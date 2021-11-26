https://ria.ru/20211126/granitsa-1760969496.html
Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Карабахе
Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Карабахе - РИА Новости, 26.11.2021
Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил, что Баку... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:57
2021-11-26T19:57
2021-11-26T20:25
в мире
баку
ереван
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
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БАКУ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил, что Баку передал Еревану более 100 военнопленных после войны в Карабахе."Обсуждались вопросы гуманитарного характера. Мы всегда выступали за последовательное выполнение гуманитарных правил как во время ведения боевых действий, так и после. Должен сказать, что после окончания боевых действий более ста задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне", - сказал Алиев.
https://ria.ru/20211126/putin-1760970974.html
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в мире, баку, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
19:57 26.11.2021 (обновлено: 20:25 26.11.2021)
Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Карабахе
Азербайджан передал Армении более 100 военнопленных после конфликта в Карабахе