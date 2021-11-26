https://ria.ru/20211126/belgiya-1760750360.html
В Бельгии будут раздавать деньги школьникам, которые откажутся от автобуса
В Бельгии будут раздавать деньги школьникам, которые откажутся от автобуса - РИА Новости, 26.11.2021
В Бельгии будут раздавать деньги школьникам, которые откажутся от автобуса
Школьники бельгийского Генка, которые добираются до учебы пешком или на велосипеде, будут получать виртуальные деньги, сообщает "Европульс". РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T02:21
2021-11-26T02:21
2021-11-26T02:22
туризм
экология
европа
бельгия
новости - туризм
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743624111_0:0:5053:2843_1920x0_80_0_0_01dc446f277fb38af4979358bef89040.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Школьники бельгийского Генка, которые добираются до учебы пешком или на велосипеде, будут получать виртуальные деньги, сообщает "Европульс". Вознаграждение можно потратить на покупку читательского билета в городскую библиотеку или абонемента в бассейн.Чтобы отслеживать перемещения детей, им выдадут специальные датчики, которые нужно прикрепить к рюкзаку. Гаджет оценивает скорость движения ребенка, чтобы понять, каким способом он добрался до учебы. Чем больше будет пройденное расстояние, тем больше виртуальных денег получит школьник.Так мэрия Генка хочет приучить молодежь отказаться от неэкологичных автобусов в будущем, а также от автомобилей, которые ответственны за 72 процента выбросов транспортных парниковых газов в Европе.
https://ria.ru/20211118/samolety-1759442310.html
европа
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743621457_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_4cabe57ab1764391249b79f702628b4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, европа, бельгия, новости - туризм, стиль жизни