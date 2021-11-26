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"Похоронены заживо": что произошло на шахте "Листвяжная"
"Похоронены заживо": что произошло на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021
"Похоронены заживо": что произошло на шахте "Листвяжная"
Более полусотни погибших, десятки пострадавших и два уголовных дела — на взорвавшейся в Кемеровской области шахте продолжаются поисковые работы. Выяснилось, что РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:02
2021-11-26T16:47
общество
авария
кемерово
криминал
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
белово
следственный комитет россии (ск рф)
сдс-уголь
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. Более полусотни погибших, десятки пострадавших и два уголовных дела — на взорвавшейся в Кемеровской области шахте продолжаются поисковые работы. Выяснилось, что вопросы к руководству "Листвяжной" возникали и раньше. Расследование на контроле центрального аппарата СК России. РИА Новости разбиралось в возможных причинах трагедии."Не нравится, увольняйтесь"Взрыв прогремел в четверг около 08:30 по местному времени. Под землей в тот момент находились 285 человек. Большинство вывели наверх в течение часа, за остальными спустились горноспасатели. Но через некоторое время их отозвали из-за угрозы повторного взрыва.По словам местных, около 16:00 он все же случился: как и в первый раз, сдетонировал метан. Поисковые работы приостановили."На эту шахту рабочие жаловались давно, — рассказывает горняк с 18-летним стажем Александр, ранее трудившийся на "Листвяжной". — Руководство скрывало повышенное содержание метана. Датчики специально переносили в другие места".На жалобы никто не реагировал. "Говорили: не нравится — увольняйтесь", — продолжает собеседник. Поскольку работу в регионе найти тяжело, люди оставались.Он считает, что причина трагедии — халатность и нарушение техники безопасности. По его словам, в Кузбассе это обычная практика. "Если соблюдать все правила, добыча снизится на порядок. А это никому не выгодно".В "Листвяжной" погиб зять Александра 35-летний Антон Трофимов. Он вышел на смену после больничного. Работал здесь с 2015-го. И тоже неоднократно сообщал о нарушениях техники безопасности.Хотел уволиться, но нужно было гасить ипотеку. Зарплату всегда давали вовремя. У Трофимова остались жена и трое сыновей: младшему год, среднему — восемь, старшему — 13. Ни местные власти, ни руководство шахты с семьей пока не связывались."Нет шансов"Артем (имя изменено по его просьбе) — тоже бывший сотрудник "Листвяжной". В списке горняков, оставшихся под землей, его родственник 25-летний Олег Ковалев. "Не можем в это поверить, — вздыхает Артем. — Парень — трудяга, воспитанный, отзывчивый. Весной собирался жениться…"Олег жил в Ленинске-Кузнецком, почти в 50 километрах от Белово. Добирался до шахты на служебном автобусе.Артем признается, что сам ушел из-за низкой зарплаты. "Я был простым горнорабочим, получал 60 тысяч на руки. Хотя мог больше. В целом у меня никаких претензий не возникало. Беспокоило, что техники безопасности — никакой. Случись пожар, за огнетушителем нужно бежать. Хотя в идеале все должно быть автоматизировано. Словом, полная безалаберность!" — говорит шахтер.И хотя гибель Ковалева пока официально не подтвердили, вряд ли он выжил. "При такой загазованности просто нереально спастись. Если сидеть, условно, прижавшись к стенке, прикрыв плотно дыхательные пути, то максимум выдержишь пять часов, не больше. Никаких шансов", — объясняет Артем.Вдова другого погибшего рассказала, что на шахте за десять дней до ЧП случился пожар, тушили сами горняки."Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеньевым ходил, на груди был датчик. Говорил: датчик пищит, я его водой намочу, он умолкнет. И дальше работали", — вспоминает она.Не первый случайВозбудили два уголовных дела по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек". Расследованием занимается центральный аппарат СК России.В четверг задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименко. По версии следствия, они допустили нарушения техники безопасности, из-за чего произошло задымление вентиляционного штрека.Также в халатности подозревают главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. В середине ноября они выезжали на шахту. В СК России считают, что акт о проверке штрека составили без осмотра.В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения. Не исключено, что их список расширится."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России. Шахта осваивает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Перерабатывает энергетический уголь в связке с обогатительной фабрикой в Белово — одной из самых мощных в стране.Владельцы холдинга пообещали семьям погибших по два миллиона рублей, а президент России подписал указ о награждении шести спасателей орденами Мужества.Это не первая трагедия на "Листвяжной". В октябре 2004-го здесь также взорвался метан, 13 жертв.На данный момент погибших — 51 человек: 46 шахтеров и пять спасателей. Более 40 пострадали, у всех состояние стабильное.В Кемеровской области в пятницу объявили трехдневный траур. Телефон горячей линии: 8 800 775-17-17.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП
Вдова погибшего на "Листвяжной" шахтера рассказывает, в каких условиях работал муж и его коллеги в шахте, в том числе о пожаре за 10 дней до ЧП
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общество, авария, кемерово, криминал, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово, следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь
15:02 26.11.2021 (обновлено: 16:47 26.11.2021)
 
"Похоронены заживо": что произошло на шахте "Листвяжная"

Работники шахты в Кузбассе рассказали о возможных причинах взрыва

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. Более полусотни погибших, десятки пострадавших и два уголовных дела — на взорвавшейся в Кемеровской области шахте продолжаются поисковые работы. Выяснилось, что вопросы к руководству "Листвяжной" возникали и раньше. Расследование на контроле центрального аппарата СК России. РИА Новости разбиралось в возможных причинах трагедии.

