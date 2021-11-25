https://ria.ru/20211125/vaktsina-1760664886.html

В Совфеде выступили за признание зарубежных вакцин в России

В Совфеде выступили за признание зарубежных вакцин в России - РИА Новости, 25.11.2021

В Совфеде выступили за признание зарубежных вакцин в России

Признание в России зарубежных вакцин стало бы хорошим примером для наших партнеров, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:59

2021-11-25T10:59

2021-11-25T11:07

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Признание в России зарубежных вакцин стало бы хорошим примером для наших партнеров, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее в Госдуме предложили выдавать QR-коды гражданам, которые привились иностранными вакцинами или переболели коронавирусом неофициально, сообщает газета "Известия"."Моя точка зрения, нужно срочно взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС", - сказал Круглый РИА Новости в четверг. По его мнению, это нужно сделать без проволочек, поскольку люди испытывают значительные неудобства.Говоря о вакцинах, разработанных в Евросоюзе и других странах, то, по мнению Круглого, "было бы хорошим примером (России) признать сертификат о любой вакцинации, признанной в иностранных государствах, без принципа взаимности". По его мнению, это послужило бы хорошим сигналом, чтобы за рубежом признавали и наши вакцины тоже. "Здесь речь не идет о применении вакцин на территории других государств, речь о признании факта вакцинации", - пояснил он.По мнению законодателя, не нужно политизации в этом вопросе. Кроме того, люди смогут передвигаться по миру без ограничений.Сенатор также полагает, что тем, кто переболел бессимптомно, поправками в законопроект о QR-кодах нужно предоставить возможность получать соответствующие документы, QR-коды у главного санитарного врача региона."Если человек неофициально переболел и у него есть антитела и врачи не рекомендуют ему пока прививаться, надо дать возможность главному санитарному врачу субъекта РФ выдавать QR-код", - считает парламентарий. Он пояснил, что в ряде случаев даже после года сохраняется высокий уровень антител. При этом граждане, по его мнению, могут сами, в заявительном порядке, обращаться в соответствующие службы региона.Круглый также считает излишней привязку в базовом законопроекте о QR-коде к дате 1 февраля, когда граждане должны будут предъявлять QR-коды для посещения публичных мест. "Речь должна идти не о временной привязке, а о норме - при угрожающей эпидемиологической ситуации", - считает он

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758069362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, евросоюз, совет федерации рф, здоровье - общество, евразийский экономический союз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый, вакцинация россиян от covid-19