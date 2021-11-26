https://ria.ru/20211126/germaniya-1760883160.html
Эксперт ответил на вопрос о будущем отношений России и Германии
Эксперт ответил на вопрос о будущем отношений России и Германии - РИА Новости, 26.11.2021
Эксперт ответил на вопрос о будущем отношений России и Германии
Внешняя политика не будет на первом месте для нового коалиционного правительства ФРГ, при этом в отношении РФ можно ожидать взвешенный подход, но отношения... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:26
2021-11-26T14:26
2021-11-26T14:26
в мире
берлин (город)
москва
российская академия наук
северный поток
кристиан линднер
владислав белов
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Внешняя политика не будет на первом месте для нового коалиционного правительства ФРГ, при этом в отношении РФ можно ожидать взвешенный подход, но отношения Берлина и Москвы вряд ли улучшатся, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.В среду социал-демократы, "Зеленые" и свободные демократы, которые после выборов в бундестаг 26 сентября вели переговоры о формировании коалиции, представали коалиционное соглашение. С 25 ноября начались внутрипартийные онлайн-опросы по коалиционному соглашению всех трех партий. Они должны завершиться в течение десяти дней.Эксперт отметил, что для него удивительным стал тот факт, что в коалиционном соглашении разделы про отношения с Россией начинаются с конструктива."Удивительно, они начинают с конструктива. Россия, в первую очередь, партнер, без которого невозможно решать многие международные проблемы. И только после конструктива, что будут взаимодействовать (с РФ), есть понятно и критические заходы, но они очень смягчены, я вижу руку социал-демократов. Я был уверен, что "Северный поток" войдет в коалиционное соглашение в контексте совместного заявления, но там этого нет", - добавил Белов, подчеркнув, что в коалиционном соглашении отношения с Россией упоминаются взвешенно.Как отметил он, социал-демократы вероятно будут сдерживать антироссийские настроения в новом коалиционном правительстве ФРГ. При этом эксперт полагает, что отношения Берлина и Москвы находятся в низшей точке и вряд ли стоит ожидать их улучшения."Очень взвешенный подход (в отношении РФ - ред.). Понятно, что наши политические отношения с точки зрения Германии построены на морально-стоимостных категориях, подчеркиваю именно это, это никуда не уйдет. Это произошло при нынешнем правительстве... Мы находимся в нижней точке уже сейчас. По морально-этически-ценностным направлениям вряд ли что-то улучшится, но при этом, это упомянуто, (но) по другим направлениям, надеюсь, будут страны взаимодействовать", - сказал эксперт."Если это останется и не будет попыток "Зеленых", предположим, внести какие-то дополнительные неприятные для нас моменты, вот в этом виде, я считаю, что это лучшее из того худшего, что существовало до 24 ноября (до заключения коалиционного соглашения - ред.)", - добавил Белов.В соответствии с соглашением, СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерства внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества. "Зеленые" получают пост вице-канцлера, министерства иностранных дел, экономики и защиты климата (бывшие министерство экономики и энергетики), по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи, по защите окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, по продовольствию и сельскому хозяйству. Свободные демократы получат министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований.По данным СМИ, главой МИД станет сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок, ее соратник Роберт Хабек возглавит министерство экономики и станет вице-канцлером. Лидер СвДП Кристиан Линднер возглавит министерство финансов.
https://ria.ru/20211124/kosachev-1760602569.html
https://ria.ru/20211124/germaniya-1760628855.html
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в мире, берлин (город), москва, российская академия наук, северный поток, кристиан линднер, владислав белов, россия, анналена бербок
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Внешняя политика не будет на первом месте для нового коалиционного правительства ФРГ, при этом в отношении РФ можно ожидать взвешенный подход, но отношения Берлина
и Москвы
вряд ли улучшатся, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов
.
В среду социал-демократы, "Зеленые" и свободные демократы, которые после выборов в бундестаг 26 сентября вели переговоры о формировании коалиции, представали коалиционное соглашение. С 25 ноября начались внутрипартийные онлайн-опросы по коалиционному соглашению всех трех партий. Они должны завершиться в течение десяти дней.
"По внешней политике на первом месте Европа со всеми европейскими делами. Самый большой блок (в соглашении). Понятно, что это и вопросы взаимодействия с основными европейскими партнерами, вопросы безопасности, внешняя политика во многом строится на ценностных подходах. Это прослеживается по всем положениям, включая и наше государство... После этих блоков (экономики и обороны) есть двусторонние отношения, где основным неевропейским партнером для Германии
являются Соединенные Штаты", - сказал Белов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Эксперт отметил, что для него удивительным стал тот факт, что в коалиционном соглашении разделы про отношения с Россией
начинаются с конструктива.
"Удивительно, они начинают с конструктива. Россия, в первую очередь, партнер, без которого невозможно решать многие международные проблемы. И только после конструктива, что будут взаимодействовать (с РФ), есть понятно и критические заходы, но они очень смягчены, я вижу руку социал-демократов. Я был уверен, что "Северный поток
" войдет в коалиционное соглашение в контексте совместного заявления, но там этого нет", - добавил Белов, подчеркнув, что в коалиционном соглашении отношения с Россией упоминаются взвешенно.
Как отметил он, социал-демократы вероятно будут сдерживать антироссийские настроения в новом коалиционном правительстве ФРГ. При этом эксперт полагает, что отношения Берлина и Москвы находятся в низшей точке и вряд ли стоит ожидать их улучшения.
"Очень взвешенный подход (в отношении РФ - ред.). Понятно, что наши политические отношения с точки зрения Германии
построены на морально-стоимостных категориях, подчеркиваю именно это, это никуда не уйдет. Это произошло при нынешнем правительстве... Мы находимся в нижней точке уже сейчас. По морально-этически-ценностным направлениям вряд ли что-то улучшится, но при этом, это упомянуто, (но) по другим направлениям, надеюсь, будут страны взаимодействовать", - сказал эксперт.
"Если это останется и не будет попыток "Зеленых", предположим, внести какие-то дополнительные неприятные для нас моменты, вот в этом виде, я считаю, что это лучшее из того худшего, что существовало до 24 ноября (до заключения коалиционного соглашения - ред.)", - добавил Белов.
В соответствии с соглашением, СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерства внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества. "Зеленые" получают пост вице-канцлера, министерства иностранных дел, экономики и защиты климата (бывшие министерство экономики и энергетики), по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи, по защите окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, по продовольствию и сельскому хозяйству. Свободные демократы получат министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований.
По данным СМИ, главой МИД станет сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок
, ее соратник Роберт Хабек
возглавит министерство экономики и станет вице-канцлером. Лидер СвДП Кристиан Линднер
возглавит министерство финансов.