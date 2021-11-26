https://ria.ru/20211126/britaniya-1760845246.html

СМИ: Британия разместит бронемашины в ФРГ из-за разногласий с Россией

СМИ: Британия разместит бронемашины в ФРГ из-за разногласий с Россией - РИА Новости, 26.11.2021

СМИ: Британия разместит бронемашины в ФРГ из-за разногласий с Россией

Великобритания намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:36

2021-11-26T11:36

2021-11-26T11:36

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ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости. Великобритания намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине, сообщает газета Financial Times.В четверг минобороны Великобритании объявило план модернизации британской армии под названием "Солдат будущего", в рамках которого страна намерена увеличить военное присутствие по всему миру. Среди прочего говорилось, что в Германии, Кении и Омане были созданы наземные региональные центры, которые позволяют "быстро реагировать, когда это необходимо". Отмечается, что источник издания, не назвав точных цифр, подчеркнул, что планы британских властей подразумевают размещение "сотен" танков и бронемашин в немецком населенном пункте Зеннелагер у города Падерборн."Мы выдвигаем значительное число нашей бронетехники, чтобы иметь возможность перемещать быстрее, если она понадобится где-то на континенте в Европе", - приводит издание также слова командующего полевой армией генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.Число переброшенных в Германию танков и бронемашин может составить около 250, отмечает телеканал Sky News.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html

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в мире, украина, германия, великобритания, нато, минобороны великобритании, ситуация на украине, россия