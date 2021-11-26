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"Похоронены заживо": что произошло на шахте "Листвяжная"

"Похоронены заживо": что произошло на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021

"Похоронены заживо": что произошло на шахте "Листвяжная"

Более полусотни погибших, десятки пострадавших и два уголовных дела — на взорвавшейся в Кемеровской области шахте продолжаются поисковые работы. Выяснилось, что РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:02

2021-11-26T15:02

2021-11-26T16:47

общество

авария

кемерово

криминал

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

белово

следственный комитет россии (ск рф)

сдс-уголь

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. Более полусотни погибших, десятки пострадавших и два уголовных дела — на взорвавшейся в Кемеровской области шахте продолжаются поисковые работы. Выяснилось, что вопросы к руководству "Листвяжной" возникали и раньше. Расследование на контроле центрального аппарата СК России. РИА Новости разбиралось в возможных причинах трагедии."Не нравится, увольняйтесь"Взрыв прогремел в четверг около 08:30 по местному времени. Под землей в тот момент находились 285 человек. Большинство вывели наверх в течение часа, за остальными спустились горноспасатели. Но через некоторое время их отозвали из-за угрозы повторного взрыва.По словам местных, около 16:00 он все же случился: как и в первый раз, сдетонировал метан. Поисковые работы приостановили."На эту шахту рабочие жаловались давно, — рассказывает горняк с 18-летним стажем Александр, ранее трудившийся на "Листвяжной". — Руководство скрывало повышенное содержание метана. Датчики специально переносили в другие места".На жалобы никто не реагировал. "Говорили: не нравится — увольняйтесь", — продолжает собеседник. Поскольку работу в регионе найти тяжело, люди оставались.Он считает, что причина трагедии — халатность и нарушение техники безопасности. По его словам, в Кузбассе это обычная практика. "Если соблюдать все правила, добыча снизится на порядок. А это никому не выгодно".В "Листвяжной" погиб зять Александра 35-летний Антон Трофимов. Он вышел на смену после больничного. Работал здесь с 2015-го. И тоже неоднократно сообщал о нарушениях техники безопасности.Хотел уволиться, но нужно было гасить ипотеку. Зарплату всегда давали вовремя. У Трофимова остались жена и трое сыновей: младшему год, среднему — восемь, старшему — 13. Ни местные власти, ни руководство шахты с семьей пока не связывались."Нет шансов"Артем (имя изменено по его просьбе) — тоже бывший сотрудник "Листвяжной". В списке горняков, оставшихся под землей, его родственник 25-летний Олег Ковалев. "Не можем в это поверить, — вздыхает Артем. — Парень — трудяга, воспитанный, отзывчивый. Весной собирался жениться…"Олег жил в Ленинске-Кузнецком, почти в 50 километрах от Белово. Добирался до шахты на служебном автобусе.Артем признается, что сам ушел из-за низкой зарплаты. "Я был простым горнорабочим, получал 60 тысяч на руки. Хотя мог больше. В целом у меня никаких претензий не возникало. Беспокоило, что техники безопасности — никакой. Случись пожар, за огнетушителем нужно бежать. Хотя в идеале все должно быть автоматизировано. Словом, полная безалаберность!" — говорит шахтер.И хотя гибель Ковалева пока официально не подтвердили, вряд ли он выжил. "При такой загазованности просто нереально спастись. Если сидеть, условно, прижавшись к стенке, прикрыв плотно дыхательные пути, то максимум выдержишь пять часов, не больше. Никаких шансов", — объясняет Артем.Вдова другого погибшего рассказала, что на шахте за десять дней до ЧП случился пожар, тушили сами горняки."Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеньевым ходил, на груди был датчик. Говорил: датчик пищит, я его водой намочу, он умолкнет. И дальше работали", — вспоминает она.Не первый случайВозбудили два уголовных дела по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек". Расследованием занимается центральный аппарат СК России.В четверг задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименко. По версии следствия, они допустили нарушения техники безопасности, из-за чего произошло задымление вентиляционного штрека.Также в халатности подозревают главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. В середине ноября они выезжали на шахту. В СК России считают, что акт о проверке штрека составили без осмотра.В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения. Не исключено, что их список расширится."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России. Шахта осваивает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Перерабатывает энергетический уголь в связке с обогатительной фабрикой в Белово — одной из самых мощных в стране.Владельцы холдинга пообещали семьям погибших по два миллиона рублей, а президент России подписал указ о награждении шести спасателей орденами Мужества.Это не первая трагедия на "Листвяжной". В октябре 2004-го здесь также взорвался метан, 13 жертв.На данный момент погибших — 51 человек: 46 шахтеров и пять спасателей. Более 40 пострадали, у всех состояние стабильное.В Кемеровской области в пятницу объявили трехдневный траур. Телефон горячей линии: 8 800 775-17-17.

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Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП Вдова погибшего на "Листвяжной" шахтера рассказывает, в каких условиях работал муж и его коллеги в шахте, в том числе о пожаре за 10 дней до ЧП 2021-11-26T15:02 true PT0M45S

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