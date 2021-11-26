Банановый хлеб: простой рецепт популярного десерта
Малоизвестный в России банановый хлеб очень популярен за рубежом. Секрет успеха кроется в простоте приготовления и насыщенном вкусе десерта. Классическим рецептом с РИА Новости поделился повар Олег Васильев.
Банановый хлеб — сладкий кекс, главный ингредиент которого — зрелые бананы. Чтобы блюдо получилось более полезным, сахар можно заменить медом, а обычную муку — цельнозерновой. Кстати, весной 2020 года банановый хлеб признали самым популярным блюдом в США.
Ингредиенты:
- —мука — 250 г;
- —бананы — 3 шт.;
- —яйца — 2 шт.;
- —сливочное масло — 90 г;
- —разрыхлитель для теста — 8 г;
- —сахар — 150 г;
- —ванилин — 0,5 ч.л.;
- —соль — по вкусу.
Приготовление
- 1В емкости размять бананы вилкой и добавить к ним яйца, сахар, соль, ванилин, растопленное масло, а затем хорошо перемешать.
- 2Всыпать муку и снова перемешать.
- 3Форму для выпечки смазать маслом и посыпать мукой, влить в нее банановую смесь.
- 4Выпекать в духовке 40-45 минут при температуре 200 градусов.
- 5Готовому хлебу дать остыть, затем можно подавать к столу.
Для разнообразия в банановый хлеб можно добавить шоколад, орехи, цукаты, сухофрукты и корицу. Продукт не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, ожирении, нарушении углеводного обмена.