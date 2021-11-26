https://ria.ru/20211126/bananokhleb-1760951692.html

Банановый хлеб: простой рецепт популярного десерта

Банановый хлеб: простой рецепт популярного десерта

Банановый хлеб: простой рецепт популярного десерта

Малоизвестный в России банановый хлеб очень популярен за рубежом. Секрет успеха кроется в простоте приготовления и насыщенном вкусе десерта. Классическим... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:33

2021-11-26T18:33

2021-11-26T18:33

питание

еда

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сладости

россия

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Малоизвестный в России банановый хлеб очень популярен за рубежом. Секрет успеха кроется в простоте приготовления и насыщенном вкусе десерта. Классическим рецептом с РИА Новости поделился повар Олег Васильев.Банановый хлеб — сладкий кекс, главный ингредиент которого — зрелые бананы. Чтобы блюдо получилось более полезным, сахар можно заменить медом, а обычную муку — цельнозерновой. Кстати, весной 2020 года банановый хлеб признали самым популярным блюдом в США.Ингредиенты:ПриготовлениеДля разнообразия в банановый хлеб можно добавить шоколад, орехи, цукаты, сухофрукты и корицу. Продукт не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, ожирении, нарушении углеводного обмена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/khleb-1741994847.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, еда, рецепты, сладости, россия, простые рецепты