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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211125/zavod-1760656960.html
В КЧР создадут тысячу рабочих мест на мясоперерабатывающем заводе
В КЧР создадут тысячу рабочих мест на мясоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 25.11.2021
В КЧР создадут тысячу рабочих мест на мясоперерабатывающем заводе
За два года в Карачаево-Черкесии планируется создать около тысячи рабочих мест на предприятии по производству баранины, сообщил в социальных сетях Рашид... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:11
2021-11-25T10:11
карачаево-черкесская республика
экономика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
скфо
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ЧЕРКЕССК, 25 ноя - РИА Новости. За два года в Карачаево-Черкесии планируется создать около тысячи рабочих мест на предприятии по производству баранины, сообщил в социальных сетях Рашид Темрезов.В КЧР реализуется крупный инвестпроект по производству и переработке баранины. По словам главы региона, важный экономический эффект от его реализации – рабочие места: на предприятии за два года планируется трудоустроить около тысячи жителей КЧР."На предприятии уже завершен первый этап строительства крупнейшей в СКФО площадки по откорму овец в поселке Ударный. К вводу в эксплуатацию готовы откормочные площадки на 14 тысяч голов. Сегодня все готово для реализации второго этапа, что позволит до конца 2022 года выйти на заявленные мощности в 50 тысяч голов", - сообщил Темрезов.Глава республики рассказал также, что в настоящее время ведется завоз элитных пород племенных баранов и овец, применяются новейшие технологии и методики в сфере генетики и репродуктологии для получения высококачественной продукции."Для стопроцентного обеспечения поголовья кормами компания планирует провести гидромелиоративные мероприятия на 400 гектарах земель для гарантированного урожая кормовых культур", - написал глава КЧР.
https://ria.ru/20211124/rekultvatsiya-1760503937.html
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экономика, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), скфо
10:11 25.11.2021
 
В КЧР создадут тысячу рабочих мест на мясоперерабатывающем заводе

В Карачаево-Черкесии создадут тысячу рабочих мест на мясоперерабатывающем заводе

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЧЕРКЕССК, 25 ноя - РИА Новости. За два года в Карачаево-Черкесии планируется создать около тысячи рабочих мест на предприятии по производству баранины, сообщил в социальных сетях Рашид Темрезов.
В КЧР реализуется крупный инвестпроект по производству и переработке баранины. По словам главы региона, важный экономический эффект от его реализации – рабочие места: на предприятии за два года планируется трудоустроить около тысячи жителей КЧР.
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"На предприятии уже завершен первый этап строительства крупнейшей в СКФО площадки по откорму овец в поселке Ударный. К вводу в эксплуатацию готовы откормочные площадки на 14 тысяч голов. Сегодня все готово для реализации второго этапа, что позволит до конца 2022 года выйти на заявленные мощности в 50 тысяч голов", - сообщил Темрезов.
Глава республики рассказал также, что в настоящее время ведется завоз элитных пород племенных баранов и овец, применяются новейшие технологии и методики в сфере генетики и репродуктологии для получения высококачественной продукции.
"Для стопроцентного обеспечения поголовья кормами компания планирует провести гидромелиоративные мероприятия на 400 гектарах земель для гарантированного урожая кормовых культур", - написал глава КЧР.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЭкономикаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)СКФО
 
 
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