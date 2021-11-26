https://ria.ru/20211126/covid-19-1760834974.html

ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19

ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19

Еврокомиссия предложит ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки в связи с выявлением там нового опасного штамма COVID-19, сообщила глава ЕК Урсула фон дер РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:41

2021-11-26T10:41

2021-11-26T10:41

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ботсвана

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еврокомиссия

воз

здоровье - общество

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предложит ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки в связи с выявлением там нового опасного штамма COVID-19, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения", - написала она в Twitter.Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

https://rsport.ria.ru/20211126/virus-1760831827.html

ботсвана

юар

африка

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в мире, ботсвана, юар, африка, еврокомиссия, воз, здоровье - общество, урсула фон дер ляйен