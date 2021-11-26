В Дубае состоялось торжественное открытие Чемпионата мира по шахматам 2021
© AP Photo / Kamran JebreiliДействующий чемпион мира Магнус Карлсен и победитель турнира претендентов 2020/21 Ян Непомнящий на Чемпионате мира по шахматам 2021 в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Дубае в пятницу стартовал матч за мировую шахматную корону под эгидой ФИДЕ между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов 2020/21 Яном Непомнящим, сообщает пресс-служба компании "ФосАгро", генерального партнёра чемпионата.
Мероприятие организовано в рамках выставки ЭКСПО.
“В этом году Матч за звание чемпиона мира будет во многом исключительным. Мы объединили свои усилия с организаторами всемирной выставки ЭКСПО и другими партнерами, в том числе нашим постоянным партнером - компанией "ФосАгро", что позволяет нам привлечь в мир шахмат ещё более широкую аудиторию. Уверен, это событие запомнится как одно из самых ярких и масштабных”, - заявил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, слова которого приводит пресс-служба.
Призовой фонд чемпионата составит 2 миллиона евро. Согласно регламенту, всего будет сыграно 14 партий. Первую партию разыграют сегодня, 26 ноября, а заключительную 14 декабря. Если по результатам противостояний в классике счет будет равным, то первенство в матче определится 15 декабря на тай-брейке.
22 сентября, 17:53ООН подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора
"Уже много лет "ФосАгро"принимает участие в популяризации и развитии шахмат в России и в мире, и ставит перед собой цель вернуть шахматную корону на родину. Поэтому для нас было важно создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к Матчу за звание Чемпиона мира. Вне зависимости от того, как закончится матч, мы увидим напряжённое и красивое состязание между ярчайшими умами на планете", - цитирует пресс-служба вице-президента Федерации шахмат России (ФШР) и генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева.
Магнус Карлсен владеет чемпионским титулом последние 8 лет и является сильнейшим шахматистом мира по рейтингу непрерывно с 2011 года. В случае победы Яна Непомнящего шахматная корона вернется в Россию впервые с 2007 года.