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Пашинян отметил роль Путина в приостановке войны в Карабахе
Пашинян отметил роль Путина в приостановке войны в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2021
Пашинян отметил роль Путина в приостановке войны в Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи отметил роль российского... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:46
2021-11-26T16:46
2021-11-26T17:22
армения
россия
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи отметил роль российского лидера в приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе."Очевидна ваша личная роль и роль РФ в приостановлении войны в прошлом году. И после 9 ноября российские миротворческие силы разместились в Нагорном Карабахе, вдоль Лачинского коридора. Очевидно, что миротворцы РФ играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и регионе", - сказал Пашинян.
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армения, россия, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян
16:46 26.11.2021 (обновлено: 17:22 26.11.2021)
Пашинян отметил роль Путина в приостановке войны в Карабахе
Премьер Армении Пашинян: очевидна роль Путина и России в приостановке войны в Карабахе