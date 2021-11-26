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Алтайского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы
Алтайского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы - РИА Новости, 26.11.2021
Алтайского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы
Уголовное дело об изнасиловании школьницы возбудили в отношении депутата Госсобрания Республики Алтай, сообщают в пятницу управление СК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:26
2021-11-26T17:26
2021-11-26T17:26
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БАРНАУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об изнасиловании школьницы возбудили в отношении депутата Госсобрания Республики Алтай, сообщают в пятницу управление СК РФ по Алтайскому краю.По данным следствия, в конце 2019 года слуга народа изнасиловал в Барнауле 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о случившемся."В отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - отмечает управление. Имя подозреваемого в релизе не раскрывается – указано лишь, что это "47-летний депутат Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай".
https://ria.ru/20211119/deputat-1759733112.html
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происшествия, горно-алтайск, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), россия
Алтайского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы
Против депутата Госсобрания Республики Алтай возбудили дело об изнасиловании школьницы