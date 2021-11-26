https://ria.ru/20211126/dtp-1760923308.html

Уходивший от погони наркокурьер на BMW устроил коллапс на МКАД и попал на видео

Появилось видео с места погони со стрельбой на МКАД - РИА Новости, 26.11.2021

Уходивший от погони наркокурьер на BMW устроил коллапс на МКАД и попал на видео

Пользователи соцсетей начали публиковать видео с крупной аварией на МКАД, которую устроил уходивший от погони мужчина. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:55

2021-11-26T16:55

2021-11-26T23:45

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

мкад

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсетей начали публиковать видео с крупной аварией на МКАД, которую устроил уходивший от погони мужчина.На кадрах видны поврежденные автомобили, в том числе и такси. Одна машина загорелась.Очевидцы успели зафиксировать и момент задержания водителя BMW. Нарушителя сопровождали четверо полицейских.Мужчину задержали на 35-м километре Симферопольского шоссе. Перед этим его останавливали на внутренней стороне МКАД для проверки документов, однако он резко нажал на газ и попытался скрыться. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у лихача нашли три крупных свертка, предположительно, с синтетическими наркотиками. Сам он получил во время погони ранение. По предварительным данным, задержанный был наркокурьером.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, иномарка задела не менее четырех машин.

https://ria.ru/20211009/tomsk-1753802658.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/dps-1734384051.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание водителя BMW, устроившего массовое ДТП на МКАД Водитель BMW, предположительно, перевозивший наркотики, уходя от погони устроил крупную аварию на МКАД. На требования полицейских остановиться водитель иномарки не реагировал, его догнали на Симферопольском шоссе, где загорелся от стрельбы бензобак. 2021-11-26T16:55 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, мкад, россия