https://ria.ru/20211126/kadry-1760943523.html

Алексей Русских поручил прицельно готовить кадры для авиаотрасли

Алексей Русских поручил прицельно готовить кадры для авиаотрасли - РИА Новости, 26.11.2021

Алексей Русских поручил прицельно готовить кадры для авиаотрасли

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил усилить работу по подготовке кадров для авиационной отрасли, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:58

2021-11-26T17:58

2021-11-26T17:58

ульяновская область

ульяновская область

алексей русских

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750318258_0:158:3183:1948_1920x0_80_0_0_0789a6d6a8c054a4a866edd2bb4eb547.jpg

УЛЬЯНОВСК, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил усилить работу по подготовке кадров для авиационной отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.Более 350 студентов учреждений среднего профессионального образования Ульяновской области приняли участие в Х открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который проходит в колледже экономики и информатики имени Афанасьева УлГТУ. Глава региона посетил площадки чемпионата, осмотрел новые лаборатории "Производственная сборка изделий авиационной техники" и "Монтаж электрооборудования летательных аппаратов", которые были созданы в этом году в рамках нацпроекта "Образование", говорится в сообщении.По информации министерства просвещения и воспитания области, Ульяновский авиационный колледж, он же межрегиональный центр компетенций, является флагманом среднего профессионального образования региона и всегда принимает участие в федеральных проектах.Так, с 1 января 2022 года регион планирует участие в федеральном проекте "Профессионалитет" по направлению "Машиностроение", реализуемому Минпросвещения России. Проект предполагает сократить сроки обучения для рабочих профессий и специальностей, а также усилить работу по подготовке кадров для авиационной отрасли. Участниками программы в регионе являются Ульяновский авиационный колледж-МЦК и филиал ПАО "Ил" - "Авиастар". Благодаря этому проекту в 2022 году МЦК будет выделено финансирование на оснащение оборудованием мастерских, которые полностью будут соответствовать запросам авиационного предприятия, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211008/kredit-1753697192.html

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, алексей русских, россия