https://ria.ru/20211125/ukraina-1760760494.html

Источник: в "Слуге народа" сообщения о военном положении назвали бредом

Источник: в "Слуге народа" сообщения о военном положении назвали бредом - РИА Новости, 25.11.2021

Источник: в "Слуге народа" сообщения о военном положении назвали бредом

В украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" назвали "бредом" информацию о намерении президента Украины Владимира Зеленского ввести военное положение на... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:39

2021-11-25T17:39

2021-11-25T17:51

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. В украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" назвали "бредом" информацию о намерении президента Украины Владимира Зеленского ввести военное положение на Украине 1 декабря, сообщил РИА Новости источник в политсиле.Ранее бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что по его информации, Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Позже в четверг депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что президент готовится ввести военное положение в стране, потому что это его "последняя возможность удержаться у власти"."Мы это даже не будет комментировать, это реальный бред", - сказал источник.Согласно закону, предложение о введении военного положения президенту подает СНБО, после чего президент издает указ о введении военного положения, который должен быть еще утвержден Верховной радой.Верховная рада 26 ноября 2018 года впервые за годы независимости Украины одобрила указ занимавшего на тот момент пост президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней. Такое решение было принято после инцидента в Керченском проливе. Инцидент произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

https://ria.ru/20211125/sanktsii-1760748683.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины