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ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
Еврокомиссия предложит ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки в связи с выявлением там нового опасного штамма COVID-19, сообщила глава ЕК Урсула фон дер РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:41
2021-11-26T10:41
в мире
ботсвана
юар
африка
еврокомиссия
воз
здоровье - общество
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предложит ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки в связи с выявлением там нового опасного штамма COVID-19, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения", - написала она в Twitter.Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
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в мире, ботсвана, юар, африка, еврокомиссия, воз, здоровье - общество, урсула фон дер ляйен
10:41 26.11.2021
 
ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19

Еврокомиссия предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предложит ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки в связи с выявлением там нового опасного штамма COVID-19, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения", - написала она в Twitter.
Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
Вид на Кейптаун - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
10:17
Британские спортсмены покидают ЮАР из-за нового штамма COVID-19
 
В миреБотсванаЮАРАфрикаЕврокомиссияВОЗЗдоровье - ОбществоУрсула фон дер Ляйен
 
 
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