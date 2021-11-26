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В РАН объяснили скачок цен на газ в Европе
В РАН объяснили скачок цен на газ в Европе - РИА Новости, 26.11.2021
В РАН объяснили скачок цен на газ в Европе
Резкий скачок цен на газ в Европе связан с разгоном спроса на "голубое топливо" после роста стоимости энергетических углей и квот на выбросы углерода в первой... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:40
2021-11-26T17:40
экономика
природный газ
европа
российская академия наук
газпром
северный поток — 2
цены
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Резкий скачок цен на газ в Европе связан с разгоном спроса на "голубое топливо" после роста стоимости энергетических углей и квот на выбросы углерода в первой половине текущего года, считают сотрудники Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН Светлана Мельникова и Дарья Яковлева."Резкий рост цен на энергетические угли и стоимости квот на выбросы углерода в первой половине 2021 года разогнал спрос на природный газ... Представляется, что такого значительного роста углеродных цен никто не ожидал и именно этот фактор во многом запустил ценовую спираль, которая к осени вышла уже в свободный полёт", - приводятся их слова в авторской статье для корпоративного журнала "Газпрома".Ощутимый рост цен на газ начался с мая, к концу июня биржевые котировки на газовых хабах превысили 400 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета цены с поставкой "на день вперёд" выросли до 600 долларов, а к концу сентября показатель перешагнул порог в 1000 долларов. Такого "беспрецедентного уровня" цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - Европа не знала. Исторический максимум - 1937 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября.Потребление газа в Европе за первые три квартала этого года составило 343,6 миллиарда кубометров, что немного, примерно на 6 миллиардов кубометров, уступает показателю 2019 года. При этом поставки из России за аналогичный период сократились на 25,6 миллиарда кубометров.Собственная добыча газа на территории Европы снизилась за первые три квартала текущего года на 13 миллиардов кубометров, поставки СПГ - ещё на 10,8 миллиарда кубометров. Практически все выпавшие объёмы были компенсированы за счёт отбора газа из европейских хранилищ - 28 миллиардов кубометров.Однако в 2018 году, сходным по погодным условиям с текущим, ситуация была заметно хуже, утверждают аналитики. При этом "сверхъестественного" роста цен не наблюдалось: тогда максимум был на уровне 336 долларов за тысячу кубометров. Низкие темпы закачки в хранилища летом 2021 года на фоне с каждым днём растущих цен можно понять, утверждают эксперты. "Европейцы надеялись, что лихие времена вот-вот минуют, цены вернутся на привычный - низкий - уровень, после чего можно и хранилища наполнять", - отмечают они.Тема подземных хранилищ газа (ПХГ) "не оправдывает нынешних заоблачных цен и всеобщей биржевой паники", подчёркивают аналитики РАН. Очевидно, отмечают они, что накопленных запасов с учётом пополнения ПХГ "Газпромом" хватит, чтобы обеспечить даже высокий отбор на уровне 70-72 миллиардов кубометров, как было в холодные зимы 2017/18 и 2020/21 годов.На рынок повлиял ряд системных ошибок ЕС: завышенная ставка на краткосрочную торговлю и альтернативную энергетику, потеря темпов при заполнении ПХГ, отсутствие "нормального диалога" с основным поставщиком газа в регион - Россией - и задержка с запуском газопровода "Северный поток — 2". Феномен энергетического кризиса в Европе, который привёл к высоким ценам на основные ресурсы, далёк от своего завершения и заслуживает самого пристального внимания, заключают эксперты.
https://ria.ru/20211124/gaz-1760634764.html
https://ria.ru/20211125/gaz-1760805832.html
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экономика, природный газ, европа, российская академия наук, газпром, северный поток — 2, цены, россия
17:40 26.11.2021
 
В РАН объяснили скачок цен на газ в Европе

РАН: цена газа в Европе подскочила из-за разгона спроса после роста квот на выбросы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Резкий скачок цен на газ в Европе связан с разгоном спроса на "голубое топливо" после роста стоимости энергетических углей и квот на выбросы углерода в первой половине текущего года, считают сотрудники Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН Светлана Мельникова и Дарья Яковлева.
"Резкий рост цен на энергетические угли и стоимости квот на выбросы углерода в первой половине 2021 года разогнал спрос на природный газ... Представляется, что такого значительного роста углеродных цен никто не ожидал и именно этот фактор во многом запустил ценовую спираль, которая к осени вышла уже в свободный полёт", - приводятся их слова в авторской статье для корпоративного журнала "Газпрома".
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Ощутимый рост цен на газ начался с мая, к концу июня биржевые котировки на газовых хабах превысили 400 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета цены с поставкой "на день вперёд" выросли до 600 долларов, а к концу сентября показатель перешагнул порог в 1000 долларов. Такого "беспрецедентного уровня" цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - Европа не знала. Исторический максимум - 1937 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября.
Потребление газа в Европе за первые три квартала этого года составило 343,6 миллиарда кубометров, что немного, примерно на 6 миллиардов кубометров, уступает показателю 2019 года. При этом поставки из России за аналогичный период сократились на 25,6 миллиарда кубометров.
Собственная добыча газа на территории Европы снизилась за первые три квартала текущего года на 13 миллиардов кубометров, поставки СПГ - ещё на 10,8 миллиарда кубометров. Практически все выпавшие объёмы были компенсированы за счёт отбора газа из европейских хранилищ - 28 миллиардов кубометров.
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Однако в 2018 году, сходным по погодным условиям с текущим, ситуация была заметно хуже, утверждают аналитики. При этом "сверхъестественного" роста цен не наблюдалось: тогда максимум был на уровне 336 долларов за тысячу кубометров. Низкие темпы закачки в хранилища летом 2021 года на фоне с каждым днём растущих цен можно понять, утверждают эксперты. "Европейцы надеялись, что лихие времена вот-вот минуют, цены вернутся на привычный - низкий - уровень, после чего можно и хранилища наполнять", - отмечают они.
Тема подземных хранилищ газа (ПХГ) "не оправдывает нынешних заоблачных цен и всеобщей биржевой паники", подчёркивают аналитики РАН. Очевидно, отмечают они, что накопленных запасов с учётом пополнения ПХГ "Газпромом" хватит, чтобы обеспечить даже высокий отбор на уровне 70-72 миллиардов кубометров, как было в холодные зимы 2017/18 и 2020/21 годов.
На рынок повлиял ряд системных ошибок ЕС: завышенная ставка на краткосрочную торговлю и альтернативную энергетику, потеря темпов при заполнении ПХГ, отсутствие "нормального диалога" с основным поставщиком газа в регион - Россией - и задержка с запуском газопровода "Северный поток — 2". Феномен энергетического кризиса в Европе, который привёл к высоким ценам на основные ресурсы, далёк от своего завершения и заслуживает самого пристального внимания, заключают эксперты.
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