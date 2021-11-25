17:39 25.11.2021 (обновлено: 17:51 25.11.2021)
Источник: в "Слуге народа" сообщения о военном положении назвали бредом
Источник: в "Слуге народа" сообщения о военном положении на Украине назвали бредом
КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. В украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" назвали "бредом" информацию о намерении президента Украины Владимира Зеленского ввести военное положение на Украине 1 декабря, сообщил РИА Новости источник в политсиле.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что по его информации, Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Позже в четверг депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что президент готовится ввести военное положение в стране, потому что это его "последняя возможность удержаться у власти".
"Мы это даже не будет комментировать, это реальный бред", - сказал источник.
Согласно закону, предложение о введении военного положения президенту подает СНБО, после чего президент издает указ о введении военного положения, который должен быть еще утвержден Верховной радой.
Верховная рада 26 ноября 2018 года впервые за годы независимости Украины одобрила указ занимавшего на тот момент пост президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней. Такое решение было принято после инцидента в Керченском проливе. Инцидент произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.