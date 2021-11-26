https://ria.ru/20211126/gubernator-1760908114.html
Губернатор Ленобласти ответил на острые вопросы жителей региона
Губернатор Ленобласти ответил на острые вопросы жителей региона - РИА Новости, 26.11.2021
Губернатор Ленобласти ответил на острые вопросы жителей региона
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с жителями региона, в ходе которой ответил на важные вопросы на тему дорог, водо- и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:19
2021-11-26T16:19
2021-11-26T16:19
ленинградская область
общество
кировский район
гатчинский район
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с жителями региона, в ходе которой ответил на важные вопросы на тему дорог, водо- и газоснабжений, а также обозначил сроки их решения.Чистая водаЖитель Никольского в Тосненском районе попросил повысить надежность водоснабжения города. По его словам, из-за аварий были случаи, когда жители оставались без холодной воды, кроме того, местные жители испытывают проблемы из-за низкого давления и напора воды. На это губернатор региона ответил, что работы по решению данной проблемы уже идут."На первом этапе мы реконструируем или построим дополнительные резервуары с блоками обеззараживания воды, чтобы если что-то случается были запасы, которые способны обеспечить бесперебойное снабжение водой", — пояснил Дрозденко.Он уточнил, что область успешно осуществляет работы по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того в Никольском, идет строительство нового водовода протяженностью более семи километров. Работы планируется полностью завершить летом 2022 года. Также повышается надежность водоснабжения расположенных поблизости Ульяновки и Красного Бора — в первом населенном пункте идут работы на водопроводной насосной станции, РЧВ и сетях, по второму ведутся проектные работы.Обновление ШлиссельбургаСледующий вопрос губернатору поступил от жителей Шлиссельбурга Кировского района Ленинградской области, которые посетовали на состояние подъездной дороги. Глава региона отметил, что в настоящий момент разработан проект капитального ремонта 4,7 километра этой дороги, пройдена госэкспертиза, а 29 октября заключен контракт на проведение работ.Глава региона уточнил, что капитальным ремонтом займется Киришское ДРСУ. По контракту работы должны завершиться в начале августа, но рабочее движение планируется открыть в июне-июле. Сейчас по предложению местных властей изучается вопрос, можно ли сделать рядом велодорожку.ГазификацияЗавершающий вопрос касался сроков газификации — его задал староста деревни Старосиверская в Гатчинском районе. На него поспешил ответить заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин. Он рассказал, что заключен контракт на строительство распределительного газопровода в Старосиверской, подрядчик выбран, срок завершения работ — октябрь 2022 года.По факту газ планируется подвести уже к сентябрю: причем не просто достроить коммуникации, а обеспечить газификацию индивидуальных домов жителей. Для этого жителям предстоит подать заявки на бесплатную догазификацию. Для оперативного ответа на возникающие вопросы за деревней закрепили специалиста комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
https://ria.ru/20211118/rodniki-1759646468.html
https://ria.ru/20211116/trassa-1759277958.html
https://ria.ru/20211007/gazifikatsiya-1753555681.html
кировский район
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общество, кировский район, гатчинский район, ленинградская область, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
провел встречу с жителями региона, в ходе которой ответил на важные вопросы на тему дорог, водо- и газоснабжений, а также обозначил сроки их решения.
Чистая вода
Житель Никольского в Тосненском районе
попросил повысить надежность водоснабжения города. По его словам, из-за аварий были случаи, когда жители оставались без холодной воды, кроме того, местные жители испытывают проблемы из-за низкого давления и напора воды. На это губернатор региона ответил, что работы по решению данной проблемы уже идут.
"На первом этапе мы реконструируем или построим дополнительные резервуары с блоками обеззараживания воды, чтобы если что-то случается были запасы, которые способны обеспечить бесперебойное снабжение водой", — пояснил Дрозденко.
Он уточнил, что область успешно осуществляет работы по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того в Никольском, идет строительство нового водовода протяженностью более семи километров. Работы планируется полностью завершить летом 2022 года. Также повышается надежность водоснабжения расположенных поблизости Ульяновки и Красного Бора — в первом населенном пункте идут работы на водопроводной насосной станции, РЧВ и сетях, по второму ведутся проектные работы.
Обновление Шлиссельбурга
Следующий вопрос губернатору поступил от жителей Шлиссельбурга Кировского района Ленинградской области
, которые посетовали на состояние подъездной дороги. Глава региона отметил, что в настоящий момент разработан проект капитального ремонта 4,7 километра этой дороги, пройдена госэкспертиза, а 29 октября заключен контракт на проведение работ.
"Не скрою, очень плохо работает местная власть. Ощущение, что кроме нас и вас там делать никто ничего не хочет. По дороге абсолютно правильный вопрос. В 2023-м году Шлиссельбург отмечает 700-летие. Я дал поручение создать контрольную группу, которая будет заниматься подготовкой юбилейной даты и прежде всего проведением работ по благоустройству города. Полный капитальный ремонт дороги и освещение будет", — подытожил Александр Дрозденко.
Глава региона уточнил, что капитальным ремонтом займется Киришское ДРСУ. По контракту работы должны завершиться в начале августа, но рабочее движение планируется открыть в июне-июле. Сейчас по предложению местных властей изучается вопрос, можно ли сделать рядом велодорожку.
Газификация
Завершающий вопрос касался сроков газификации — его задал староста деревни Старосиверская в Гатчинском районе
. На него поспешил ответить заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин
. Он рассказал, что заключен контракт на строительство распределительного газопровода в Старосиверской, подрядчик выбран, срок завершения работ — октябрь 2022 года.
По факту газ планируется подвести уже к сентябрю: причем не просто достроить коммуникации, а обеспечить газификацию индивидуальных домов жителей. Для этого жителям предстоит подать заявки на бесплатную догазификацию. Для оперативного ответа на возникающие вопросы за деревней закрепили специалиста комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
"Газификация происходит по заявительному принципу. Газ придёт в дома к сентябрю 2022 года. Но для этого жителям надо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Кто зарегистрируется - тому газ будет, кто не зарегистрируется - не будет. Такие правила", — уточнил в свою очередь Александр Дрозденко.