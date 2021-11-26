Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211126/gubernator-1760908114.html
Губернатор Ленобласти ответил на острые вопросы жителей региона
Губернатор Ленобласти ответил на острые вопросы жителей региона - РИА Новости, 26.11.2021
Губернатор Ленобласти ответил на острые вопросы жителей региона
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с жителями региона, в ходе которой ответил на важные вопросы на тему дорог, водо- и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:19
2021-11-26T16:19
ленинградская область
общество
кировский район
гатчинский район
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_85b37a384bf207dd4915efc812b0ff80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с жителями региона, в ходе которой ответил на важные вопросы на тему дорог, водо- и газоснабжений, а также обозначил сроки их решения.Чистая водаЖитель Никольского в Тосненском районе попросил повысить надежность водоснабжения города. По его словам, из-за аварий были случаи, когда жители оставались без холодной воды, кроме того, местные жители испытывают проблемы из-за низкого давления и напора воды. На это губернатор региона ответил, что работы по решению данной проблемы уже идут."На первом этапе мы реконструируем или построим дополнительные резервуары с блоками обеззараживания воды, чтобы если что-то случается были запасы, которые способны обеспечить бесперебойное снабжение водой", — пояснил Дрозденко.Он уточнил, что область успешно осуществляет работы по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того в Никольском, идет строительство нового водовода протяженностью более семи километров. Работы планируется полностью завершить летом 2022 года. Также повышается надежность водоснабжения расположенных поблизости Ульяновки и Красного Бора — в первом населенном пункте идут работы на водопроводной насосной станции, РЧВ и сетях, по второму ведутся проектные работы.Обновление ШлиссельбургаСледующий вопрос губернатору поступил от жителей Шлиссельбурга Кировского района Ленинградской области, которые посетовали на состояние подъездной дороги. Глава региона отметил, что в настоящий момент разработан проект капитального ремонта 4,7 километра этой дороги, пройдена госэкспертиза, а 29 октября заключен контракт на проведение работ.Глава региона уточнил, что капитальным ремонтом займется Киришское ДРСУ. По контракту работы должны завершиться в начале августа, но рабочее движение планируется открыть в июне-июле. Сейчас по предложению местных властей изучается вопрос, можно ли сделать рядом велодорожку.ГазификацияЗавершающий вопрос касался сроков газификации — его задал староста деревни Старосиверская в Гатчинском районе. На него поспешил ответить заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин. Он рассказал, что заключен контракт на строительство распределительного газопровода в Старосиверской, подрядчик выбран, срок завершения работ — октябрь 2022 года.По факту газ планируется подвести уже к сентябрю: причем не просто достроить коммуникации, а обеспечить газификацию индивидуальных домов жителей. Для этого жителям предстоит подать заявки на бесплатную догазификацию. Для оперативного ответа на возникающие вопросы за деревней закрепили специалиста комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
https://ria.ru/20211118/rodniki-1759646468.html
https://ria.ru/20211116/trassa-1759277958.html
https://ria.ru/20211007/gazifikatsiya-1753555681.html
кировский район
гатчинский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6e11223dccd92b1cbb2f6dbc8eac34c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, кировский район, гатчинский район, ленинградская область, александр дрозденко
16:19 26.11.2021
 

Губернатор Ленобласти ответил на острые вопросы жителей региона

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с жителями региона, в ходе которой ответил на важные вопросы на тему дорог, водо- и газоснабжений, а также обозначил сроки их решения.

Чистая вода

Житель Никольского в Тосненском районе попросил повысить надежность водоснабжения города. По его словам, из-за аварий были случаи, когда жители оставались без холодной воды, кроме того, местные жители испытывают проблемы из-за низкого давления и напора воды. На это губернатор региона ответил, что работы по решению данной проблемы уже идут.
"На первом этапе мы реконструируем или построим дополнительные резервуары с блоками обеззараживания воды, чтобы если что-то случается были запасы, которые способны обеспечить бесперебойное снабжение водой", — пояснил Дрозденко.
Он уточнил, что область успешно осуществляет работы по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того в Никольском, идет строительство нового водовода протяженностью более семи километров. Работы планируется полностью завершить летом 2022 года. Также повышается надежность водоснабжения расположенных поблизости Ульяновки и Красного Бора — в первом населенном пункте идут работы на водопроводной насосной станции, РЧВ и сетях, по второму ведутся проектные работы.
Благоустройство родника в рамках экологического проекта Чистые родники Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 15:12Ленинградская область
В Ленобласти благоустроили 15 родников

Обновление Шлиссельбурга

Следующий вопрос губернатору поступил от жителей Шлиссельбурга Кировского района Ленинградской области, которые посетовали на состояние подъездной дороги. Глава региона отметил, что в настоящий момент разработан проект капитального ремонта 4,7 километра этой дороги, пройдена госэкспертиза, а 29 октября заключен контракт на проведение работ.
"Не скрою, очень плохо работает местная власть. Ощущение, что кроме нас и вас там делать никто ничего не хочет. По дороге абсолютно правильный вопрос. В 2023-м году Шлиссельбург отмечает 700-летие. Я дал поручение создать контрольную группу, которая будет заниматься подготовкой юбилейной даты и прежде всего проведением работ по благоустройству города. Полный капитальный ремонт дороги и освещение будет", — подытожил Александр Дрозденко.
Глава региона уточнил, что капитальным ремонтом займется Киришское ДРСУ. По контракту работы должны завершиться в начале августа, но рабочее движение планируется открыть в июне-июле. Сейчас по предложению местных властей изучается вопрос, можно ли сделать рядом велодорожку.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время открыти обновленного участка федеральной трассы А-181 Скандинавия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 13:44Ленинградская область
В Ленобласти открылся новый участок федтрассы "Скандинавия"

Газификация

Завершающий вопрос касался сроков газификации — его задал староста деревни Старосиверская в Гатчинском районе. На него поспешил ответить заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин. Он рассказал, что заключен контракт на строительство распределительного газопровода в Старосиверской, подрядчик выбран, срок завершения работ — октябрь 2022 года.
По факту газ планируется подвести уже к сентябрю: причем не просто достроить коммуникации, а обеспечить газификацию индивидуальных домов жителей. Для этого жителям предстоит подать заявки на бесплатную догазификацию. Для оперативного ответа на возникающие вопросы за деревней закрепили специалиста комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
"Газификация происходит по заявительному принципу. Газ придёт в дома к сентябрю 2022 года. Но для этого жителям надо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Кто зарегистрируется - тому газ будет, кто не зарегистрируется - не будет. Такие правила", — уточнил в свою очередь Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 17:42Ленинградская область
Ленобласть и "Газпром" подписали дорожную карту по газификации
 
Ленинградская областьОбществоКировский районГатчинский районЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
Лента новостейМолния
Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе