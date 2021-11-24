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Новый южнокорейский сериал оттеснил "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix
Новый южнокорейский сериал оттеснил "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix - РИА Новости, 24.11.2021
Новый южнокорейский сериал оттеснил "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix
Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" занял первое место в рейтинге популярных телешоу американского стримингового сервиса Netflix, опередив "Игру в кальмара". РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:17
2021-11-24T13:17
2021-11-24T13:17
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" занял первое место в рейтинге популярных телешоу американского стримингового сервиса Netflix, опередив "Игру в кальмара".По данным аналитической компании FlixPatrol, фантастический хоррор "Зов ада" на корейском языке оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix на следующий день после его выпуска в пятницу на прошлой неделе, но уступил первое место мультсериалу "Аркейн" в воскресенье.В понедельник и вторник хоррор вновь возглавил рейтинг, а драма о выживании "Игра в кальмара" оказалась на четвертой позиции.В сериале "Зов ада", снятом Ён Сан Хо, команда демонов в виде гигантских волосатых существ выслеживает грешников, выносит им смертные приговоры и отправляет в ад. После серии необъяснимых сверхъестественных явлений возникает религиозная группа, основанная на идее божественной справедливости.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, южная корея
Новый южнокорейский сериал оттеснил "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix
Южнокорейский сериал "Зов ада" занял первое место в рейтинге популярных телешоу Netflix
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" занял первое место в рейтинге популярных телешоу американского стримингового сервиса Netflix, опередив "Игру в кальмара".
По данным
аналитической компании FlixPatrol, фантастический хоррор "Зов ада" на корейском языке оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix на следующий день после его выпуска в пятницу на прошлой неделе, но уступил первое место мультсериалу "Аркейн" в воскресенье.
В понедельник и вторник хоррор вновь возглавил рейтинг, а драма о выживании "Игра в кальмара" оказалась на четвертой позиции.
В сериале "Зов ада", снятом Ён Сан Хо, команда демонов в виде гигантских волосатых существ выслеживает грешников, выносит им смертные приговоры и отправляет в ад. После серии необъяснимых сверхъестественных явлений возникает религиозная группа, основанная на идее божественной справедливости.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.