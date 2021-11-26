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https://ria.ru/20211126/gripp-1760843973.html
В Элисте отменили массовые мероприятия из-за вспышки гриппа среди детей
В Элисте отменили массовые мероприятия из-за вспышки гриппа среди детей - РИА Новости, 26.11.2021
В Элисте отменили массовые мероприятия из-за вспышки гриппа среди детей
Массовые мероприятия отменены с 26 ноября в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за роста заболевания гриппом среди детей, сообщается в постановлении главного... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:32
2021-11-26T11:32
происшествия
дети
грипп
элиста
целинный район
республика калмыкия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Массовые мероприятия отменены с 26 ноября в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за роста заболевания гриппом среди детей, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача региона Джангара Санджиева.Ранее сообщалось, что школы и сады приостановили свою работу в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за вспышки инфекции, заболели около 1,5 тысячи детей, 13 из них госпитализированы. По информации пресс-службы главы республики, заболевание протекает в лёгкой форме.По информации регионального управления Роспотребнадзора, заболевания вызвали вирусы гриппа и аденовирусной инфекции."С целью предупреждения дальнейшего распространения гриппа... постановляю... запретить проведение всех массовых, в том числе спортивных... (мероприятий) в Элисте и Целинном районе с 26 ноября 2021 до особого распоряжения", - говорится в постановлении.
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элиста
целинный район
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происшествия, дети, грипп, элиста, целинный район, республика калмыкия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
11:32 26.11.2021
 
В Элисте отменили массовые мероприятия из-за вспышки гриппа среди детей

В Элисте отменили массовые мероприятия из-за роста заболевания гриппом среди детей

© РИА Новости / В. Козлов / Перейти в фотобанкГород Элиста
Город Элиста - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / В. Козлов
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ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Массовые мероприятия отменены с 26 ноября в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за роста заболевания гриппом среди детей, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача региона Джангара Санджиева.
Ранее сообщалось, что школы и сады приостановили свою работу в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за вспышки инфекции, заболели около 1,5 тысячи детей, 13 из них госпитализированы. По информации пресс-службы главы республики, заболевание протекает в лёгкой форме.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, заболевания вызвали вирусы гриппа и аденовирусной инфекции.
"С целью предупреждения дальнейшего распространения гриппа... постановляю... запретить проведение всех массовых, в том числе спортивных... (мероприятий) в Элисте и Целинном районе с 26 ноября 2021 до особого распоряжения", - говорится в постановлении.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 20:02
Мясников рассказал, что нельзя делать при простуде и гриппе
 
ПроисшествияДетиГриппЭлистаЦелинный районРеспублика КалмыкияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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