что Цивилев возглавляет региональное отделение "Единой России", рассчитывать на снисхождение - явно не приходится", - написал политик.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур по погибшим при ЧП на шахте "Листвяжная".

кемеровская область

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2021

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происшествия, кемеровская область, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, сергей цивилев