https://ria.ru/20211126/granitsa-1760969496.html

Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Карабахе

Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2021

Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил, что Баку... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:57

2021-11-26T19:57

2021-11-26T20:25

в мире

баку

ереван

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

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БАКУ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил, что Баку передал Еревану более 100 военнопленных после войны в Карабахе."Обсуждались вопросы гуманитарного характера. Мы всегда выступали за последовательное выполнение гуманитарных правил как во время ведения боевых действий, так и после. Должен сказать, что после окончания боевых действий более ста задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне", - сказал Алиев.

https://ria.ru/20211126/putin-1760970974.html

баку

ереван

армения

россия

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в мире, баку, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия