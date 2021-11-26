Лучшие фото недели: покорение высотки, ледяное Блюдце и медвежья хватка
Показ коллекции бренда Mile Lab на Неделе моды в Сан-Паулу.
Показ коллекции бренда Mile Lab на Неделе моды в Сан-Паулу.
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в КПП Брузги на белорусско-польской границе.
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в КПП Брузги на белорусско-польской границе.
Любители закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске.
Любители закаливания и зимнего плавания на озере Блюдце в Новосибирске.
Митинг в Бангладеш с требованием разрешить экс-премьеру Халеде Зиа вылететь за границу на лечение.
Митинг в Бангладеш с требованием разрешить экс-премьеру Халеде Зиа вылететь за границу на лечение.
Лемур изучает камеру фотографа в Китае.
Граффити на стенах жилых домов возле горнолыжного курорта "Большой Вудьявр" в Мурманской области.
Граффити на стенах жилых домов возле горнолыжного курорта "Большой Вудьявр" в Мурманской области.
Модель представляет мотоцикл Suzuki Katana на 78-й международной выставке EICMA 2021.
Модель представляет мотоцикл Suzuki Katana на 78-й международной выставке EICMA 2021.
Гаитянские мигранты в муниципалитете Мапастепек на юге Мексики.
Кошка пробегает рядом с горящими баррикадами во время протестов испанских металлургов в Кадисе.
Кошка пробегает рядом с горящими баррикадами во время протестов испанских металлургов в Кадисе.
Алевтина Добрынина, Олег Тарасов, Юлия Шиферштейн и Янита Сухова в спектакле "Бальзаминов" на сцене Музея-театра "Булгаковский Дом".
Алевтина Добрынина, Олег Тарасов, Юлия Шиферштейн и Янита Сухова в спектакле "Бальзаминов" на сцене Музея-театра "Булгаковский Дом".
Полиция разгоняет водометами демонстрацию против мер борьбы с пандемией коронавируса в Брюсселе.
Полиция разгоняет водометами демонстрацию против мер борьбы с пандемией коронавируса в Брюсселе.
Шестилетний ребенок получает вакцину от COVID-19 в Тель-Авиве.
Шестилетний ребенок получает вакцину от COVID-19 в Тель-Авиве.
Аниматоры на набережной Ялты.
Мужчина возвращается с рынка в приграничном доминиканском городе Даджабон после покупки кур.
Мужчина возвращается с рынка в приграничном доминиканском городе Даджабон после покупки кур.
Жуан Жесус из "Наполи" и Джордан Ларссон из "Спартака" в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022.
Жуан Жесус из "Наполи" и Джордан Ларссон из "Спартака" в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022.
Продавец на рождественской ярмарке в Вене.
Продавец на рождественской ярмарке в Вене.
Девушки в костюмах Санта-Клауса фотографируются на фоне рождественских иллюминаций в Токио.
Девушки в костюмах Санта-Клауса фотографируются на фоне рождественских иллюминаций в Токио.
Женщины в чадрах идут мимо магазина одежды в Герате, Афганистан.
Женщины в чадрах идут мимо магазина одежды в Герате, Афганистан.
Модный показ на станции метро в Сан-Паулу в рамках проекта Moda Cidada, Quebrando o Preconceito.
Модный показ на станции метро в Сан-Паулу в рамках проекта Moda Cidada, Quebrando o Preconceito.
Всероссийский Дед Мороз пожимает руку машинисту во время презентации новогоднего проекта "Поезд Деда Мороза" на Казанском вокзале в Москве.
Всероссийский Дед Мороз пожимает руку машинисту во время презентации новогоднего проекта "Поезд Деда Мороза" на Казанском вокзале в Москве.
Акция протеста активистов экологического движения Ocean Rebellion в Лондоне.
Акция протеста активистов экологического движения Ocean Rebellion в Лондоне.
Полярные медведи в канадской провинции Манитоба.
Ребенок выглядывает из-за угла дома в разрушенном районе Карантина в Бейруте.
Ребенок выглядывает из-за угла дома в разрушенном районе Карантина в Бейруте.
Юлия Бурова и Анастасия Светлова в спектакле режиссера Павла Пархоменко "Мама" по одноименной пьесе французского драматурга и романиста Флориана Зеллера, входящей в состав сценической семейной трилогии "Папа" — "Мама" — "Сын", на сцене "Под крышей" в Театре имени Моссовета.
Юлия Бурова и Анастасия Светлова в спектакле режиссера Павла Пархоменко "Мама" по одноименной пьесе французского драматурга и романиста Флориана Зеллера, входящей в состав сценической семейной трилогии "Папа" — "Мама" — "Сын", на сцене "Под крышей" в Театре имени Моссовета.
Памятник Ленину на Привокзальной площади во Владивостоке.
Памятник Ленину на Привокзальной площади во Владивостоке.
Актриса Екатерина Шпица перед началом торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards "Больше чем звезды".
Актриса Екатерина Шпица перед началом торжественной церемонии вручения премии ОК! Awards "Больше чем звезды".
Завершение прокладки тоннеля при строительстве станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метро.
Завершение прокладки тоннеля при строительстве станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метро.
Владелец книжного магазина в Герате.
Владелец книжного магазина в Герате.
Французский скалолаз и покоритель небоскребов Ален Робер взбирается на 39-этажный комплекс Skyper во Франкфурте.
Французский скалолаз и покоритель небоскребов Ален Робер взбирается на 39-этажный комплекс Skyper во Франкфурте.