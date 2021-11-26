https://ria.ru/20211126/chempionat-1760928130.html

В Дубае состоялось торжественное открытие Чемпионата мира по шахматам 2021

В Дубае состоялось торжественное открытие Чемпионата мира по шахматам 2021 - РИА Новости, 26.11.2021

В Дубае состоялось торжественное открытие Чемпионата мира по шахматам 2021

В Дубае в пятницу стартовал матч за мировую шахматную корону под эгидой ФИДЕ между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и победителем турнира... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:28

2021-11-26T17:28

2021-11-26T17:28

фосагро

дубай (город)

андрей гурьев

ян непомнящий

шахматы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760930604_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_5e4439c7c31478652fa3b508a526fa72.jpg

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Дубае в пятницу стартовал матч за мировую шахматную корону под эгидой ФИДЕ между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов 2020/21 Яном Непомнящим, сообщает пресс-служба компании "ФосАгро", генерального партнёра чемпионата.Мероприятие организовано в рамках выставки ЭКСПО.“В этом году Матч за звание чемпиона мира будет во многом исключительным. Мы объединили свои усилия с организаторами всемирной выставки ЭКСПО и другими партнерами, в том числе нашим постоянным партнером - компанией "ФосАгро", что позволяет нам привлечь в мир шахмат ещё более широкую аудиторию. Уверен, это событие запомнится как одно из самых ярких и масштабных”, - заявил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, слова которого приводит пресс-служба.Призовой фонд чемпионата составит 2 миллиона евро. Согласно регламенту, всего будет сыграно 14 партий. Первую партию разыграют сегодня, 26 ноября, а заключительную 14 декабря. Если по результатам противостояний в классике счет будет равным, то первенство в матче определится 15 декабря на тай-брейке."ФосАгро" также выступает стратегическим партнёром российского гроссмейстера Яна Непомнящего. С 2010 года компания является неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России.Магнус Карлсен владеет чемпионским титулом последние 8 лет и является сильнейшим шахматистом мира по рейтингу непрерывно с 2011 года. В случае победы Яна Непомнящего шахматная корона вернется в Россию впервые с 2007 года.

https://ria.ru/20210922/kompaniya-1751346380.html

дубай (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фосагро, дубай (город), андрей гурьев, ян непомнящий, шахматы, россия