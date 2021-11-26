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Банановый хлеб: простой рецепт популярного десерта
Банановый хлеб: простой рецепт популярного десерта
Банановый хлеб: простой рецепт популярного десерта
Малоизвестный в России банановый хлеб очень популярен за рубежом. Секрет успеха кроется в простоте приготовления и насыщенном вкусе десерта. Классическим... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:33
2021-11-26T18:33
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Малоизвестный в России банановый хлеб очень популярен за рубежом. Секрет успеха кроется в простоте приготовления и насыщенном вкусе десерта. Классическим рецептом с РИА Новости поделился повар Олег Васильев.Банановый хлеб — сладкий кекс, главный ингредиент которого — зрелые бананы. Чтобы блюдо получилось более полезным, сахар можно заменить медом, а обычную муку — цельнозерновой. Кстати, весной 2020 года банановый хлеб признали самым популярным блюдом в США.Ингредиенты:ПриготовлениеДля разнообразия в банановый хлеб можно добавить шоколад, орехи, цукаты, сухофрукты и корицу. Продукт не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, ожирении, нарушении углеводного обмена.
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питание, еда, рецепты, сладости, россия, простые рецепты
18:33 26.11.2021
 

Банановый хлеб: простой рецепт популярного десерта

© Pixabay / JernejaRБанановый хлеб
Банановый хлеб - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Pixabay / JernejaR
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Малоизвестный в России банановый хлеб очень популярен за рубежом. Секрет успеха кроется в простоте приготовления и насыщенном вкусе десерта. Классическим рецептом с РИА Новости поделился повар Олег Васильев.
Банановый хлеб — сладкий кекс, главный ингредиент которого — зрелые бананы. Чтобы блюдо получилось более полезным, сахар можно заменить медом, а обычную муку — цельнозерновой. Кстати, весной 2020 года банановый хлеб признали самым популярным блюдом в США.

Ингредиенты:

  • мука — 250 г;
  • бананы — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 90 г;
  • разрыхлитель для теста — 8 г;
  • сахар — 150 г;
  • ванилин — 0,5 ч.л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. 1
    В емкости размять бананы вилкой и добавить к ним яйца, сахар, соль, ванилин, растопленное масло, а затем хорошо перемешать.
  2. 2
    Всыпать муку и снова перемешать.
  3. 3
    Форму для выпечки смазать маслом и посыпать мукой, влить в нее банановую смесь.
  4. 4
    Выпекать в духовке 40-45 минут при температуре 200 градусов.
  5. 5
    Готовому хлебу дать остыть, затем можно подавать к столу.
Для разнообразия в банановый хлеб можно добавить шоколад, орехи, цукаты, сухофрукты и корицу. Продукт не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, ожирении, нарушении углеводного обмена.
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