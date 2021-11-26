https://ria.ru/20211126/gordon-1760992110.html

Гордон обвинил Зеленского в непорядочности

Гордон обвинил Зеленского в непорядочности - РИА Новости, 26.11.2021

Гордон обвинил Зеленского в непорядочности

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал пресс-марафон, приуроченный к "экватору" президентского срока президента Украины Владимира Зеленского, прошедший в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T23:22

2021-11-26T23:22

2021-11-26T23:22

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владимир зеленский

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дмитрий гордон

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал пресс-марафон, приуроченный к "экватору" президентского срока президента Украины Владимира Зеленского, прошедший в пятницу, театром одного актера и заявил, что расценивает это мероприятие как глубокую личную трагедию.Президент Украины Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что украинский журналист Дмитрий Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его "позорищем". Кроме того, в ходе пресс-марафона Зеленский вступил в перепалку с журналистами Юрием Бутусовым и Михаилом Ткачом."Мне Владимир Зеленский больше неинтересен. И сегодня надо говорить не о Владимире Зеленском даже, а о будущем Украины, потому что он перестал быть интересным. Он не формулирует смыслы, не формирует повестку дня… Это был театр одного актера, театр очень неубедительный, в отличие от актера Владимира Зеленского, который блистал в "Квартале", которого мы так любили, которым мы так восхищались. Сегодня на сцене был очень посредственный актер, который врал постоянно врал, и это было видно невооруженным глазом, который был агрессивен, который вступал в перепалку с журналистами, чем просто умалял себя. Не может президент вступать в перепалку с журналистами, причем в таком тоне. Несколько раз он повторял "я президент", "я президент". Мне кажется, он сам еще в это не верит, он хочет себя в этом убедить", - сказал Гордон в эфире передачи "Свобода слова" Савика Шустера на телеканале "Украина 24".Он также прокомментировал слова Зеленского о себе. "Владимир Александрович, я не выбрасываюсь из штанов... Я просто вашу честь спасаю. Вы сказали, когда шли в президенты: "Я иду на один срок". Но порядочные люди выполняют обещания. Какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке Владимира Зеленского, если он пообещал, он идет на один срок?! Я расцениваю сегодняшнюю пресс-конференцию президента как глубокую личную трагедию. Он был любимцем всей страны… Сегодня от него идет отрицательная энергия. Эта должность его разложила" - добавил журналист.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html

https://ria.ru/20211126/zhurnalist-1760952353.html

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в мире, украина, владимир зеленский, савик шустер, дмитрий гордон