https://ria.ru/20211125/zelenskiy-1760801909.html

Зеленский и Меркель обсудили усилия по сохранению антироссийских санкций

Зеленский и Меркель обсудили усилия по сохранению антироссийских санкций - РИА Новости, 25.11.2021

Зеленский и Меркель обсудили усилия по сохранению антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в четверг согласились с необходимостью координации усилий... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T22:49

2021-11-25T22:49

2021-11-25T22:49

в мире

киев

германия

ангела меркель

владимир зеленский

евросоюз

нато

россия

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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в четверг согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу "локализации угроз со стороны РФ" и сохранению санкций, сообщила пресс-служба офиса Зеленского."Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Была обсуждена ситуация безопасности, связанная с концентрацией войск Российской Федерации на границах с Украиной. Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики. Глава украинского государства проинформировал Федерального канцлера о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также шагах, которые предпринимает Украина с целью достижения мира", - говорится в сообщении на сайте офиса.Также в офисе добавили, что в ходе разговора собеседники отметили необходимость продолжения работы в нормандском формате."Также был обсужден миграционный кризис на границах стран ЕС с Белоруссией. Собеседники отметили важность координации действий между Украиной и Евросоюзом для предотвращения использования миграционного кризиса с целью дестабилизации ситуации в государствах Европейского Союза и в Украине", - добавили в офисе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211125/donbass-1760746869.html

https://ria.ru/20211125/ukraina-1760784724.html

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германия

россия

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в мире, киев, германия, ангела меркель, владимир зеленский, евросоюз, нато, россия