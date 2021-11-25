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В Совфеде выступили за признание зарубежных вакцин в России
В Совфеде выступили за признание зарубежных вакцин в России - РИА Новости, 25.11.2021
В Совфеде выступили за признание зарубежных вакцин в России
Признание в России зарубежных вакцин стало бы хорошим примером для наших партнеров, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:59
2021-11-25T11:07
распространение коронавируса
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Признание в России зарубежных вакцин стало бы хорошим примером для наших партнеров, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее в Госдуме предложили выдавать QR-коды гражданам, которые привились иностранными вакцинами или переболели коронавирусом неофициально, сообщает газета "Известия"."Моя точка зрения, нужно срочно взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС", - сказал Круглый РИА Новости в четверг. По его мнению, это нужно сделать без проволочек, поскольку люди испытывают значительные неудобства.Говоря о вакцинах, разработанных в Евросоюзе и других странах, то, по мнению Круглого, "было бы хорошим примером (России) признать сертификат о любой вакцинации, признанной в иностранных государствах, без принципа взаимности". По его мнению, это послужило бы хорошим сигналом, чтобы за рубежом признавали и наши вакцины тоже. "Здесь речь не идет о применении вакцин на территории других государств, речь о признании факта вакцинации", - пояснил он.По мнению законодателя, не нужно политизации в этом вопросе. Кроме того, люди смогут передвигаться по миру без ограничений.Сенатор также полагает, что тем, кто переболел бессимптомно, поправками в законопроект о QR-кодах нужно предоставить возможность получать соответствующие документы, QR-коды у главного санитарного врача региона."Если человек неофициально переболел и у него есть антитела и врачи не рекомендуют ему пока прививаться, надо дать возможность главному санитарному врачу субъекта РФ выдавать QR-код", - считает парламентарий. Он пояснил, что в ряде случаев даже после года сохраняется высокий уровень антител. При этом граждане, по его мнению, могут сами, в заявительном порядке, обращаться в соответствующие службы региона.Круглый также считает излишней привязку в базовом законопроекте о QR-коде к дате 1 февраля, когда граждане должны будут предъявлять QR-коды для посещения публичных мест. "Речь должна идти не о временной привязке, а о норме - при угрожающей эпидемиологической ситуации", - считает он
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общество, евросоюз, совет федерации рф, здоровье - общество, евразийский экономический союз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый, вакцинация россиян от covid-19
10:59 25.11.2021 (обновлено: 11:07 25.11.2021)
 
В Совфеде выступили за признание зарубежных вакцин в России

Сенатор Круглый: признание в России зарубежных вакцин стало бы хорошим примером

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Признание в России зарубежных вакцин стало бы хорошим примером для наших партнеров, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее в Госдуме предложили выдавать QR-коды гражданам, которые привились иностранными вакцинами или переболели коронавирусом неофициально, сообщает газета "Известия".
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"Моя точка зрения, нужно срочно взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС", - сказал Круглый РИА Новости в четверг. По его мнению, это нужно сделать без проволочек, поскольку люди испытывают значительные неудобства.
Говоря о вакцинах, разработанных в Евросоюзе и других странах, то, по мнению Круглого, "было бы хорошим примером (России) признать сертификат о любой вакцинации, признанной в иностранных государствах, без принципа взаимности". По его мнению, это послужило бы хорошим сигналом, чтобы за рубежом признавали и наши вакцины тоже. "Здесь речь не идет о применении вакцин на территории других государств, речь о признании факта вакцинации", - пояснил он.
По мнению законодателя, не нужно политизации в этом вопросе. Кроме того, люди смогут передвигаться по миру без ограничений.
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Сенатор также полагает, что тем, кто переболел бессимптомно, поправками в законопроект о QR-кодах нужно предоставить возможность получать соответствующие документы, QR-коды у главного санитарного врача региона.
"Если человек неофициально переболел и у него есть антитела и врачи не рекомендуют ему пока прививаться, надо дать возможность главному санитарному врачу субъекта РФ выдавать QR-код", - считает парламентарий. Он пояснил, что в ряде случаев даже после года сохраняется высокий уровень антител. При этом граждане, по его мнению, могут сами, в заявительном порядке, обращаться в соответствующие службы региона.
Круглый также считает излишней привязку в базовом законопроекте о QR-коде к дате 1 февраля, когда граждане должны будут предъявлять QR-коды для посещения публичных мест. "Речь должна идти не о временной привязке, а о норме - при угрожающей эпидемиологической ситуации", - считает он
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