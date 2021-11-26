Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/altay-1760932887.html
Алтайского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы
Алтайского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы - РИА Новости, 26.11.2021
Алтайского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы
Уголовное дело об изнасиловании школьницы возбудили в отношении депутата Госсобрания Республики Алтай, сообщают в пятницу управление СК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:26
2021-11-26T17:26
происшествия
горно-алтайск
республика алтай
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
БАРНАУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об изнасиловании школьницы возбудили в отношении депутата Госсобрания Республики Алтай, сообщают в пятницу управление СК РФ по Алтайскому краю.По данным следствия, в конце 2019 года слуга народа изнасиловал в Барнауле 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о случившемся."В отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - отмечает управление. Имя подозреваемого в релизе не раскрывается – указано лишь, что это "47-летний депутат Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай".
https://ria.ru/20211119/deputat-1759733112.html
горно-алтайск
республика алтай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, горно-алтайск, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:26 26.11.2021
 
Алтайского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы

Против депутата Госсобрания Республики Алтай возбудили дело об изнасиловании школьницы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об изнасиловании школьницы возбудили в отношении депутата Госсобрания Республики Алтай, сообщают в пятницу управление СК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, в конце 2019 года слуга народа изнасиловал в Барнауле 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о случившемся.
"В отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - отмечает управление. Имя подозреваемого в релизе не раскрывается – указано лишь, что это "47-летний депутат Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай".
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 03:47
В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
 
ПроисшествияГорно-АлтайскРеспублика АлтайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
22:59Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной
22:50В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшие
22:48Байден рассказал, когда закончится пандемия
Лента новостейМолния
В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера ЕбралидзеГлава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданнойВ Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшиеБайден рассказал, когда закончится пандемия