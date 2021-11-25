В Москве представили рейтинг лучших российских вин

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сегодня в Москве представили итоги национального проекта "Винный гид России — 2021", в составлении которого принимали участие лучшие сомелье, эксперты отрасли и Роскачество. О том, какие отечественные марки пробовать, но при этом не разориться, — в материале РИА Новости. Какое брать?"Главный вопрос, когда приходят в магазин: какое брать? Сейчас ответ понятен — российское, — отмечает генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. — Представители розничной торговли нам рассказали, что после того, как в магазинах появилась отдельная полка "Вино России", его продажи взлетели. Как, впрочем, и качество. И "Винный гид России", который мы представляем, это системный ответ на вопрос, какое брать".Эксперты исследуют напитки в ценовой категории от 250 до одной тысячи рублей. Главный критерий — производство из отечественного винограда и высокое качество.Трудности при составлении гида, по его словам, в первую очередь были связаны с коронавирусом. "Пандемия повлияла на органолептику многих членов дегустационной комиссии. К большому сожалению, у многих все-таки были изменения во вкусе, и их не допустили к работе", — уточнил он. Комиссия проверила 30 виноделен и 610 наименований. Как сообщает Роскачество, на первом месте среди сухих красных — "Крю Лермонт Саперави" от Fanagoria. Второе и шестое место заняли крымские от производителя Alma Valley. В этом году отмечена линейка "АВ Кюве" — купаж из трех сортов винограда.Первая тройка лучших сухих белых — из Крыма. Золото — у "Алиготе Инкерман". На втором — "ЗБ вайн Совиньон Блан". Бронза у "Шардоне отборное" ESSE.Итоги по игристым пока подводятся. Подробности по полусухим и полусладким винам можно узнать здесь.Планка повысилась"Две главные цели проекта — улучшение стабильности российского вина и его популяризация, — уточнил руководитель Российской системы качества Максим Протасов. — Мы исследуем только массовые тиражи, от 30 тысяч до миллиона бутылок одного года урожая".По его словам, более 70 процентов образцов в этом году преодолели повышенную планку Роскачества. "Если раньше мы говорили о четырех-шести процентах вин, которым мы давали достаточно низкий рейтинг, то в этом году число получивших замечания снизилось до 0,96 процента", — отметил эксперт.Протасов рассказал, что в этом году Роскачество вручило первый сертификат на российское органическое вино.Также эксперт поделился статистикой: общая аудитория винного гида — свыше 40 миллионов человек. Тринадцать процентов потребителей уже хорошо знают рейтинг, 50 процентов — слышали о нем. Это данные из недавнего исследования РОМИР.Наблюдать за конкурентамиЗаместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут напомнила, что запущен отдельный федеральный проект для поддержки виноделия, на который будет выделяться от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей ежегодно. Он рассчитан на 2022-2030 годы. Главная цель — увеличение площади виноградников на 35 процентов.Эксперты уточнили, что работа над качеством российского вина продолжается."Союз виноградарей и виноделов преобразуется в Саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов. Многие функции, например по установлению стандартов, уходят от Министерства сельского хозяйства к самим профессионалам, — уточнил Дмитрий Киселев. — Теперь они будут следить друг за другом, это европейская модель". По его словам, такой взаимный контроль повлияет на качество, изменив его в лучшую сторону.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сегодня в Москве представили итоги национального проекта "Винный гид России — 2021", в составлении которого принимали участие лучшие сомелье, эксперты отрасли и Роскачество. О том, какие отечественные марки пробовать, но при этом не разориться, — в материале РИА Новости.
Какое брать?
"Главный вопрос, когда приходят в магазин: какое брать? Сейчас ответ понятен — российское, — отмечает генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. — Представители розничной торговли нам рассказали, что после того, как в магазинах появилась отдельная полка "Вино России", его продажи взлетели. Как, впрочем, и качество. И "Винный гид России", который мы представляем, это системный ответ на вопрос, какое брать".
Генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта "Винный гид России — 2021" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта "Винный гид России — 2021" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Глава Союза сомелье России, руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Артур Саркисян на пресс-конференции по итогам национального проекта "Винный гид России — 2021" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
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Глава Союза сомелье России, руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Артур Саркисян на пресс-конференции по итогам национального проекта "Винный гид России — 2021" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Глава Союза сомелье России, руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Артур Саркисян, руководитель Российской системы качества Максим Протасов и генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев (слева направо) на пресс-конференции по итогам национального проекта "Винный гид России — 2021" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
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Глава Союза сомелье России, руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Артур Саркисян, руководитель Российской системы качества Максим Протасов и генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев (слева направо) на пресс-конференции по итогам национального проекта "Винный гид России — 2021" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта "Винный гид России — 2021" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Глава Союза сомелье России, руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Артур Саркисян на пресс-конференции по итогам национального проекта "Винный гид России — 2021" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Глава Союза сомелье России, руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Артур Саркисян, руководитель Российской системы качества Максим Протасов и генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев (слева направо) на пресс-конференции по итогам национального проекта "Винный гид России — 2021" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Эксперты исследуют напитки в ценовой категории от 250 до одной тысячи рублей. Главный критерий — производство из отечественного винограда и высокое качество.
"Десять лет назад, когда я начинал заниматься российским вином, никому это было не интересно, а сейчас картина изменилась, — сказал глава Союза сомелье России, руководитель проекта "Винный гид России" Артур Саркисян. — Появилось стабильное ровное качество, которого нам не хватало".
Трудности при составлении гида, по его словам, в первую очередь были связаны с коронавирусом. "Пандемия повлияла на органолептику многих членов дегустационной комиссии. К большому сожалению, у многих все-таки были изменения во вкусе, и их не допустили к работе", — уточнил он.
Комиссия проверила 30 виноделен и 610 наименований. Как сообщает Роскачество, на первом месте среди сухих красных — "Крю Лермонт Саперави" от Fanagoria. Второе и шестое место заняли крымские от производителя Alma Valley. В этом году отмечена линейка "АВ Кюве" — купаж из трех сортов винограда.
Первая тройка лучших сухих белых — из Крыма. Золото — у "Алиготе Инкерман". На втором — "ЗБ вайн Совиньон Блан". Бронза у "Шардоне отборное" ESSE.
Итоги по игристым пока подводятся. Подробности по полусухим и полусладким винам можно узнать здесь.
Планка повысилась
"Две главные цели проекта — улучшение стабильности российского вина и его популяризация, — уточнил руководитель Российской системы качества Максим Протасов. — Мы исследуем только массовые тиражи, от 30 тысяч до миллиона бутылок одного года урожая".
По его словам, более 70 процентов образцов в этом году преодолели повышенную планку Роскачества. "Если раньше мы говорили о четырех-шести процентах вин, которым мы давали достаточно низкий рейтинг, то в этом году число получивших замечания снизилось до 0,96 процента", — отметил эксперт.
Протасов рассказал, что в этом году Роскачество вручило первый сертификат на российское органическое вино.
Также эксперт поделился статистикой: общая аудитория винного гида — свыше 40 миллионов человек. Тринадцать процентов потребителей уже хорошо знают рейтинг, 50 процентов — слышали о нем. Это данные из недавнего исследования РОМИР.
Наблюдать за конкурентами
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут напомнила, что запущен отдельный федеральный проект для поддержки виноделия, на который будет выделяться от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей ежегодно. Он рассчитан на 2022-2030 годы. Главная цель — увеличение площади виноградников на 35 процентов.
Эксперты уточнили, что работа над качеством российского вина продолжается.
"Союз виноградарей и виноделов преобразуется в Саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов. Многие функции, например по установлению стандартов, уходят от Министерства сельского хозяйства к самим профессионалам, — уточнил Дмитрий Киселев. — Теперь они будут следить друг за другом, это европейская модель".
По его словам, такой взаимный контроль повлияет на качество, изменив его в лучшую сторону.
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