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Ульяновская область
https://ria.ru/20211126/kadry-1760943523.html
Алексей Русских поручил прицельно готовить кадры для авиаотрасли
Алексей Русских поручил прицельно готовить кадры для авиаотрасли - РИА Новости, 26.11.2021
Алексей Русских поручил прицельно готовить кадры для авиаотрасли
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил усилить работу по подготовке кадров для авиационной отрасли, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:58
2021-11-26T17:58
ульяновская область
ульяновская область
алексей русских
россия
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УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил усилить работу по подготовке кадров для авиационной отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.Более 350 студентов учреждений среднего профессионального образования Ульяновской области приняли участие в Х открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который проходит в колледже экономики и информатики имени Афанасьева УлГТУ. Глава региона посетил площадки чемпионата, осмотрел новые лаборатории "Производственная сборка изделий авиационной техники" и "Монтаж электрооборудования летательных аппаратов", которые были созданы в этом году в рамках нацпроекта "Образование", говорится в сообщении.По информации министерства просвещения и воспитания области, Ульяновский авиационный колледж, он же межрегиональный центр компетенций, является флагманом среднего профессионального образования региона и всегда принимает участие в федеральных проектах.Так, с 1 января 2022 года регион планирует участие в федеральном проекте "Профессионалитет" по направлению "Машиностроение", реализуемому Минпросвещения России. Проект предполагает сократить сроки обучения для рабочих профессий и специальностей, а также усилить работу по подготовке кадров для авиационной отрасли. Участниками программы в регионе являются Ульяновский авиационный колледж-МЦК и филиал ПАО "Ил" - "Авиастар". Благодаря этому проекту в 2022 году МЦК будет выделено финансирование на оснащение оборудованием мастерских, которые полностью будут соответствовать запросам авиационного предприятия, отмечается в сообщении.
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ульяновская область, алексей русских, россия
17:58 26.11.2021
 

Алексей Русских поручил прицельно готовить кадры для авиаотрасли

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил усилить работу по подготовке кадров для авиационной отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Более 350 студентов учреждений среднего профессионального образования Ульяновской области приняли участие в Х открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который проходит в колледже экономики и информатики имени Афанасьева УлГТУ. Глава региона посетил площадки чемпионата, осмотрел новые лаборатории "Производственная сборка изделий авиационной техники" и "Монтаж электрооборудования летательных аппаратов", которые были созданы в этом году в рамках нацпроекта "Образование", говорится в сообщении.
"У нас есть прямое поручение от председателя правительства Российской Федерации обеспечить регион высококвалифицированными кадрами для авиационной отрасли. На территории области функционирует один из лучших в стране межрегиональных центров компетенций с современной базой – я говорю об Ульяновском авиационном колледже-МЦК. Учреждение уже сейчас готовит квалифицированные кадры по топ-50 профессий в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями. В этом году колледж принял более 600 новых студентов, которые проходят обучение по таким востребованным для "Авиастара" направлениям, как слесарь по изготовлению деталей летательных аппаратов, сборщик-клепальщик, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик", - приводит пресс-служба слова губернатора.
По информации министерства просвещения и воспитания области, Ульяновский авиационный колледж, он же межрегиональный центр компетенций, является флагманом среднего профессионального образования региона и всегда принимает участие в федеральных проектах.
Так, с 1 января 2022 года регион планирует участие в федеральном проекте "Профессионалитет" по направлению "Машиностроение", реализуемому Минпросвещения России. Проект предполагает сократить сроки обучения для рабочих профессий и специальностей, а также усилить работу по подготовке кадров для авиационной отрасли. Участниками программы в регионе являются Ульяновский авиационный колледж-МЦК и филиал ПАО "Ил" - "Авиастар". Благодаря этому проекту в 2022 году МЦК будет выделено финансирование на оснащение оборудованием мастерских, которые полностью будут соответствовать запросам авиационного предприятия, отмечается в сообщении.
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