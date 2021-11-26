https://ria.ru/20211126/igra-1760753119.html
Блогер создал точную версию "Игры в кальмара" с призом в 456 тысяч долларов
Блогер создал точную версию "Игры в кальмара" с призом в 456 тысяч долларов - РИА Новости, 26.11.2021
Блогер создал точную версию "Игры в кальмара" с призом в 456 тысяч долларов
Видеоблогер и шоумен Джеймс Дональдсон, более известный по псевдониму MrBeast, создал точную версию хита Netflix "Игра в кальмара" — только без убийств... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T04:19
2021-11-26T04:19
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Видеоблогер и шоумен Джеймс Дональдсон, более известный по псевдониму MrBeast, создал точную версию хита Netflix "Игра в кальмара" — только без убийств. Видеоролик об этом он разместил на YouTube. Дональдсон, на чей канал подписано почти 70 миллионов пользователей, пригласил 456 добровольцев (столько же было и в сериале) пройти те же испытания, что герои в популярном южнокорейском шоу и побороться за денежный приз в 456 тысяч долларов.Его челлендж действительно легко спутать с триллером режиссера Хвана Дон Хека, за исключением того, что проигравших не расстреливают и не сбрасывают в пропасть. "Игры", организованные блогером и его командой, получились максимально безопасными. А в заключительном испытании нужно было вообще бегать под музыку вокруг стула и успеть занять место, когда она перестанет играть. За несколько часов с момента выхода ролик набрал почти 50 миллионов просмотров и более пяти миллиона лайков. В комментариях зрители восхитились уровнем декораций и организацией. По данным издания The National News, создание такого челленджа стоило 23-летнему блогеру три с половиной миллиона долларов. Из них два ушло на декорации и их монтаж, а полтора миллиона на призы, поскольку даже проигравшим давали вознаграждение за участие. Сериал "Игра в кальмара" вышел 17 сентября. Шоу почти сразу стало самым популярным на Netflix (сейчас его обошел южнокорейский хоррор "Зов ада"). Ранее сообщалось, что его посмотрели 142 миллиона семей. Стриминговому сервису сериал принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов.
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youtube, новости культуры, netflix, стиль жизни
Блогер создал точную версию "Игры в кальмара" с призом в 456 тысяч долларов
Блогер создал точную версию "Игры в кальмара" с призом в 456 тысяч долларов
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Видеоблогер и шоумен Джеймс Дональдсон, более известный по псевдониму MrBeast, создал точную версию хита Netflix "Игра в кальмара" — только без убийств. Видеоролик об этом он разместил на YouTube.
Дональдсон, на чей канал подписано почти 70 миллионов пользователей, пригласил 456 добровольцев (столько же было и в сериале) пройти те же испытания, что герои в популярном южнокорейском шоу и побороться за денежный приз в 456 тысяч долларов.
Его челлендж действительно легко спутать с триллером режиссера Хвана Дон Хека, за исключением того, что проигравших не расстреливают и не сбрасывают в пропасть. "Игры", организованные блогером и его командой, получились максимально безопасными.
А в заключительном испытании нужно было вообще бегать под музыку вокруг стула и успеть занять место, когда она перестанет играть.
За несколько часов с момента выхода ролик набрал почти 50 миллионов просмотров и более пяти миллиона лайков. В комментариях зрители восхитились уровнем декораций и организацией.
По данным издания The National News, создание такого челленджа стоило
23-летнему блогеру три с половиной миллиона долларов. Из них два ушло на декорации и их монтаж, а полтора миллиона на призы, поскольку даже проигравшим давали вознаграждение за участие.
Сериал "Игра в кальмара" вышел 17 сентября. Шоу почти сразу стало самым популярным на Netflix (сейчас его обошел
южнокорейский хоррор "Зов ада"). Ранее сообщалось
, что его посмотрели 142 миллиона семей. Стриминговому сервису сериал принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов.