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Лучшие фото недели: покорение высотки, ледяное Блюдце и медвежья хватка
Лучшие фото недели: покорение высотки, ледяное Блюдце и медвежья хватка - РИА Новости, 26.11.2021
Лучшие фото недели: покорение высотки, ледяное Блюдце и медвежья хватка
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 26.11.2021
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фото
мода
вакцинация
московский метрополитен
токио
испания
бейрут
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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фото, фото, мода, вакцинация, московский метрополитен, токио, испания, бейрут, мурманская область, бангладеш, вена, мексика, владивосток, тель-авив, китай, лондон, франкфурт-на-майне, лос-анджелес, новосибирск, афганистан, ялта, брюссель, театр имени моссовета, дед мороз, american music awards, манитоба, протесты, беженцы, строительство, джордан ларссон, плавание, жуан жесус, полярный медведь (белый медведь), коронавирус covid-19, екатерина шпица, новости - туризм, впечатления - туризм
11:22 26.11.2021 (обновлено: 14:19 26.11.2021)
 

Лучшие фото недели: покорение высотки, ледяное Блюдце и медвежья хватка

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Marcelo Chello

Показ коллекции бренда Mile Lab на Неделе моды в Сан-Паулу.

Модель на Неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия
1 из 30

Показ коллекции бренда Mile Lab на Неделе моды в Сан-Паулу.

© AP Photo / Marcelo Chello
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в КПП Брузги на белорусско-польской границе.

Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе
2 из 30

Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в КПП Брузги на белорусско-польской границе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Любители закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске.

Любители закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске
3 из 30

Любители закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2021 / Kazi Santo

Митинг в Бангладеш с требованием разрешить экс-премьеру Халеде Зиа вылететь за границу на лечение.

Митинг с требованием от правительства разрешить экс-премьеру Халеде Зиа вылететь за границу на лечение
4 из 30

Митинг в Бангладеш с требованием разрешить экс-премьеру Халеде Зиа вылететь за границу на лечение.

© AFP 2021 / Kazi Santo
© AFP 2021 / STR

Лемур изучает камеру фотографа в Китае.

Лемур на фотоаппарате мужчины в восточной провинции Шаньдун Китая
5 из 30

Лемур изучает камеру фотографа в Китае.

© AFP 2021 / STR
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Граффити на стенах жилых домов возле горнолыжного курорта "Большой Вудьявр" в Мурманской области.

Граффити на фасадах жилых домов возле горнолыжного курорта Большой Вудьявр в Мурманской области
6 из 30

Граффити на стенах жилых домов возле горнолыжного курорта "Большой Вудьявр" в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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© AFP 2021 / Piero Cruciatti

Модель представляет мотоцикл Suzuki Katana на 78-й международной выставке EICMA 2021.

Девушка на 78-й международной выставке мотоциклов EICMA 2021
7 из 30

Модель представляет мотоцикл Suzuki Katana на 78-й международной выставке EICMA 2021.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Гаитянские мигранты в муниципалитете Мапастепек на юге Мексики.

Мигранты из Гаити во время банных процедур
8 из 30

Гаитянские мигранты в муниципалитете Мапастепек на юге Мексики.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
© REUTERS / Jon Nazca

Кошка пробегает рядом с горящими баррикадами во время протестов испанских металлургов в Кадисе.

Кошка пробегает мимо горящих баррикад во время протестов металлургов на одной из улиц в Кадисе, Испания
9 из 30

Кошка пробегает рядом с горящими баррикадами во время протестов испанских металлургов в Кадисе.

© REUTERS / Jon Nazca
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Алевтина Добрынина, Олег Тарасов, Юлия Шиферштейн и Янита Сухова в спектакле "Бальзаминов" на сцене Музея-театра "Булгаковский Дом".

Актеры Алевтина Добрынина в роли Матрёны, Олег Тарасов в роли Бальзаминова, Юлия Шиферштейн в роли Раисы и Янита Сухова в роли Анфисы в спектакле Бальзаминов в постановке режиссера Артёма Бибилюрова на сцене Музея-театра Булгаковский Дом
10 из 30

Алевтина Добрынина, Олег Тарасов, Юлия Шиферштейн и Янита Сухова в спектакле "Бальзаминов" на сцене Музея-театра "Булгаковский Дом".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© AFP 2021 / Kenzo Triboillard

Полиция разгоняет водометами демонстрацию против мер борьбы с пандемией коронавируса в Брюсселе.

Полиция использует водометы для разгона демонстрации против мер Covid-19 в Брюсселе
11 из 30

Полиция разгоняет водометами демонстрацию против мер борьбы с пандемией коронавируса в Брюсселе.

© AFP 2021 / Kenzo Triboillard
© AP Photo / Oded Balilty

Шестилетний ребенок получает вакцину от COVID-19 в Тель-Авиве.

6-летний израильский ребенок на руках у своей матери получает вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 в Тель-Авиве, Израиль
12 из 30

Шестилетний ребенок получает вакцину от COVID-19 в Тель-Авиве.

© AP Photo / Oded Balilty
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Аниматоры на набережной Ялты.

Повседневная жизнь в Ялте
13 из 30

Аниматоры на набережной Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AP Photo / Matias Delacroix

Мужчина возвращается с рынка в приграничном доминиканском городе Даджабон после покупки кур.

