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Зачем в России захотели пересчитать бедных
Экономист объяснил необходимость ввести новый подход для учета числа бедных - РИА Новости, 26.11.2021
Зачем в России захотели пересчитать бедных
Высокие темпы инфляции заставляют пересмотреть показатель оценки бедности в России. Таким мнением с телеканалом RT поделился Директор центра конъюнктурных... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:49
2021-11-26T12:49
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Высокие темпы инфляции заставляют пересмотреть показатель оценки бедности в России. Таким мнением с телеканалом RT поделился Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По его словам, такой разумный шаг будет соответствовать международному тренду.Ранее "Коммерсант" сообщил, что Минтруд планирует ввести новый подход к учету количества бедного населения в России. В министерстве предлагают использовать показатель границы бедности, составляющий прожиточный минимум за четвертый квартал прошлого года. Эта граница будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
12:49 26.11.2021
 
Экономист объяснил необходимость ввести новый подход для учета числа бедных

Экономист Остапквич: пересмотр Минтрудом методики учета бедных в России отвечает тренду

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Высокие темпы инфляции заставляют пересмотреть показатель оценки бедности в России. Таким мнением с телеканалом RT поделился Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
"Учитывая галопирующую инфляцию, необходимо брать за основу этот базовый год и следующие, чтобы сравнивать прожиточный минимум в сопоставимых ценах", — пояснил специалист, назвав этот показатель оценочным.
По его словам, такой разумный шаг будет соответствовать международному тренду.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что Минтруд планирует ввести новый подход к учету количества бедного населения в России. В министерстве предлагают использовать показатель границы бедности, составляющий прожиточный минимум за четвертый квартал прошлого года. Эта граница будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.
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ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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