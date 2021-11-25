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Зеленский и Меркель обсудили усилия по сохранению антироссийских санкций
Зеленский и Меркель обсудили усилия по сохранению антироссийских санкций - РИА Новости, 25.11.2021
Зеленский и Меркель обсудили усилия по сохранению антироссийских санкций
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в четверг согласились с необходимостью координации усилий... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T22:49
2021-11-25T22:49
в мире
киев
германия
ангела меркель
владимир зеленский
евросоюз
нато
россия
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в четверг согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу "локализации угроз со стороны РФ" и сохранению санкций, сообщила пресс-служба офиса Зеленского."Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Была обсуждена ситуация безопасности, связанная с концентрацией войск Российской Федерации на границах с Украиной. Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики. Глава украинского государства проинформировал Федерального канцлера о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также шагах, которые предпринимает Украина с целью достижения мира", - говорится в сообщении на сайте офиса.Также в офисе добавили, что в ходе разговора собеседники отметили необходимость продолжения работы в нормандском формате."Также был обсужден миграционный кризис на границах стран ЕС с Белоруссией. Собеседники отметили важность координации действий между Украиной и Евросоюзом для предотвращения использования миграционного кризиса с целью дестабилизации ситуации в государствах Европейского Союза и в Украине", - добавили в офисе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211125/donbass-1760746869.html
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в мире, киев, германия, ангела меркель, владимир зеленский, евросоюз, нато, россия
22:49 25.11.2021
 
Зеленский и Меркель обсудили усилия по сохранению антироссийских санкций

Зеленский и Меркель обсудили концентрацию российских войск на границе Украины

© AP Photo / Stefanie Loos/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Stefanie Loos/Pool
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в четверг согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу "локализации угроз со стороны РФ" и сохранению санкций, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Была обсуждена ситуация безопасности, связанная с концентрацией войск Российской Федерации на границах с Украиной. Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики. Глава украинского государства проинформировал Федерального канцлера о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также шагах, которые предпринимает Украина с целью достижения мира", - говорится в сообщении на сайте офиса.
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Также в офисе добавили, что в ходе разговора собеседники отметили необходимость продолжения работы в нормандском формате.
"Также был обсужден миграционный кризис на границах стран ЕС с Белоруссией. Собеседники отметили важность координации действий между Украиной и Евросоюзом для предотвращения использования миграционного кризиса с целью дестабилизации ситуации в государствах Европейского Союза и в Украине", - добавили в офисе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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