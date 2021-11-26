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Баку готов начать процесс по вопросу делимитации границы, заявил Алиев
Баку готов начать процесс по вопросу делимитации границы, заявил Алиев - РИА Новости, 26.11.2021
Баку готов начать процесс по вопросу делимитации границы, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи заявил, что Баку поддерживает консультативную... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:47
2021-11-26T17:05
в мире
армения
азербайджан
москва
ильхам алиев
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи заявил, что Баку поддерживает консультативную поддержку Москвы в вопросе границы между Азербайджаном и Арменией, по его словам, азербайджанская сторона готова начать процесс."Тема определения границ между Азербайджаном и Арменией. Мы также высоко оцениваем поддержку, в том числе консультативную, российской стороны в этом вопросе. Границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы. Поэтому неоднократно мы публично высказывались о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации. Скажу более, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга. Чтобы жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи", - сказал Алиев.Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, проходят в пятницу в Сочи по инициативе российской стороны. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры трех стран рассмотрят ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
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в мире, армения, азербайджан, москва, ильхам алиев
16:47 26.11.2021 (обновлено: 17:05 26.11.2021)
 
Баку готов начать процесс по вопросу делимитации границы, заявил Алиев

Президент Азербайджана Алиев: Баку за консультативную поддержку Москвы в вопросе границы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи заявил, что Баку поддерживает консультативную поддержку Москвы в вопросе границы между Азербайджаном и Арменией, по его словам, азербайджанская сторона готова начать процесс.
"Тема определения границ между Азербайджаном и Арменией. Мы также высоко оцениваем поддержку, в том числе консультативную, российской стороны в этом вопросе. Границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы. Поэтому неоднократно мы публично высказывались о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации. Скажу более, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга. Чтобы жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи", - сказал Алиев.
Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, проходят в пятницу в Сочи по инициативе российской стороны. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры трех стран рассмотрят ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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В миреАрменияАзербайджанМоскваИльхам Алиев
 
 
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