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Пашинян отметил роль Путина в приостановке войны в Карабахе

Пашинян отметил роль Путина в приостановке войны в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2021

Пашинян отметил роль Путина в приостановке войны в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи отметил роль российского... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:46

2021-11-26T16:46

2021-11-26T17:22

армения

россия

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи отметил роль российского лидера в приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе."Очевидна ваша личная роль и роль РФ в приостановлении войны в прошлом году. И после 9 ноября российские миротворческие силы разместились в Нагорном Карабахе, вдоль Лачинского коридора. Очевидно, что миротворцы РФ играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и регионе", - сказал Пашинян.

армения

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2021

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армения, россия, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян