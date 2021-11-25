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Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился
Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился - РИА Новости, 25.11.2021
Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился
Количество вводимого жилья в Москве выросло вдвое за последние годы, в этом году введены рекордные 6 миллионов квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:18
2021-11-25T10:36
москва
сергей собянин
жилье
недвижимость
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Количество вводимого жилья в Москве выросло вдвое за последние годы, в этом году введены рекордные 6 миллионов квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Он уточнил, что в Новой Москве строится достаточно много жилья, но 40% жилья покупают иногородние, а 60% - москвичи. При этом внутри МКАДа процентов на 80 покупают жилье москвичи."Если мы построим очень много и обрушим рынок, сделаем жилье совсем небольшим по цене, то боюсь, что мы будем прирастать не на миллион человек за 10 лет, а по два – по три. Нет ограничений сегодня, никто не придумал, как ограничить межрегиональную миграцию. Ни пропиской, никакими ограничениями это невозможно. Это невозможно было сделать даже при сталинском режиме. Тем более, невозможно сегодня с нашей рыночной экономикой и свободой передвижения граждан", - добавил мэр.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
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353
60
Собянин: В Москве удвоили число вводимого жилья
Собянин рассказал в интервью РИА Новости, что объем вводимого в Москве жилья за последние годы вырос вдвое, в этом году введены рекордные 6 млн квадратов.
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москва, сергей собянин, жилье, недвижимость
08:18 25.11.2021 (обновлено: 10:36 25.11.2021)
 
Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился

Собянин: в Москве с начала года ввели рекордные шесть миллионов квадратных метров жилья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Количество вводимого жилья в Москве выросло вдвое за последние годы, в этом году введены рекордные 6 миллионов квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Если посмотреть статистику с 2012 года по 2014–2015 год, мы вводили около 3 миллионов квадратных метров, в этом году ввели 6 миллионов. Это рекорд за всю историю Москвы. Поэтому объем предложения вырос, но и спрос растет, во-первых. Во-вторых, хорошие условия ипотеки, льготная ипотека тоже дали толчок. И немаловажный фактор, конечно, межрегиональная миграция", - сказал Собянин.
Он уточнил, что в Новой Москве строится достаточно много жилья, но 40% жилья покупают иногородние, а 60% - москвичи. При этом внутри МКАДа процентов на 80 покупают жилье москвичи.
"Если мы построим очень много и обрушим рынок, сделаем жилье совсем небольшим по цене, то боюсь, что мы будем прирастать не на миллион человек за 10 лет, а по два – по три. Нет ограничений сегодня, никто не придумал, как ограничить межрегиональную миграцию. Ни пропиской, никакими ограничениями это невозможно. Это невозможно было сделать даже при сталинском режиме. Тем более, невозможно сегодня с нашей рыночной экономикой и свободой передвижения граждан", - добавил мэр.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
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