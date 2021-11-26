https://ria.ru/20211126/pogonya-1760913651.html

У задержанного после погони на МКАД нашли крупную партию наркотиков

У задержанного после погони на МКАД нашли крупную партию наркотиков - РИА Новости, 26.11.2021

У задержанного после погони на МКАД нашли крупную партию наркотиков

У водителя BMW, за которым полиция устроила погоню на МКАД, нашли три крупных свертка с, предположительно, синтетическими наркотиками, при задержании он был... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:17

2021-11-26T16:17

2021-11-26T16:28

происшествия

москва

мкад

ирина волк

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. У водителя BMW, за которым полиция устроила погоню на МКАД, нашли три крупных свертка с, предположительно, синтетическими наркотиками, при задержании он был ранен, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в экстренных службах столицы РИА Новости рассказал, что за рулем BMW, уходившей от полицейской погони на МКАД на юге Москвы, по предварительным данным, был наркокурьер, при задержании от пули загорелся бензобак его машины.Как сообщила Волк, мужчина был остановлен несколько часов назад на внутренней стороне МКАД, но при проверке документов резко нажал на газ и попытался скрыться. На 35-м километре Симферопольского шоссе иномарка была заблокирована. Вскоре водитель был ранен и задержан."На заднем сиденье BMW обнаружено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства", - заявила Волк.Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что лихач во время погони задел не меньше четырех других машин.

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Задержание водителя BMW, устроившего массовое ДТП на МКАД Водитель BMW, предположительно, перевозивший наркотики, уходя от погони устроил крупную аварию на МКАД. На требования полицейских остановиться водитель иномарки не реагировал, его догнали на Симферопольском шоссе, где загорелся от стрельбы бензобак. 2021-11-26T16:17 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мкад, ирина волк