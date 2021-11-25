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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/volodin-1760721973.html
Володин назвал предварительную дату рассмотрения проектов о QR-кодах
Володин назвал предварительную дату рассмотрения проектов о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021
Володин назвал предварительную дату рассмотрения проектов о QR-кодах
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о плане законопроектной работы палаты в декабре, согласно документу первое чтение... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:05
2021-11-25T17:01
распространение коронавируса
политика
вячеслав володин
госдума рф
татьяна голикова
александр жуков
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о плане законопроектной работы палаты в декабре, согласно документу первое чтение правительственных законопроектов о QR-кодах, по предварительному плану, планируется на 16 декабря."Планируется 16 декабря рассмотрение законопроектов в первом чтении на заседании Государственной думы, если такое решение будет принято... Но конечно, окончательное решение примет Совет Думы по предложениям комитетов", - сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о вынесении документов на рассмотрение в первом чтении будет приниматься Советом Думы только в том случае, если оно будет поддержано в думских фракциях и комитетах с участием представителей правительства, в том числе главы оперативного штаба, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."Это очень серьезный вопрос. Нам надо его обсуждать, прорабатывать все хитросплетения, все проблемы, связанные с принятием закона. Спрашивать с министерств, готовы они реализовывать эти нормы, которые сами же предложили, или нет", - добавил он.Предварительный график обсуждения законопроектовКроме этого, Жуков сообщил о предварительном графике обсуждения законопроектов перед первым чтением: 26 ноября планируется обсуждение в ОП РФ с участием общественности, медицинского экспертного и научного сообщества под председательством главы комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерии, с 26 ноября по 3 декабря – обсуждение законопроектов в Национальной медицинской палате под председательством президента палаты Леонида Рошаля, до 6 декабря инициативы обсуждаются в регионах."С 6 декабря по 11 декабря – обсуждение во фракциях с участием официальных представителей правительства РФ: заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой, министра транспорта Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева, а также руководителей заинтересованных министерств и ведомств", - уточнил он.Также 14 декабря пройдет обсуждение законопроектов в ответственных комитетах Госдумы с участием Голиковой и Савельева, а также руководителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Совфеда и представителей комитетов-соисполнителей.QR-кодыПравительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
https://ria.ru/20211125/kody-1760710022.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, татьяна голикова, александр жуков, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, леонид рошаль, национальная медицинская палата, совет федерации рф, здоровье - общество, лео бокерия
15:05 25.11.2021 (обновлено: 17:01 25.11.2021)
 
Володин назвал предварительную дату рассмотрения проектов о QR-кодах

Председатель Володин: проекты о QR-кодах рассмотрят 16 декабря, если дату одобрят фракции

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о плане законопроектной работы палаты в декабре, согласно документу первое чтение правительственных законопроектов о QR-кодах, по предварительному плану, планируется на 16 декабря.
"Планируется 16 декабря рассмотрение законопроектов в первом чтении на заседании Государственной думы, если такое решение будет принято... Но конечно, окончательное решение примет Совет Думы по предложениям комитетов", - сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
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При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о вынесении документов на рассмотрение в первом чтении будет приниматься Советом Думы только в том случае, если оно будет поддержано в думских фракциях и комитетах с участием представителей правительства, в том числе главы оперативного штаба, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"Это очень серьезный вопрос. Нам надо его обсуждать, прорабатывать все хитросплетения, все проблемы, связанные с принятием закона. Спрашивать с министерств, готовы они реализовывать эти нормы, которые сами же предложили, или нет", - добавил он.
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Предварительный график обсуждения законопроектов

Кроме этого, Жуков сообщил о предварительном графике обсуждения законопроектов перед первым чтением: 26 ноября планируется обсуждение в ОП РФ с участием общественности, медицинского экспертного и научного сообщества под председательством главы комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерии, с 26 ноября по 3 декабря – обсуждение законопроектов в Национальной медицинской палате под председательством президента палаты Леонида Рошаля, до 6 декабря инициативы обсуждаются в регионах.
"С 6 декабря по 11 декабря – обсуждение во фракциях с участием официальных представителей правительства РФ: заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой, министра транспорта Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева, а также руководителей заинтересованных министерств и ведомств", - уточнил он.
Также 14 декабря пройдет обсуждение законопроектов в ответственных комитетах Госдумы с участием Голиковой и Савельева, а также руководителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Совфеда и представителей комитетов-соисполнителей.
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QR-коды

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
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