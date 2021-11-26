Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/dtp-1760923308.html
Уходивший от погони наркокурьер на BMW устроил коллапс на МКАД и попал на видео
Появилось видео с места погони со стрельбой на МКАД - РИА Новости, 26.11.2021
Уходивший от погони наркокурьер на BMW устроил коллапс на МКАД и попал на видео
Пользователи соцсетей начали публиковать видео с крупной аварией на МКАД, которую устроил уходивший от погони мужчина. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:55
2021-11-26T23:45
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
мкад
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760914714_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46b8110da827046915f11f7b553ac18c.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсетей начали публиковать видео с крупной аварией на МКАД, которую устроил уходивший от погони мужчина.На кадрах видны поврежденные автомобили, в том числе и такси. Одна машина загорелась.Очевидцы успели зафиксировать и момент задержания водителя BMW. Нарушителя сопровождали четверо полицейских.Мужчину задержали на 35-м километре Симферопольского шоссе. Перед этим его останавливали на внутренней стороне МКАД для проверки документов, однако он резко нажал на газ и попытался скрыться. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у лихача нашли три крупных свертка, предположительно, с синтетическими наркотиками. Сам он получил во время погони ранение. По предварительным данным, задержанный был наркокурьером.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, иномарка задела не менее четырех машин.
https://ria.ru/20211009/tomsk-1753802658.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/dps-1734384051.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание водителя BMW, устроившего массовое ДТП на МКАД
Водитель BMW, предположительно, перевозивший наркотики, уходя от погони устроил крупную аварию на МКАД. На требования полицейских остановиться водитель иномарки не реагировал, его догнали на Симферопольском шоссе, где загорелся от стрельбы бензобак.
2021-11-26T16:55
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760914714_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_48aaf84ee3a225e1a423d2c748b7aa03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, мкад, россия
16:55 26.11.2021 (обновлено: 23:45 26.11.2021)
 
Появилось видео с места погони со стрельбой на МКАД

Опубликовано видео ДТП на МКАД, которое устроил уходивший от погони мужчина на BMW

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсетей начали публиковать видео с крупной аварией на МКАД, которую устроил уходивший от погони мужчина.
На кадрах видны поврежденные автомобили, в том числе и такси. Одна машина загорелась.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 12:58
В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
Очевидцы успели зафиксировать и момент задержания водителя BMW. Нарушителя сопровождали четверо полицейских.
Мужчину задержали на 35-м километре Симферопольского шоссе. Перед этим его останавливали на внутренней стороне МКАД для проверки документов, однако он резко нажал на газ и попытался скрыться. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у лихача нашли три крупных свертка, предположительно, с синтетическими наркотиками. Сам он получил во время погони ранение.
По предварительным данным, задержанный был наркокурьером.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, иномарка задела не менее четырех машин.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 11:33
Сотрудники ДПС "сорвали куш" в погоне за водителем в Иркутской области
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваМКАДРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
22:59Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера ЕбралидзеГлава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной