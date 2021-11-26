Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/gordon-1760992110.html
Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
Гордон обвинил Зеленского в непорядочности - РИА Новости, 26.11.2021
Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал пресс-марафон, приуроченный к "экватору" президентского срока президента Украины Владимира Зеленского, прошедший в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T23:22
2021-11-26T23:22
в мире
украина
владимир зеленский
савик шустер
дмитрий гордон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_a888c16b3d3d43fb565301e58d14973f.jpg
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал пресс-марафон, приуроченный к "экватору" президентского срока президента Украины Владимира Зеленского, прошедший в пятницу, театром одного актера и заявил, что расценивает это мероприятие как глубокую личную трагедию.Президент Украины Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что украинский журналист Дмитрий Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его "позорищем". Кроме того, в ходе пресс-марафона Зеленский вступил в перепалку с журналистами Юрием Бутусовым и Михаилом Ткачом."Мне Владимир Зеленский больше неинтересен. И сегодня надо говорить не о Владимире Зеленском даже, а о будущем Украины, потому что он перестал быть интересным. Он не формулирует смыслы, не формирует повестку дня… Это был театр одного актера, театр очень неубедительный, в отличие от актера Владимира Зеленского, который блистал в "Квартале", которого мы так любили, которым мы так восхищались. Сегодня на сцене был очень посредственный актер, который врал постоянно врал, и это было видно невооруженным глазом, который был агрессивен, который вступал в перепалку с журналистами, чем просто умалял себя. Не может президент вступать в перепалку с журналистами, причем в таком тоне. Несколько раз он повторял "я президент", "я президент". Мне кажется, он сам еще в это не верит, он хочет себя в этом убедить", - сказал Гордон в эфире передачи "Свобода слова" Савика Шустера на телеканале "Украина 24".Он также прокомментировал слова Зеленского о себе. "Владимир Александрович, я не выбрасываюсь из штанов... Я просто вашу честь спасаю. Вы сказали, когда шли в президенты: "Я иду на один срок". Но порядочные люди выполняют обещания. Какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке Владимира Зеленского, если он пообещал, он идет на один срок?! Я расцениваю сегодняшнюю пресс-конференцию президента как глубокую личную трагедию. Он был любимцем всей страны… Сегодня от него идет отрицательная энергия. Эта должность его разложила" - добавил журналист.
https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html
https://ria.ru/20211126/zhurnalist-1760952353.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_18277c42b8105655ab7d4db2d0289cd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, савик шустер, дмитрий гордон
23:22 26.11.2021
 
Гордон обвинил Зеленского в непорядочности

Журналист Гордон назвал пресс-конференцию Зеленского театром одного актера

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал пресс-марафон, приуроченный к "экватору" президентского срока президента Украины Владимира Зеленского, прошедший в пятницу, театром одного актера и заявил, что расценивает это мероприятие как глубокую личную трагедию.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что украинский журналист Дмитрий Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его "позорищем". Кроме того, в ходе пресс-марафона Зеленский вступил в перепалку с журналистами Юрием Бутусовым и Михаилом Ткачом.
Пресс-марафон с участием Президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 18:36
"Я не Янукович — не убегу". Кто готовит новый госпереворот на Украине
"Мне Владимир Зеленский больше неинтересен. И сегодня надо говорить не о Владимире Зеленском даже, а о будущем Украины, потому что он перестал быть интересным. Он не формулирует смыслы, не формирует повестку дня… Это был театр одного актера, театр очень неубедительный, в отличие от актера Владимира Зеленского, который блистал в "Квартале", которого мы так любили, которым мы так восхищались. Сегодня на сцене был очень посредственный актер, который врал постоянно врал, и это было видно невооруженным глазом, который был агрессивен, который вступал в перепалку с журналистами, чем просто умалял себя. Не может президент вступать в перепалку с журналистами, причем в таком тоне. Несколько раз он повторял "я президент", "я президент". Мне кажется, он сам еще в это не верит, он хочет себя в этом убедить", - сказал Гордон в эфире передачи "Свобода слова" Савика Шустера на телеканале "Украина 24".
Он также прокомментировал слова Зеленского о себе. "Владимир Александрович, я не выбрасываюсь из штанов... Я просто вашу честь спасаю. Вы сказали, когда шли в президенты: "Я иду на один срок". Но порядочные люди выполняют обещания. Какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке Владимира Зеленского, если он пообещал, он идет на один срок?! Я расцениваю сегодняшнюю пресс-конференцию президента как глубокую личную трагедию. Он был любимцем всей страны… Сегодня от него идет отрицательная энергия. Эта должность его разложила" - добавил журналист.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 18:35
Журналист признался, что собирался "дать Зеленскому по морде"
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСавик ШустерДмитрий Гордон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
22:59Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера ЕбралидзеГлава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной