https://ria.ru/20211126/gripp-1760843973.html

В Элисте отменили массовые мероприятия из-за вспышки гриппа среди детей

В Элисте отменили массовые мероприятия из-за вспышки гриппа среди детей - РИА Новости, 26.11.2021

В Элисте отменили массовые мероприятия из-за вспышки гриппа среди детей

Массовые мероприятия отменены с 26 ноября в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за роста заболевания гриппом среди детей, сообщается в постановлении главного... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:32

2021-11-26T11:32

2021-11-26T11:32

происшествия

дети

грипп

элиста

целинный район

республика калмыкия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Массовые мероприятия отменены с 26 ноября в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за роста заболевания гриппом среди детей, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача региона Джангара Санджиева.Ранее сообщалось, что школы и сады приостановили свою работу в Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за вспышки инфекции, заболели около 1,5 тысячи детей, 13 из них госпитализированы. По информации пресс-службы главы республики, заболевание протекает в лёгкой форме.По информации регионального управления Роспотребнадзора, заболевания вызвали вирусы гриппа и аденовирусной инфекции."С целью предупреждения дальнейшего распространения гриппа... постановляю... запретить проведение всех массовых, в том числе спортивных... (мероприятий) в Элисте и Целинном районе с 26 ноября 2021 до особого распоряжения", - говорится в постановлении.

https://ria.ru/20211122/gripp-1760241525.html

элиста

целинный район

республика калмыкия

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происшествия, дети, грипп, элиста, целинный район, республика калмыкия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество