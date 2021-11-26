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В России решили подсчитать реальное число бедных
"Ъ": Минтруд планирует новый подход для учета числа бедных в России - РИА Новости, 26.11.2021
В России решили подсчитать реальное число бедных
Минтруд планирует ввести новый подход к учету числа бедных в России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления правительства. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T05:23
2021-11-26T11:06
экономика
общество
правительство рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минтруд планирует ввести новый подход к учету числа бедных в России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления правительства.Как следует из документа, ведомство предлагает использовать в качестве инструмента показатель границы бедности — прожиточный минимум за четвертый квартал прошлого года, то есть 11,3 тысячи рублей.В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что границу бедности собираются использовать только как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.Как поясняет "Коммерсантъ", ведомство считает, что переход к такой комбинируемой модели позволит оценивать уровень бедности в динамике, а также исключить ситуацию, когда измеряемый показатель увеличивается по мере роста экономики и медианного дохода.Издание уточнило, что соответствующий проект уже сегодня внесут на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии.
https://ria.ru/20211016/volodin-1754865580.html
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экономика, общество, правительство рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
05:23 26.11.2021 (обновлено: 11:06 26.11.2021)
 
"Ъ": Минтруд планирует новый подход для учета числа бедных в России

"Ъ": Минтруд планирует изменить подход к оценке бедности с учетом уровня инфляции

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минтруд планирует ввести новый подход к учету числа бедных в России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления правительства.
Как следует из документа, ведомство предлагает использовать в качестве инструмента показатель границы бедности — прожиточный минимум за четвертый квартал прошлого года, то есть 11,3 тысячи рублей.

"Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал", — цитирует постановление издание.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что границу бедности собираются использовать только как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.
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Как поясняет "Коммерсантъ", ведомство считает, что переход к такой комбинируемой модели позволит оценивать уровень бедности в динамике, а также исключить ситуацию, когда измеряемый показатель увеличивается по мере роста экономики и медианного дохода.
Издание уточнило, что соответствующий проект уже сегодня внесут на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии.
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