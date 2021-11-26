https://ria.ru/20211126/covid-19-1760834974.html
ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
Еврокомиссия предложит ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки в связи с выявлением там нового опасного штамма COVID-19, сообщила глава ЕК Урсула фон дер РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:41
2021-11-26T10:41
2021-11-26T10:41
в мире
ботсвана
юар
африка
еврокомиссия
воз
здоровье - общество
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предложит ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки в связи с выявлением там нового опасного штамма COVID-19, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения", - написала она в Twitter.Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
https://rsport.ria.ru/20211126/virus-1760831827.html
ботсвана
юар
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ботсвана, юар, африка, еврокомиссия, воз, здоровье - общество, урсула фон дер ляйен
ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
Еврокомиссия предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19