10:59 25.11.2021 (обновлено: 11:07 25.11.2021)
В Совфеде выступили за признание зарубежных вакцин в России
Сенатор Круглый: признание в России зарубежных вакцин стало бы хорошим примером
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Признание в России зарубежных вакцин стало бы хорошим примером для наших партнеров, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее в Госдуме предложили выдавать QR-коды гражданам, которые привились иностранными вакцинами или переболели коронавирусом неофициально, сообщает газета "Известия".
"Моя точка зрения, нужно срочно взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС", - сказал Круглый РИА Новости в четверг. По его мнению, это нужно сделать без проволочек, поскольку люди испытывают значительные неудобства.
Говоря о вакцинах, разработанных в Евросоюзе и других странах, то, по мнению Круглого, "было бы хорошим примером (России) признать сертификат о любой вакцинации, признанной в иностранных государствах, без принципа взаимности". По его мнению, это послужило бы хорошим сигналом, чтобы за рубежом признавали и наши вакцины тоже. "Здесь речь не идет о применении вакцин на территории других государств, речь о признании факта вакцинации", - пояснил он.
По мнению законодателя, не нужно политизации в этом вопросе. Кроме того, люди смогут передвигаться по миру без ограничений.
Сенатор также полагает, что тем, кто переболел бессимптомно, поправками в законопроект о QR-кодах нужно предоставить возможность получать соответствующие документы, QR-коды у главного санитарного врача региона.
"Если человек неофициально переболел и у него есть антитела и врачи не рекомендуют ему пока прививаться, надо дать возможность главному санитарному врачу субъекта РФ выдавать QR-код", - считает парламентарий. Он пояснил, что в ряде случаев даже после года сохраняется высокий уровень антител. При этом граждане, по его мнению, могут сами, в заявительном порядке, обращаться в соответствующие службы региона.
Круглый также считает излишней привязку в базовом законопроекте о QR-коде к дате 1 февраля, когда граждане должны будут предъявлять QR-коды для посещения публичных мест. "Речь должна идти не о временной привязке, а о норме - при угрожающей эпидемиологической ситуации", - считает он