https://ria.ru/20211125/voz-1760804644.html

ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику

ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику - РИА Новости, 25.11.2021

ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, изучается, в том числе исследуется возможное влияние его мутаций на вакцины и диагностику, заявила в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T23:20

2021-11-25T23:20

2021-11-25T23:20

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ЖЕНЕВА, 25 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, изучается, в том числе исследуется возможное влияние его мутаций на вакцины и диагностику, заявила в четверг глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, выступая в рамках онлайн-сессии вопросов и ответов, организованной ВОЗ."Это вариант, о котором нам сообщили и который выявили наши коллеги в Южной Африке. Доступно менее 100 полных генетических последовательностей этого варианта. Мы еще не знаем многого о нем, но мы знаем, что у этого варианта большое количество мутаций. И мы озабочены, потому что такое количество мутаций может влиять на то, как вирус себя ведет", - сказала она.По ее словам, сейчас новый штамм изучается, в том числе изучают возможное влияние его мутаций на диагностику, лекарственные препараты и вакцины. Кроме того, 26 ноября пройдет специальная встреча для обсуждения нового варианта вируса."На данный момент этот вариант отслеживается. Группа по вопросам эволюции вируса обсудит, является ли он вариантом, вызывающим интерес, или вариантом, вызывающим озабоченность. И если речь идет о последнем, то мы дадим ему название буквы греческого алфавита. Но то, за чем надо следить", - добавила Ван Керкхове.Эксперт напомнила, что в настоящее время ВОЗ также отслеживает как минимум 30 подвидов штамма "дельта", один из которых распространяется даже быстрее, чем изначальный дельта-штамм.

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в мире, ботсвана, юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19