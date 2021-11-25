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Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился

Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился - РИА Новости, 25.11.2021

Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился

Количество вводимого жилья в Москве выросло вдвое за последние годы, в этом году введены рекордные 6 миллионов квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:18

2021-11-25T08:18

2021-11-25T10:36

москва

сергей собянин

жилье

недвижимость

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Количество вводимого жилья в Москве выросло вдвое за последние годы, в этом году введены рекордные 6 миллионов квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Он уточнил, что в Новой Москве строится достаточно много жилья, но 40% жилья покупают иногородние, а 60% - москвичи. При этом внутри МКАДа процентов на 80 покупают жилье москвичи."Если мы построим очень много и обрушим рынок, сделаем жилье совсем небольшим по цене, то боюсь, что мы будем прирастать не на миллион человек за 10 лет, а по два – по три. Нет ограничений сегодня, никто не придумал, как ограничить межрегиональную миграцию. Ни пропиской, никакими ограничениями это невозможно. Это невозможно было сделать даже при сталинском режиме. Тем более, невозможно сегодня с нашей рыночной экономикой и свободой передвижения граждан", - добавил мэр.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/renovatsiya-1760334022.html

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Собянин: В Москве удвоили число вводимого жилья Собянин рассказал в интервью РИА Новости, что объем вводимого в Москве жилья за последние годы вырос вдвое, в этом году введены рекордные 6 млн квадратов. 2021-11-25T08:18 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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москва, сергей собянин, жилье, недвижимость