"Не нравится, увольняйтесь"

Взрыв прогремел в четверг около 08:30 по местному времени. Под землей в тот момент находились 285 человек. Большинство вывели наверх в течение часа, за остальными спустились горноспасатели. Но через некоторое время их отозвали из-за угрозы повторного взрыва.
По словам местных, около 16:00 он все же случился: как и в первый раз, сдетонировал метан. Поисковые работы приостановили.
© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Указатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
"На эту шахту рабочие жаловались давно, — рассказывает горняк с 18-летним стажем Александр, ранее трудившийся на "Листвяжной". — Руководство скрывало повышенное содержание метана. Датчики специально переносили в другие места".
На жалобы никто не реагировал. "Говорили: не нравится — увольняйтесь", — продолжает собеседник. Поскольку работу в регионе найти тяжело, люди оставались.

"Перед тем как приехать, проверяющие всегда предупреждали. Бывало, выписывали мелкие штрафы. Просто чтобы создать видимость. Инспекторы фиксировали в документах, что якобы устранили какие-то нарушения. Но даже не спускались под землю", — возмущается шахтер.

Он считает, что причина трагедии — халатность и нарушение техники безопасности. По его словам, в Кузбассе это обычная практика. "Если соблюдать все правила, добыча снизится на порядок. А это никому не выгодно".
© ИнфографикаСхема шахты "Листвяжная"
Схема шахты Листвяжная
© Инфографика
Схема шахты "Листвяжная"
В "Листвяжной" погиб зять Александра 35-летний Антон Трофимов. Он вышел на смену после больничного. Работал здесь с 2015-го. И тоже неоднократно сообщал о нарушениях техники безопасности.
Хотел уволиться, но нужно было гасить ипотеку. Зарплату всегда давали вовремя. У Трофимова остались жена и трое сыновей: младшему год, среднему — восемь, старшему — 13. Ни местные власти, ни руководство шахты с семьей пока не связывались.
© Фото предоставлено родственникамиАнтон Трофимов
Антон Трофимов
© Фото предоставлено родственниками
Антон Трофимов

"Нет шансов"

Артем (имя изменено по его просьбе) — тоже бывший сотрудник "Листвяжной". В списке горняков, оставшихся под землей, его родственник 25-летний Олег Ковалев. "Не можем в это поверить, — вздыхает Артем. — Парень — трудяга, воспитанный, отзывчивый. Весной собирался жениться…"
Олег жил в Ленинске-Кузнецком, почти в 50 километрах от Белово. Добирался до шахты на служебном автобусе.
Артем признается, что сам ушел из-за низкой зарплаты. "Я был простым горнорабочим, получал 60 тысяч на руки. Хотя мог больше. В целом у меня никаких претензий не возникало. Беспокоило, что техники безопасности — никакой. Случись пожар, за огнетушителем нужно бежать. Хотя в идеале все должно быть автоматизировано. Словом, полная безалаберность!" — говорит шахтер.
© Фото предоставил родственник Олега КовалеваОлег Ковалев
Олег Ковалев
© Фото предоставил родственник Олега Ковалева
Олег Ковалев
И хотя гибель Ковалева пока официально не подтвердили, вряд ли он выжил. "При такой загазованности просто нереально спастись. Если сидеть, условно, прижавшись к стенке, прикрыв плотно дыхательные пути, то максимум выдержишь пять часов, не больше. Никаких шансов", — объясняет Артем.
Вдова другого погибшего рассказала, что на шахте за десять дней до ЧП случился пожар, тушили сами горняки.
"Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеньевым ходил, на груди был датчик. Говорил: датчик пищит, я его водой намочу, он умолкнет. И дальше работали", — вспоминает она.

Не первый случай

Возбудили два уголовных дела по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек". Расследованием занимается центральный аппарат СК России.
В четверг задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименко. По версии следствия, они допустили нарушения техники безопасности, из-за чего произошло задымление вентиляционного штрека.
© ИнфографикаРасположение шахты "Листвяжная"
Расположение шахты Листвяжная
© Инфографика
Расположение шахты "Листвяжная"
Также в халатности подозревают главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. В середине ноября они выезжали на шахту. В СК России считают, что акт о проверке штрека составили без осмотра.
В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения. Не исключено, что их список расширится.
"Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России. Шахта осваивает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Перерабатывает энергетический уголь в связке с обогатительной фабрикой в Белово — одной из самых мощных в стране.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Владельцы холдинга пообещали семьям погибших по два миллиона рублей, а президент России подписал указ о награждении шести спасателей орденами Мужества.
Это не первая трагедия на "Листвяжной". В октябре 2004-го здесь также взорвался метан, 13 жертв.
На данный момент погибших — 51 человек: 46 шахтеров и пять спасателей. Более 40 пострадали, у всех состояние стабильное.
В Кемеровской области в пятницу объявили трехдневный траур. Телефон горячей линии: 8 800 775-17-17.
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших на шахте "Листвяжная" у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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Цветы в память о погибших на шахте "Листвяжная" у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
 
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