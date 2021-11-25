https://ria.ru/20211125/zavod-1760656960.html

В КЧР создадут тысячу рабочих мест на мясоперерабатывающем заводе

В КЧР создадут тысячу рабочих мест на мясоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 25.11.2021

В КЧР создадут тысячу рабочих мест на мясоперерабатывающем заводе

За два года в Карачаево-Черкесии планируется создать около тысячи рабочих мест на предприятии по производству баранины, сообщил в социальных сетях Рашид... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:11

2021-11-25T10:11

2021-11-25T10:11

карачаево-черкесская республика

экономика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

скфо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156271/38/1562713809_2:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_8cadf02d37013db432532a0561c89c78.jpg

ЧЕРКЕССК, 25 ноя - РИА Новости. За два года в Карачаево-Черкесии планируется создать около тысячи рабочих мест на предприятии по производству баранины, сообщил в социальных сетях Рашид Темрезов.В КЧР реализуется крупный инвестпроект по производству и переработке баранины. По словам главы региона, важный экономический эффект от его реализации – рабочие места: на предприятии за два года планируется трудоустроить около тысячи жителей КЧР."На предприятии уже завершен первый этап строительства крупнейшей в СКФО площадки по откорму овец в поселке Ударный. К вводу в эксплуатацию готовы откормочные площадки на 14 тысяч голов. Сегодня все готово для реализации второго этапа, что позволит до конца 2022 года выйти на заявленные мощности в 50 тысяч голов", - сообщил Темрезов.Глава республики рассказал также, что в настоящее время ведется завоз элитных пород племенных баранов и овец, применяются новейшие технологии и методики в сфере генетики и репродуктологии для получения высококачественной продукции."Для стопроцентного обеспечения поголовья кормами компания планирует провести гидромелиоративные мероприятия на 400 гектарах земель для гарантированного урожая кормовых культур", - написал глава КЧР.

https://ria.ru/20211124/rekultvatsiya-1760503937.html

https://ria.ru/20211124/internat-1760503476.html

скфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), скфо