https://ria.ru/20211126/bednost-1760813381.html

В России решили подсчитать реальное число бедных

"Ъ": Минтруд планирует новый подход для учета числа бедных в России - РИА Новости, 26.11.2021

В России решили подсчитать реальное число бедных

Минтруд планирует ввести новый подход к учету числа бедных в России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления правительства. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T05:23

2021-11-26T05:23

2021-11-26T11:06

экономика

общество

правительство рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минтруд планирует ввести новый подход к учету числа бедных в России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления правительства.Как следует из документа, ведомство предлагает использовать в качестве инструмента показатель границы бедности — прожиточный минимум за четвертый квартал прошлого года, то есть 11,3 тысячи рублей.В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что границу бедности собираются использовать только как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.Как поясняет "Коммерсантъ", ведомство считает, что переход к такой комбинируемой модели позволит оценивать уровень бедности в динамике, а также исключить ситуацию, когда измеряемый показатель увеличивается по мере роста экономики и медианного дохода.Издание уточнило, что соответствующий проект уже сегодня внесут на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии.

https://ria.ru/20211016/volodin-1754865580.html

https://ria.ru/20210824/bednost-1747021162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, правительство рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия