https://ria.ru/20211126/aliev-1760920757.html

Российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе, заявил Алиев

Российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе, заявил Алиев - РИА Новости, 26.11.2021

Российские миротворцы обеспечивают безопасность в Карабахе, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи заявил, что ситуация в зоне ответственности... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:45

2021-11-26T16:45

2021-11-26T17:51

в мире

армения

азербайджан

владимир путин

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587281481_0:133:3072:1860_1920x0_80_0_0_3b02151b5f9f16cf49048fb57a48b3ab.jpg

СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи заявил, что ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе стабильная, они обеспечивают безопасность в регионе.Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, состоятся в пятницу в Сочи по инициативе российской стороны. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры трех стран рассмотрят ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211126/peregovory-1760915800.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, владимир путин, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе