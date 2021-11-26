16:45 26.11.2021 (обновлено: 17:51 26.11.2021)
Российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе, заявил Алиев
Алиев: ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе стабильная
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг российских миротворцев на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи заявил, что ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе стабильная, они обеспечивают безопасность в регионе.
"В целом в зоне ответственности российских миротворцев ситуация стабильная, не было серьезных инцидентов. Не было намеренных провокаций. Те единичные случаи, которые были, носили не системный характер. Поэтому хотел бы поблагодарить российский миротворческий контингент за хорошую службу, они обеспечивают безопасность в регионе, который на протяжении многих лет был в состоянии замороженного конфликта, в прошлом году полномасштабной войны", - сказал Алиев.
Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, состоятся в пятницу в Сочи по инициативе российской стороны. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры трех стран рассмотрят ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Вчера, 16:27Путин, Пашинян и Алиев начали переговоры в Сочи