Мужчина возвращается на Гаити после покупки кур на рынке в приграничном городе Даджабон, Доминиканская Республика
14 из 30

Мужчина возвращается с рынка в приграничном доминиканском городе Даджабон после покупки кур.

© AP Photo / Matias Delacroix
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Жуан Жесус из "Наполи" и Джордан Ларссон из "Спартака" в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022.

Футбол. Лига Европы. Матч Спартак - Наполи
15 из 30

Жуан Жесус из "Наполи" и Джордан Ларссон из "Спартака" в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AP Photo / Vadim Ghirda

Продавец на рождественской ярмарке в Вене.

Продавец разговаривает по телефону на рождественской ярмарке в Вене, Австрия
16 из 30

Продавец на рождественской ярмарке в Вене.

© AP Photo / Vadim Ghirda
© REUTERS / Androniki Christodoulou

Девушки в костюмах Санта-Клауса фотографируются на фоне рождественских иллюминаций в Токио.

Женщины в костюмах Санта-Клауса фотографируются на фоне рождественских иллюминаций в Токио, Япония
17 из 30

Девушки в костюмах Санта-Клауса фотографируются на фоне рождественских иллюминаций в Токио.

© REUTERS / Androniki Christodoulou
© AP Photo / Petros Giannakouris

Женщины в чадрах идут мимо магазина одежды в Герате, Афганистан.

Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан
18 из 30

Женщины в чадрах идут мимо магазина одежды в Герате, Афганистан.

© AP Photo / Petros Giannakouris
© AFP 2021 / Nelson Almedia

Модный показ на станции метро в Сан-Паулу в рамках проекта Moda Cidada, Quebrando o Preconceito.

Показ мод в рамках проекта Moda Cidada, Quebrando o Preconceito на станции метро в Сан-Паулу, Бразилия
19 из 30

Модный показ на станции метро в Сан-Паулу в рамках проекта Moda Cidada, Quebrando o Preconceito.

© AFP 2021 / Nelson Almedia
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Всероссийский Дед Мороз пожимает руку машинисту во время презентации новогоднего проекта "Поезд Деда Мороза" на Казанском вокзале в Москве.

Дед Мороз пожимает руку машинисту поезда, подаренного РЖД к приближающемуся Новому году и Рождеству, на Казанском вокзале в Москве
20 из 30

Всероссийский Дед Мороз пожимает руку машинисту во время презентации новогоднего проекта "Поезд Деда Мороза" на Казанском вокзале в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© AP Photo / Matt Dunham

Акция протеста активистов экологического движения Ocean Rebellion в Лондоне.

Акция протеста активистов движения Ocean Rebellion в Лондоне
21 из 30

Акция протеста активистов экологического движения Ocean Rebellion в Лондоне.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Chris PizzelloПевица Chloe выступает на вручении премии American Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе.
Певица Chloe выступает на вручении премии American Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе
22 из 30
Певица Chloe выступает на вручении премии American Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / Carlos Osorio

Полярные медведи в канадской провинции Манитоба.

Полярные медведи в провинции Манитоба в Канаде
23 из 30

Полярные медведи в канадской провинции Манитоба.

© REUTERS / Carlos Osorio
© REUTERS / Mohamed Azakir

Ребенок выглядывает из-за угла дома в разрушенном районе Карантина в Бейруте.

Ребенок выглядывает из-за угла дома в разрушенном районе Карантина в Бейруте
24 из 30

Ребенок выглядывает из-за угла дома в разрушенном районе Карантина в Бейруте.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Юлия Бурова и Анастасия Светлова в спектакле режиссера Павла Пархоменко "Мама" по одноименной пьесе французского драматурга и романиста Флориана Зеллера, входящей в состав сценической семейной трилогии "Папа" — "Мама" — "Сын", на сцене "Под крышей" в Театре имени Моссовета.

Актриса Юлия Бурова в сцене из спектакля Мама
25 из 30

Юлия Бурова и Анастасия Светлова в спектакле режиссера Павла Пархоменко "Мама" по одноименной пьесе французского драматурга и романиста Флориана Зеллера, входящей в состав сценической семейной трилогии "Папа" — "Мама" — "Сын", на сцене "Под крышей" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Памятник Ленину на Привокзальной площади во Владивостоке.

Памятник В. И. Ленину на Привокзальной площади во Владивостоке, где выпал первый снег
26 из 30

Памятник Ленину на Привокзальной площади во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Екатерина Шпица перед началом торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards "Больше чем звезды".

Актриса Екатерина Шпица перед началом торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards Больше чем звезды
27 из 30

Актриса Екатерина Шпица перед началом торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards "Больше чем звезды".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Завершение прокладки тоннеля при строительстве станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метро.

Строительство станции метро Физтех
28 из 30

Завершение прокладки тоннеля при строительстве станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AP Photo / Petros Giannakouris

Владелец книжного магазина в Герате.

Владелец книжного магазина в Герате, Афганистан
29 из 30

Владелец книжного магазина в Герате.

© AP Photo / Petros Giannakouris
© AP Photo / Michael Probst

Французский скалолаз и покоритель небоскребов Ален Робер взбирается на 39-этажный комплекс Skyper во Франкфурте.

Французский покоритель небоскребов Ален Робер забирается на строительный комплекс Skyper во Франкфурте, Германия
30 из 30

Французский скалолаз и покоритель небоскребов Ален Робер взбирается на 39-этажный комплекс Skyper во Франкфурте.

© AP Photo / Michael Probst
 
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