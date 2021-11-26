https://ria.ru/20211126/bednost-1760861775.html
Зачем в России захотели пересчитать бедных
Экономист объяснил необходимость ввести новый подход для учета числа бедных - РИА Новости, 26.11.2021
Зачем в России захотели пересчитать бедных
Высокие темпы инфляции заставляют пересмотреть показатель оценки бедности в России. Таким мнением с телеканалом RT поделился Директор центра конъюнктурных... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:49
2021-11-26T12:49
2021-11-26T12:49
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Высокие темпы инфляции заставляют пересмотреть показатель оценки бедности в России. Таким мнением с телеканалом RT поделился Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По его словам, такой разумный шаг будет соответствовать международному тренду.Ранее "Коммерсант" сообщил, что Минтруд планирует ввести новый подход к учету количества бедного населения в России. В министерстве предлагают использовать показатель границы бедности, составляющий прожиточный минимум за четвертый квартал прошлого года. Эта граница будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.
https://ria.ru/20210701/bednost-1739336598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Экономист объяснил необходимость ввести новый подход для учета числа бедных
Экономист Остапквич: пересмотр Минтрудом методики учета бедных в России отвечает тренду