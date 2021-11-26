https://ria.ru/20211126/covid-19-1760828895.html

В отеле Гонконга выявили два случая заражения новым штаммом COVID-19

В отеле Гонконга выявили два случая заражения новым штаммом COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

В отеле Гонконга выявили два случая заражения новым штаммом COVID-19

Два случая заражения новым штаммом COVID-19, обнаруженным в ЮАР и Ботсване, выявлено в карантинном отеле в Гонконге, говорится в сообщении департамента... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:01

2021-11-26T10:01

2021-11-26T11:05

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ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Два случая заражения новым штаммом COVID-19, обнаруженным в ЮАР и Ботсване, выявлено в карантинном отеле в Гонконге, говорится в сообщении департамента здравоохранения города.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.Сообщается, что оба зараженных остановились в отеле Regal Airport Hotel для прохождения обязательного карантина после прибытия в Гонконг из-за границы. Они проживали в комнатах друг напротив друга на пятом этаже. Первый пациент, который обозначен как случай 12388, прибыл в Гонконг 11 ноября из ЮАР и в тот же день зарегистрировался в отеле. Тест, взятый у него 13 ноября, дал положительный результат, и 14 ноября он был отправлен в больницу.Второй зараженный, обозначенный как случай 12404 прибыл в Гонконг 10 ноября и в тот же день заселился в карантинный отель. Взятые у него тесты 12 и 14 ноября дали отрицательный результат, однако тест от 18 ноября был положительным, и его немедленно отправили в больницу.Позже стало известно, что 12 человек, которые останавливались с 11 по 14 ноября в трех комнатах слева и справа от двух соответствующих номеров должны пройти дополнительный обязательный двухнедельный карантин в карантинном центре Penny's Bay.Департамент здравоохранения сообщил, что секвенирование генома, проведенное Университетом Гонконга, дополнительно подтвердило, что оба пациента заражены недавно обнаруженным в ЮАР и Ботсване вариантом B.1.1.529.В настоящий момент специалисты проводят эпидемиологическое расследование двух указанных ввозных случаев. О других случаях заражения B.1.1.529 в Гонконге пока не сообщалось.Всего за время пандемии в Гонконге было выявлено 12 417 случаев заражения COVID, из них 213 человек скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/shtamm-1760827607.html

https://ria.ru/20211109/kitay-1758159744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ботсвана, юар, гонконг, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, новости - туризм