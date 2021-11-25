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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/voz-1760791163.html
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T20:35
2021-11-25T21:45
в мире
ботсвана
юар
воз
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
йоханнесбург
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ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая."Встреча состоится в пятницу, сообщили люди, знакомые с вопросом, на ней будет обсуждаться так называемый вариант B.1.1.529 SARS-CoV-2", - пишет издание.По словам источников, эксперты ВОЗ обсудят, следует ли считать этот вариант "вызывающим беспокойство" или "вызывающим интерес".Директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра сообщил газете, что он был "обеспокоен" и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ, которые решили созвать экстренное совещание. По его оценкам, около 90% процентов новых случаев заболевания в провинции ЮАР Гаутенг, которая включает Йоханнесбург, были вызваны новым вариантом.
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в мире, ботсвана, юар, воз, коронавирус covid-19, йоханнесбург
20:35 25.11.2021 (обновлено: 21:45 25.11.2021)
 
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу в пятницу из-за потенциально опасного штамма COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
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"Встреча состоится в пятницу, сообщили люди, знакомые с вопросом, на ней будет обсуждаться так называемый вариант B.1.1.529 SARS-CoV-2", - пишет издание.
По словам источников, эксперты ВОЗ обсудят, следует ли считать этот вариант "вызывающим беспокойство" или "вызывающим интерес".
Директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра сообщил газете, что он был "обеспокоен" и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ, которые решили созвать экстренное совещание. По его оценкам, около 90% процентов новых случаев заболевания в провинции ЮАР Гаутенг, которая включает Йоханнесбург, были вызваны новым вариантом.
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