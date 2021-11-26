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Зеленский назвал украинского журналиста Гордона позорищем
Зеленский назвал украинского журналиста Гордона позорищем - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский назвал украинского журналиста Гордона позорищем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский журналист Дмитрий Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:58
2021-11-26T18:58
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий гордон
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский журналист Дмитрий Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его позорищем. Ранее Гордон заявил, что Зеленский для него умер и считает, что его политическая карьера закончится по истечению его полномочий."Гордон аж из штанов выпрыгивает (чтобы я не пошел на второй срок – ред.) и кричит: не должен идти, не должен, не должен. Господи, Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.Ранее украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году и раскритиковал желание президента баллотироваться на второй срок. Экс-глава МВД Арсен Аваков также заявил, что не верит во второй срок Зеленского. По его словам, для того, чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления.
https://ria.ru/20211124/zelenskiy-1760523491.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий гордон
18:58 26.11.2021
 
Зеленский назвал украинского журналиста Гордона позорищем

Президент Украины Зеленский назвал журналиста Дмитрия Гордона позорищем

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : @gordondmytro/Instagram
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский журналист Дмитрий Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его позорищем. Ранее Гордон заявил, что Зеленский для него умер и считает, что его политическая карьера закончится по истечению его полномочий.
"Гордон аж из штанов выпрыгивает (чтобы я не пошел на второй срок – ред.) и кричит: не должен идти, не должен, не должен. Господи, Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.
Ранее украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году и раскритиковал желание президента баллотироваться на второй срок. Экс-глава МВД Арсен Аваков также заявил, что не верит во второй срок Зеленского. По его словам, для того, чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 14:39
Гордон назвал переизбрание Зеленского на второй срок невозможным
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Гордон
 
 
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