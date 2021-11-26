https://ria.ru/20211126/dtp-1760923308.html
Уходивший от погони наркокурьер на BMW устроил коллапс на МКАД и попал на видео
Появилось видео с места погони со стрельбой на МКАД - РИА Новости, 26.11.2021
Уходивший от погони наркокурьер на BMW устроил коллапс на МКАД и попал на видео
Пользователи соцсетей начали публиковать видео с крупной аварией на МКАД, которую устроил уходивший от погони мужчина. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:55
2021-11-26T16:55
2021-11-26T23:45
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсетей начали публиковать видео с крупной аварией на МКАД, которую устроил уходивший от погони мужчина.На кадрах видны поврежденные автомобили, в том числе и такси. Одна машина загорелась.Очевидцы успели зафиксировать и момент задержания водителя BMW. Нарушителя сопровождали четверо полицейских.Мужчину задержали на 35-м километре Симферопольского шоссе. Перед этим его останавливали на внутренней стороне МКАД для проверки документов, однако он резко нажал на газ и попытался скрыться. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у лихача нашли три крупных свертка, предположительно, с синтетическими наркотиками. Сам он получил во время погони ранение. По предварительным данным, задержанный был наркокурьером.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, иномарка задела не менее четырех машин.
https://ria.ru/20211009/tomsk-1753802658.html
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Задержание водителя BMW, устроившего массовое ДТП на МКАД
Водитель BMW, предположительно, перевозивший наркотики, уходя от погони устроил крупную аварию на МКАД. На требования полицейских остановиться водитель иномарки не реагировал, его догнали на Симферопольском шоссе, где загорелся от стрельбы бензобак.
2021-11-26T16:55
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, мкад, россия
16:55 26.11.2021 (обновлено: 23:45 26.11.2021)
Появилось видео с места погони со стрельбой на МКАД
Опубликовано видео ДТП на МКАД, которое устроил уходивший от погони мужчина на BMW